Экспорт мяса птицы вырос в два раза

Чрезмерное укрепление курса рубля поставило под вопрос возможность сохранить столь высокие темпы роста экспорта М. Стулов

В 2022 году Россия продолжает активно развивать экспорт продукции АПК: он вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, хорошую динамику демонстрируют экспортные поставки мяса птицы, которые выросли вдвое, и говядины — на 40%. Об этом сообщил Минсельхоз по итогам рабочей встречи представителей агроведомства за рубежом с руководителями отраслевых союзов и крупнейших компаний производителей и экспортеров мяса. В ходе встречи особое внимание было уделено снятию тарифных и нетарифных барьеров, укреплению отношений с импортерами, дистрибьюторами, ритейлом.



Рост экспорта мяса птицы связан, во-первых, с более активной мировой торговлей в этом году, рассказал «Агроинвестору» руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. По его словам, птица все еще доступнее других видов мяса, и многие отдают предпочтение ей ввиду привлекательной цены. Во-вторых, увеличение вывоза связано с неблагоприятной ситуацией по гриппу птиц в ряде стран, в том числе в США, которые являются крупнейшим поставщиком мяса птицы, и теперь десятки рынков для их продукции закрыты. В-третьих, COVID-19 уже не оказывает столь негативного влияния на потребление: точки общественного питания, в том числе и быстрого, где мясо птицы популярно, входят в допандемийный режим работы. «Также сейчас очень высокие цены на продукты, которые мы традиционно поставляем в Китай», — добавляет Юшин. Однако чрезмерное укрепление рубля уже негативно отразилось на прогнозах экспорта: конкурентоспособность падает, и удастся ли сохранить столь высокие темпы прироста до конца года — это вопрос.



По данным Национального рейтингового агентства (НРА), мясо кур в России с января подорожало заметно меньше, чем говядина и баранина — в пределах 2%, но по итогам года потребительские цены могут увеличиться на 5% из-за роста производственных затрат и неполного замещения импортных инкубационных яиц. По итогам четырех месяцев объем производства куриного мяса в России вырос в годовом выражении на 8% до 2,2 млн т, но во второй половине 2022-го по сравнению с первой НРА допускает его сокращение из-за общей экономической неопределенности и замедления инвестиций. Таким образом, производство куриного мяса, по оценке НРА, может увеличиться на 2-3% в живом весе, сохранив такие темпы прироста в ближайшие два-три года.

Увеличение поставок говядины Юшин связывает, в первую очередь, с эффектом низкой базы и активной позицией основного экспортера. Также, по его словам, даже несущественные колебания на рынке Китая — основного покупателя российской птицы и говядины — оказывают заметное влияние на динамику экспорта из той или иной страны. «А спрос на говядину в Китае активный, мировые цены на нее долгое время повышались. Также сейчас наращивается экспорт не только замороженной, но и охлажденной говядины и субпродуктов, однако это уже другие рынки — страны Ближнего Востока», — прокомментировал Юшин.



В первом полугодии российские производители поставили на экспорт 81,6 тыс. т свинины — на 24,1 тыс. т, или на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в ходе годового собрания Национального союза свиноводов (НСС) рассказывал гендиректор союза Юрий Ковалев. Снижение темпов поставок связано с практически полным восстановлением производства в Китае, снижением цен во Вьетнаме, куда этот вида мяса поставляет и КНР, и другие страны, потерявшие китайский рынок, говорит Юшин. Так, из-за сокращения импорта в КНР, поставщики из США и Европы переориентировались на Вьетнам, что привело к обострению конкуренции. В итоге России теперь сложнее поставлять свою продукцию в эту страну, тем более с учетом того, что в долларах российская свинина стала гораздо дороже из-за курса национальной валюты. Но ситуация может измениться, если рубль вернется к привычному уровню, заключил Юшин.​



Основным приоритетом по-прежнему является открытие для российской свинины рынка Китая, говорил в ходе собрания НСС Ковалев. «От этого сейчас зависит дальнейшее поступательное развитие российского свиноводства, учитывая главный вызов, связанный с риском перенасыщения нашего внутреннего рынка с одной стороны, и с другой — огромные перспективы для отрасли, учитывая географические, геополитические и другие факторы», — отметил он. По словам Ковалева, Россия входит в топ-5 мировых производителей свинины, и при этом единственная из лидеров не имеет доступа на китайский рынок. В прошлом году Китай закупил 3,5 млн т продукции свиноводства, Россия могла бы поставлять в страну до 250-300 тыс. т: около 10% китайского импорта в перспективе ближайших трех лет.



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