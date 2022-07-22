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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Рынки

Экспорт мяса птицы вырос в два раза

Также на 40% увеличились поставки говядины

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Чрезмерное укрепление курса рубля поставило под вопрос возможность сохранить столь высокие темпы роста экспорта
М. Стулов
Чрезмерное укрепление курса рубля поставило под вопрос возможность сохранить столь высокие темпы роста экспорта
М. Стулов

В 2022 году Россия продолжает активно развивать экспорт продукции АПК: он вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, хорошую динамику демонстрируют экспортные поставки мяса птицы, которые выросли вдвое, и говядины — на 40%. Об этом сообщил Минсельхоз по итогам рабочей встречи представителей агроведомства за рубежом с руководителями отраслевых союзов и крупнейших компаний производителей и экспортеров мяса. В ходе встречи особое внимание было уделено снятию тарифных и нетарифных барьеров, укреплению отношений с импортерами, дистрибьюторами, ритейлом. 

Рост экспорта мяса птицы связан, во-первых, с более активной мировой торговлей в этом году, рассказал «Агроинвестору» руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. По его словам, птица все еще доступнее других видов мяса, и многие отдают предпочтение ей ввиду привлекательной цены. Во-вторых, увеличение вывоза связано с неблагоприятной ситуацией по гриппу птиц в ряде стран, в том числе в США, которые являются крупнейшим поставщиком мяса птицы, и теперь десятки рынков для их продукции закрыты. В-третьих, COVID-19 уже не оказывает столь негативного влияния на потребление: точки общественного питания, в том числе и быстрого, где мясо птицы популярно, входят в допандемийный режим работы. «Также сейчас очень высокие цены на продукты, которые мы традиционно поставляем в Китай», — добавляет Юшин. Однако чрезмерное укрепление рубля уже негативно отразилось на прогнозах экспорта: конкурентоспособность падает, и удастся ли сохранить столь высокие темпы прироста до конца года — это вопрос. 

По данным Национального рейтингового агентства (НРА), мясо кур в России с января подорожало заметно меньше, чем говядина и баранина — в пределах 2%, но по итогам года потребительские цены могут увеличиться на 5% из-за роста производственных затрат и неполного замещения импортных инкубационных яиц. По итогам четырех месяцев объем производства куриного мяса в России вырос в годовом выражении на 8% до 2,2 млн т, но во второй половине 2022-го по сравнению с первой НРА допускает его сокращение из-за общей экономической неопределенности и замедления инвестиций. Таким образом, производство куриного мяса, по оценке НРА, может увеличиться на 2-3% в живом весе, сохранив такие темпы прироста в ближайшие два-три года.


Увеличение поставок говядины Юшин связывает, в первую очередь, с эффектом низкой базы и активной позицией основного экспортера. Также, по его словам, даже несущественные колебания на рынке Китая — основного покупателя российской птицы и говядины — оказывают заметное влияние на динамику экспорта из той или иной страны. «А спрос на говядину в Китае активный, мировые цены на нее долгое время повышались. Также сейчас наращивается экспорт не только замороженной, но и охлажденной говядины и субпродуктов, однако это уже другие рынки — страны Ближнего Востока», — прокомментировал Юшин.

В первом полугодии российские производители поставили на экспорт 81,6 тыс. т свинины — на 24,1 тыс. т, или на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в ходе годового собрания Национального союза свиноводов (НСС) рассказывал гендиректор союза Юрий Ковалев. Снижение темпов поставок связано с практически полным восстановлением производства в Китае, снижением цен во Вьетнаме, куда этот вида мяса поставляет и КНР, и другие страны, потерявшие китайский рынок, говорит Юшин. Так, из-за сокращения импорта в КНР, поставщики из США и Европы переориентировались на Вьетнам, что привело к обострению конкуренции. В итоге России теперь сложнее поставлять свою продукцию в эту страну, тем более с учетом того, что в долларах российская свинина стала гораздо дороже из-за курса национальной валюты. Но ситуация может измениться, если рубль вернется к привычному уровню, заключил Юшин.​

Основным приоритетом по-прежнему является открытие для российской свинины рынка Китая, говорил в ходе собрания НСС Ковалев. «От этого сейчас зависит дальнейшее поступательное развитие российского свиноводства, учитывая главный вызов, связанный с риском перенасыщения нашего внутреннего рынка с одной стороны, и с другой — огромные перспективы для отрасли, учитывая географические, геополитические и другие факторы», — отметил он. По словам Ковалева, Россия входит в топ-5 мировых производителей свинины, и при этом единственная из лидеров не имеет доступа на китайский рынок. В прошлом году Китай закупил 3,5 млн т продукции свиноводства, Россия могла бы поставлять в страну до 250-300 тыс. т: около 10% китайского импорта в перспективе ближайших трех лет.

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Елизавета Литвинова 

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