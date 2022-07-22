Аналитики продолжают повышать прогнозы урожая зерна

Текущая средняя урожайность зерновых на 8,4 ц/га выше прошлогодней ГК «Агро-Белогорье»

Отраслевые аналитики продолжают корректировать прогнозы урожая зерна. Аналитический центр «СовЭкон» повысил оценку валового сбора пшеницы с 89,2 млн т до 90,9 млн т на фоне высоких первых показателей производства агрокультуры, сообщает ТАСС. Рекордно высокая начальная урожайность в Ростовской области (производитель пшеницы № 1) и Краснодарском крае (производитель пшеницы № 2) привела к увеличению общей оценки урожая для южных регионов. Также прогноз был немного повышен для долины Волги и снижен для центральной части России.



Также в очередной раз прогноз производства пшеницы повысил аналитический центр «Русагротранса» - на 2,6 млн т до 92,7 млн т, сообщает портал поле.рф со ссылкой на материалы центра. В целом валовой сбор зерна может составить около 141 млн т (предыдущая оценка — 138,6 млн т). В том числе прогноз производства пшеницы в Поволжье увеличен на 1,5 млн т до 17,8 млн т, в Центре — на 0,8 млн т до 21,8 млн т, на Юге — на 0,5 млн т до 38,9 млн т. Прогноз скорректирован в основном за счет пересмотра оценок урожайности в Центре и Поволжье на фоне крайне благоприятной ситуации с запасами влаги в период налива зерна и высокими показателями в начале уборки, поясняет «Русагротранс». По оценке аналитиков, урожайность озимой пшеницы в среднем по России может достичь рекорда 2017 года — почти 4,2 т/га. По яровой пшенице также возможен рекорд — 1,95 т/га.



На прошлой неделе прогноз урожая зерна обновил Институт конъюнктуры аграрного рынка: в целом по зерну он был повышен со 133,5 млн т до 138,5 млн т, в том числе по пшенице — с 88,7 млн т до 90,5 млн т, писал «Агроинвестор». Минсельхоз по-прежнему сохраняет прогноз валового сбора зерна на уровне 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы.



При этом, по информации министерства, аграрии собрали уже более 30 млн т зерна, в том числе 25,3 млн т пшеницы и 3,9 млн т ячменя. Зерновые и зернобобовые обмолочены с 7,4 млн га, средняя урожайность составляет 41,7 ц/га против 33,3 ц/га годом ранее.



Несмотря на то, что валовой сбор пшеницы ожидается рекордно высоким, темпы экспорта остаются вялыми — в июле вывоз может быть ниже среднего показателя в 2,6 млн т, отмечает «СовЭкон». Если поставки существенно не ускорятся в течение следующих нескольких недель, то текущая оценка отгрузок на уровне 42,6 млн т в сезоне-2022/23 может начать выглядеть слишком оптимистично, допускают аналитики центра.



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