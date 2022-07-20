Производители семян предложили субсидировать использование отечественного посевного материала

Сельхозпроизводители покупают не просто семена, а определенные технологии Pixabay

Представитель «Щелково агрохим» (в том числе производит семена) на заседании комитетов по аграрным вопросам Госдумы и Совета Федерации предложил субсидировать аграриям из бюджета до 70% стоимости семян, производимых в России, пишет «Коммерсантъ ». По информации собеседников издания, участвовавший в обсуждении замглавы Минсельхоза Андрей Разин посчитал предложение «заслуживающим внимания». Сейчас субсидируется до 50% стоимости только элитных семян независимо от страны их происхождения.



Гендиректор «Щелково агрохим» Салис Каракотов подтвердил «Коммерсанту» информацию о предложении компании. По его словам, такая мера должна привести к сокращению зависимости от импорта семян. Сейчас до 97% посадочного материала сахарной свеклы приходится завозить из-за рубежа, зависимость по масличному подсолнечнику достигает 77%, по кукурузе — 50%, по рапсу — 40%. По информации Каракотова, объем российского рынка семян составляет около 140 млрд руб., из них 80% приходится на оплату импорта в основном из стран Евросоюза и США. Объем ввоза посадочного материала только подсолнечника и сахарной свеклы достигает 60 млрд руб., отметил он.



Субсидирование закупки российских семян может изменить ситуацию, уверен Каракотов. Причем дотироваться должны семена, которые по качеству равнозначны импортным или превосходят их. Кроме того, в «Щелково агрохим» считают, что нужно квотировать ввоз импортных семян пропорционально росту собственного производства — это позволит уже к 2025 году достичь 70% самообеспеченности посадочным материалом сахарной свеклы, кукурузы, сои, а к 2030-му — подсолнечника и рапса.



«Любая поддержка — дело хорошее, — говорит вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. — Но подобное субсидирование не должно стимулировать семеноводов завышать цены. Если они будут сопоставимы с ценами на импорт, то субсидирование — дело благое, потому что денег у сельхозпроизводителей из-за экспортной пошлины, мягко говоря, немного». При этом квотирование ввоза семян, по мнению Корбута, не вполне рационально: оно может привести к сокращению конкуренции на рынке, и в таком случае возникают риски монополизации. Корбут считает, что для продвижения отечественных семян было бы достаточно одного субсидирования. «Конкуренция необходима, иначе мы будем находиться в положении вечно отстающих», — считает он.



Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза Сельхозпроизводители покупают не просто семена — они приобретают определенные технологии вместе с пакетом других решений, например, использованием средств защиты растений и др. Это, на мой взгляд, ключевой момент. Если отечественным семеноводам удастся предложить сельхозпроизводителям технологии, которые как минимум не будут уступать технологиям зарубежных компаний, то снизить зависимость от импорта удастся.

Президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Игорь Лобач поддерживает инициативы субсидирования и квотирования импорта в зависимости от объемов собственного производства, озвученные «Щелково агрохим». По его словам, распространить их следует на семена подсолнечника, кукурузы и овощей «борщевого» набора. «Если государство ставит задачу уйти от импортозависимости, то оно вправе любыми способами стимулировать спрос», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Качественные семена кукурузы и подсолнечника в России производить умеют, продолжает Лобач. «Наши семена уже входят в топ-10 и топ-20 самых распространенных на территории страны. Да, есть отличные импортные гибриды, но они занимают 0,5-1,5% от посевных площадей. Сейчас, я считаю, основная задача — обеспечить сопоставимый с иностранными компаниями уровень постпродажного сопровождения. Здесь мы пока значительно уступаем», — признает он. Это связано это с тем, что отечественные производители работают не с такой высокой маржинальностью — российские семена дешевле импортных, поясняет Лобач. Также проблема в том, что на селе зачастую не хватает грамотных агрономов. Еще одна проблема в том, что семенные участки по производству гибридов подсолнечника должны находиться минимум в 1,5 км от других посевов, кукурузы — на расстоянии 700-800 м. Товарные производители находятся в более привилегированных условиях, чем семеноводы, добавляет он.



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