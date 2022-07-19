Производители аминокислот предупредили о риске остановки их выпуска

Инвестиции в отрасль биотехнологий становятся непривлекательными «АминоСиб»

Обнуление ввозных пошлин на аминокислоты демотивирует российских производителей вкладываться в развитие отрасли. Об этом рассказали представители крупнейших компаний-изготовителей аминокислот России и Беларуси на онлайн пресс-брифинге, организованном Ассоциацией «Союзкрахмал».



В первой декаде апреля прошло совещание у заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, по результатам которого Минсельхозу, Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу было поручено проработать вопрос принятия таможенно-тарифных мер для стимулирования развития производства кормовых добавок на территории России, рассказал гендиректор «Завода Премиксов №1» Алексей Балановский. Однако вместо поддержки получилась обратная ситуация: ввозные пошлины на аминокислоты обнулили, а их экспорт запретили.



Участники рынка наблюдают абсолютно нелогичный подход со стороны принимающих решения о регулировании рынка ведомств. «За первое полугодие текущего года в Россию позволили ввезти столько же лизина, сколько за весь прошлый год. Ввозную пошлину на аминокислоты обнулили до конца сентября, запретили экспорт», — отметил гендиректор «АминоСиб» Андрей Петров.



Балановский уточнил, что на территории ЕАЭС аминокислоты по технологии полного цикла сейчас выпускают три предприятия — «Завод Премиксов №1», «АминоСиб», и «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК). «В этом году только наша компания произведет порядка 96 тыс. т 75% лизин-сульфата», — сказал он.



Директор по экономике и финансам БНБК Василина Ахрамович рассказала, что, когда компанию как производителя аминокислот Беларуси уведомляли о том, что ставится вопрос о снижении, а затем и о полном снятии таможенных пошлин на ввоз данной продукции, корпорация предупреждала агроведомство республики, что такое решение может повредить отрасли, поскольку не учитываются объемы производства аминокислот предприятиями, расположенными на территории ЕАЭС. «При этом документы о регистрации аминокислот нашего производства до сих пор лежат в Россельхознадзоре, и положительного заключения мы так и не получили», — добавила она.



Петров отметил, что в сложившейся ситуации производители аминокислот могут столкнуться с тем, что у них просто не будет рынка сбыта. «В случае избытка продукции нам придется забивать свои склады и останавливать производство», — опасается он.



Компания «Волжский оргсинтез» производит метионин. По словам руководителя отдела продаж предприятия Андрея Фреймана, нехватки данной аминокислоты в России тоже нет. Он напомнил, что в конце февраля на рынке действительно наблюдался ажиотаж из-за того, что потребители опасались прекращения поставок и делали запасы. Сейчас, по оценке Фреймана, «Волжский оргсинтез» может обеспечить 50% потребности рынка в метионине, остальной объем ранее импортировался из Европы, теперь его заместили азиатские компании. «Сейчас есть опасения, что в случае неконтролируемого ввоза метионина из стран Азии нам придется снижать мощности производства», — поделился он.



Участники мероприятия сошлись во мнении, что принимаемые меры в части таможенно-тарифной политики не делают инвестиции в отрасль биотехнологий привлекательными. При том что вложения в развитие данного направления исчисляются миллиардами и окупаются очень долго, обратил внимание Петров. Производители аминокислот считают, что необходимо не просто не допустить продления обнуления ввозных пошлин, но и квотировать импорт. Для этого Минсельхозу необходимо собрать информацию о фактических объемах производства аминокислот в России, а также тщательно проверить ее, выяснить у потребителей, сколько и каких аминокислот необходимо рынку. В таком случае у отечественных производителей будет гарантированный сбыт.



Президент «Союзкрахмала» Олег Радин пообещал представителям бизнеса подготовить обращение в правительство и изложить в нем предложения, которые, по мнению участников рынка, будут способствовать развитию внутреннего производства аминокислот.



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