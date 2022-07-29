Минсельхоз: в этом году агроэкспорт может вырасти до $40 млрд

В этом году отмечается рост отгрузок почти по всем направлениям Pixabay

В этом году экспорт продукции АПК из России может достигнуть $40 млрд, тогда как в 2021-м на внешние рынки было поставлено сельхозсырья и продовольствия на $37,1 млрд руб. Такой прогноз на Всероссийском дне поля в Калининградской области озвучил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.



По словам главы агроведомства, в этом году отмечается рост поставок почти по всем направлениям. «Увеличились отгрузки масложировой, мясной и молочной продукции, рыбы и морепродуктов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аграрный экспорт вырос на 20%, и мы рассчитываем, что по итогам года положительная динамика сохранится, — сказал он. — Планируем наращивать поставки, в том числе расширяя присутствие в странах Африки, Персидского залива, Юго-Восточной Азии и других государствах».



Однако главным приоритетом было и остается обеспечение продовольственной безопасности страны, подчеркнул Патрушев. Поэтому министерство сохраняет весь набор инструментов, который позволяет в приоритетном порядке обеспечивать внутренний рынок. «Экспортные пошлины и квоты доказали свою эффективность, позволили исключить дефицит социально значимой продукции и не допустить резких ценовых колебаний, — подчеркнул министр. — При этом мы в режиме реального времени следим за ситуацией и при необходимости корректируем регуляторные механизмы».



Решение о переводе расчета пошлины на зерновые в рублях позволило снизить ставку почти на 40%, отметил Патрушев. Также он напомнил, что при падении цены на зерно до уровня базовой пошлина станет нулевой. «Считаем, что в текущих условиях этот инструмент настроен оптимально и позволяет аграриям сохранять достаточную рентабельность производства», — добавил министр. Кроме того, он обратил внимание, что Россия готова в полной мере использовать свой экспортный потенциал. «Мы открыты для сотрудничества и продолжим поставлять качественную продукцию на мировой рынок», — сказал Патрушев.



При этом, по его словам, для развития экспорта аграрной продукции до 2030 года необходимо дополнительно построить 41 судно как класса река-море для доставки продукции до портов, так и классов handymax и panamax. «Развитие собственного флота является одной из приоритетных задач особенно в текущих условиях, когда международные логистические компании создают неоправданные барьеры для поставок российского продовольствия», — цитирует министра ТАСС. Сейчас Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Минтрансом активно занимаемся этим вопросом, также прорабатываются механизмы поддержки строительства таких судов, уточнил глава агроведомства. «Агроинвестор» ранее писал, что «Объединенная судостроительная корпорация» ведет переговоры с российскими производителями, заинтересованными в строительстве флота для поставки продовольствия за рубеж.



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