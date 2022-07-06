ОСК ведет переговоры о строительстве судов для экспорта продовольствия

По оценкам ОСК, заказов на суда должно быть много «Объединенная судостроительная корпорация»

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) ведет переговоры с российскими производителями, заинтересованными в строительстве флота для поставки продовольствия за рубеж, сообщает «Интерфакс». «Есть перспективы, связанные с необходимостью замещения иностранных перевозчиков, которые из-за санкционного давления сегодня отказываются от перевозки российских грузов, — цитирует агентство председателя совета директоров ОСК Георгия Полтавченко. — Таких грузов очень много, в том числе зерно, подсолнечное масло. Перед нашими производителями стоят вопросы транспортировки на зарубежные рынки, нужны пароходы». По словам Полтавченко, переговоры ведутся с российскими сельхозпроизводителями, и «заказов будет много».



В мае в ходе Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что агроведомство планирует помочь экспортерам со строительством собственного флота. «Мы заинтересованы в собственном флоте для экспортеров, эта тема неоднократно поднималась, — отмечал он. — Я вчера разговаривал с руководителем “Объединенной судостроительной компании” Алексеем Рахмановым, и мы договорились о том, что определенные мощности на верфях можно будет предусмотреть под строительство в ваших интересах. “Панамакс” построить будет сложно, но 40-тысячники можно попробовать отработать».



При этом Патрушев обратил внимание на то, что Минсельхоз будет инициировать определенную господдержку. «Это и льготные кредиты, и, возможно, капексы, и льготный лизинг. В этом направлении мы будем работать», — перечислял министр. По его словам, возможно также использовать ресурсы «Росагролзинга», для того чтобы понизить затраты на строительство судов. «Мы сложность вопроса понимаем и, конечно, будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы вы могли быть обеспечены собственным флотом», — говорил Патрушев.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в ходе Петербургского международного экономического форума рассказывал, что объединение в ближайшее время намерено сформировать консолидированную заявку на строительство судов и подать ее в ОСК через Минсельхоз. Он тогда отметил, что иностранный флот на Черном море удалось заместить, правда, ценой «вымывания» флота с реки. По его оценке, для дальнейшего нормального функционирования отрасли нужно «под сотню» судов класса «река-море», в первую очередь речь идет о судах типа «хендимакс». «Но, если мы рассчитываем на морской суверенитет, нам нужны “панамаксы”. Потребность в них — несколько десятков. Сегодня уже две крупнейшие компании имеют под десяток таких судов», — говорил Зернин (цитата по «Финмаркету»).



Зернин уточнил «Агроинвестору», что заявки на строительство судов консолидирует «Росагролизинг», в самой компании пояснили, что работа по данному направлению ведется, но лизингового продукта пока нет, и заявки «Росагролизинг» не принимает. При этом собеседник «Агроинвестора» из крупного агрохолдинга-экспортера говорит, что, по его информации, на данный момент заинтересованных в строительстве судов единицы, другой источник в отрасли также добавил, что сейчас у компаний другие приоритеты. ​



Сложности с морской логистикой привели к росту железнодорожных перевозок. Так, по словам коммерческого директора «Европак» (занимается контейнерными перевозками) Соса Казаряна, несмотря на сокращение количества судозаходов и другие негативные эффекты наложенных торговых ограничений, компания фиксирует рост объема отгрузок продукции АПК в первом полугодии 2022-го по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. «За январь-июнь 2022 года мы отправили напрямую в Китай в два раза больше поездов, чем за весь 2021 год. Поезда следуют в крупнейшие городские агломерации Китая: Чунцин, Шанхай, Сиань и другие, — прокомментировал «Агроинвестору» Казарян. — Если в прошлом году это было эффективное решение для сокращения сроков доставки (в три-пять раз по сравнению с путем через порты), что интересовало в основном крупных производителей, то сейчас услугой пользуются даже небольшие производители». В то же время, продолжает он, отправки через порты хоть и сократились в глобальном масштабе, но не прекратились: они, в первую очередь на Дальнем Востоке, по-прежнему функционируют, и «Европак» регулярно отправляет таким образом пищевую продукцию.



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