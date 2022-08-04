Аналитики: у отраслей АПК хороший запас прочности к укреплению курса рубля

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У отраслей АПК хороший запас прочности к укреплению курса рубля, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Платежный баланс и обменный курс». Среди наиболее устойчивых к потенциальному укреплению курса рубля отраслей — рыболовство и рыбоводство, где, по мнению аналитиков, не будет убытков даже при курсе ниже 16 руб. за доллар.



Такой вывод эксперты сделали, рассчитав уровень «безубыточного» курса для каждой из значимых отраслей экономики, который означает, что при движении курса доллара к рублю ниже расчетной отметки отрасль начинает нести убытки. Кроме рыболовства и рыбоводства в список попали растениеводство и животноводство, планка безубыточности которых — 17 руб. за доллар. Для производства пищевых продуктов — 39 руб. за доллар. Для сравнения, хуже всего ситуация в лесоводстве и лесозаготовках, здесь бизнес становится убыточным уже при курсе 63 руб. за доллар.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что рыбоводство и рыболовство — один из самых прибыльных видов деятельности в России. Рентабельность там, по словам эксперта, составляет порядка 60%. «Для них влияние курса доллара действительно не такое заметное. К тому же все зависит от того, как указанные в исследовании отрасли работают на внешнем рынке», — прокомментировал он.



В целом позиция доллара для экономической деятельности не очень существенная, продолжает Остапкович. «Если у предприятий большая экспортная составляющая, то для них лучше сильный доллар. Тогда они будут получать больше дивидендов и долларовой прибыли. Если компания работает на внутреннем рынке, то для нее лучше сильный рубль», — напоминает эксперт. С растениеводством и животноводством дела обстоят не так хорошо, как в рыбоводстве, продолжает Остапкович. «Они находятся в состоянии, которое можно описать как более-менее нормальное, но космических успехов нет», — добавил эксперт.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что рентабельность в растениеводстве сейчас достаточно сильно снизилась и находится в районе 7-11%. «При текущем курсе рубля экспорт большинства видов продукции сельского хозяйства не очень эффективен. Вывоз зерна и растительного масла идет исключительно за счет снижения цен, которые приближаются к уровню себестоимости производства», — прокомментировал эксперт.​



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