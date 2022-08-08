Минсельхоз ожидает стабилизации ситуации с сельхозтехникой до конца года

Иностранная техника продолжает поступать на российский рынок Pixabay

Минсельхоз ожидает, что ситуация с наличием сельхозтехники в России стабилизируется до конца года. Это произойдет на фоне продолжения импорта, появления новых поставщиков и наращивания внутреннего производства. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин.



По его словам, сейчас наблюдается увеличение сроков поставок, есть определенные сложности с предоставлением комплектующих для иностранной техники. Разин отметил, что сейчас спрос на технику превышает предложение, однако несмотря на замедление темпов, обновление парка техники продолжается. «Если говорить об отечественных производителях, то ряд предприятий демонстрируют неплохие темпы с точки зрения увеличения объемов производства техники, рассчитываем, что в целом до конца года, как говорят коллеги из Минпромторга, ситуация стабилизируется», — сказал Разин. Он добавил, что иностранная техника продолжает поступать на российский рынок.



Как сообщил гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов, слова которого приводит ТАСС, появляются поставщики из других стран. Например, компании помогают коллеги из Белоруссии, также найдены новые каналы приобретения техники в Китае. Сейчас «Росагролизинг» присматривается к рынкам Турции и Кореи. Косов уточнил ТАСС, что уже осуществляется первая поставка тракторов из Китая, они ожидаются в ближайшее время.



Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов сказал «Агроинвестору», что выраженных предпосылок для возвращения ситуации с импортной техникой в стабильное русло пока нет. «Да и нужно ли это стране? Ведь было заявлено, что основную часть нужно производить в России. Хотя за год такие вопросы не решаются», — отметил он.



До февраля Россия импортировала примерно 50% всей используемой в стране сельхозтехники, продолжает Алтынов. Он напомнил, что сейчас существенная часть этого объема в нашу страну не ввозится. Поэтому он сомневается, что к концу года ситуация с наличием сельхозтехники стабилизируется.



В начале августа ассоциация «Росспецмаш» сообщала, что в январе-июне 2022 года темпы роста продаж российской сельхозтехники замедлились. За это время сегмент увеличился на 21,7% до 113,3 млрд руб. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тогда говорил, что сельхозтехника за последнее время значительно подорожала. Кроме того, у аграриев на фоне введения пошлин и квот серьезно упали доходы. Корбут отмечал, что продажи техники сокращаются каждый раз, когда вводятся новые ограничения. Учитывая, что ситуация на зерновом и масличном рынках не улучшается, а цены на них падают, он не ожидает, что продажи сельхозтехники в ближайшее время увеличатся.

