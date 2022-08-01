В России снизились продажи сельхозтехники

«Росспецмаш» предлагает расширить финансирование программы 1432 Pixabay

В январе-июне 2022 года темпы роста продаж российской сельхозтехники замедлились. За это время сегмент увеличился на 21,7% до 113,3 млрд руб., говорится в материалах ассоциации «Росспецмаш». Там также указано, что объем производства сельскохозяйственной техники в России составил 117,6 млрд руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Согласно данным ассоциации, темпы роста реализации и выпуска российской сельхозтехники по итогам второго квартала замедлились более чем в два раза. Так, по итогам января-марта они составляли 46,8% (55,7 млрд руб.) и 12,3% (65,2 млрд руб.) соответственно.



Ситуация с динамикой экспорта тоже сложная. В январе-июне сегмент снизился на 2,3%, составив 10,2 млрд руб. (в первом квартале 2022 года было 10,4 млрд руб.), говорится в обзоре «Росспецмаша». Наибольшее падение поставок, согласно данным ассоциации, пришлось на Германию. Также значительно сократились отгрузки сельхозмашин в Литву и Киргизию. На 13-17% снизились поставки в Болгарию, Польшу, Казахстан.



«Росспецмаш» сообщает, что за первое полугодие уменьшилось производство зерноуборочных комбайнов (-37% до 2,3 тыс. единиц), кормоуборочных комбайнов (-27,3% до 152 единиц). Также отрицательную динамику показало производство зерноочистительных машин (-2,8% до 896 единиц) и борон (- 0,9% до 3,6 тыс. единиц).



А вот производство других видов сельхозтехники увеличилось. Так, по тракторам по итогам полугодия ассоциация отметила рост на 0,7%, почти до 2,9 тыс. штук. Значительнее всего увеличилось производство опрыскивателей (на 28,2%, до 1,3 тыс.). Также вырос показатель по плугам (на 13,8%, почти до 2 тыс. штук) и сеялкам (на 6,1%, 3,8 тыс.). «Росспецмаш» объясняет это временным снижением производства зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов из-за отказа отдельных иностранных компаний поставлять комплектующие.



«Искали новых поставщиков, организовывали собственное производство, перестраивали логистику. К тому же усложнился процесс перевода платежей, — говорится в обзоре ассоциации. — Отсюда — временное замедление поставок на внутренний и зарубежные рынки зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов». В «Росспецмаше» подчеркнули, что сейчас процесс поставки и производства новых комплектующих нормализуется.



Для увеличения объемов производства сельскохозяйственной техники в России, сохранения и создания новых высококвалифицированных рабочих «Росспецмаш» предлагает расширить финансирование программы 1432, по которой аграриям субсидируется скидка на технику «в соответствии с фактической потребностью производителей сельхозтехники, и предусмотреть возможность корректировки цен» в рамках господдержки. Также ассоциация предлагает предусмотреть механизм предоставления производителям субсидий в виде грантов на развитие производства комплектующих к сельскохозяйственной технике с объемом финансирования из федерального бюджета в 2022—2026 годах в размере не менее 10 млрд руб. ежегодно.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут напоминает, что сельхозтехника за последнее время значительно подорожала. Кроме того, у аграриев на фоне введения пошлин и квот серьезно упали доходы. «Если нет доходов, на какие средства они будут увеличивать покупку техники?», — сказал он «Агроинвестору». Корбут отметил, что продажи техники сокращаются каждый раз, когда вводятся новые ограничения. Учитывая, что ситуация на зерновом и масличном рынках не улучшается, а цены на них падают, он не ожидает, что продажи сельхозтехники в ближайшее время увеличатся.



В марте правительство приняло решение о выделении дополнительно 12 млрд руб. на поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря выделенным средствам аграрии получат дополнительный объем современной техники на условиях льготного лизинга, как одного из самых востребованных инструментов модернизации АПК.



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