Правительство дополнительно направит 12 млрд рублей на льготный лизинг сельхозтехники

Более трети всех новых машин, которые ежегодно закупают сельхозпроизводители, приобретается по льготному лизингу "Ростсельмаш"

Правительство приняло решение о выделении дополнительно 12 млрд руб. на поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря выделенным средствам аграрии получат дополнительный объем современной техники на условиях льготного лизинга, как одного из самых востребованных инструментов модернизации АПК, отмечает Минсельхоз.



По информации агроведомства, более трети всех новых машин, которые ежегодно закупают сельхозпроизводители, приобретается по данному механизму, а техническое обновление отрасли — ключевой фактор ее успешного развития. «В прошлом году закупки новых сельхозмашин и специализированного оборудования существенно возросли, — сказал заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин. — Сейчас важно сохранить темпы модернизации сельхозпарка, и увеличение господдержки, безусловно, позволит укрепить позитивный тренд. Принятое решение поддержит отечественных аграриев в самый напряженный период — на старте весенних полевых работ и поможет собрать достойный урожай осенью».



Гендиректор «Росагролизина» Павел Косов, слова которого приводятся в сообщении Минсельхоза, отметил, что компания имеет опыт разработки антикризисных решений и поддержки АПК в непростых условиях. «Два года назад мы поддержали отрасль «антивирусным» лизинговым предложением. Сегодня на повестке дня задача — сохранить для АПК в преддверии посевной самые льготные условия приобретения сельхозтехники. Благодаря поддержке правительства, активному диалогу с поставщиками и широкой линейке продуктовых предложений, уверен, нам удастся с ней справиться», — подчеркнул Косов.



По словам председателя правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, зависимость российского сельского хозяйства от импортной сельхозтехники сейчас достаточно заметная. «Надо понимать, что и отечественное производство в определенной степени связано с поставкой импортных комплектующих. Я пока не слышал, что какие-то западные поставщики техники планируют уйти с российского рынка. Поэтому будем дожидаться каких-то решений на этот счет, — сказал он «Агроинвестору». — Им ровно также как, наверное, и российским заводам нужно будет потратить какое-то время, чтобы понять насколько их производственную программу задевает возможная проблема с поставкой комплектующих из-за рубежа».



Что касается лизинга, продолжает Алтынов, то если будет выделена субсидия на процентную ставку по нему, то выделяемые средства — небольшие, потому что ставки сейчас очень высокие. «Если это деньги, которые получит, например, «Росагролизинг» для увеличения своей ресурсной базы, и там сохраняются льготные режимы, то это хорошо, — рассуждает он. — В целом выделение средств — это позитивно, потому что посевную нужно проводить. Учитывая, что все коммерческие лизинговые компании сейчас вынуждены работать в условиях очень высоких ставок, и если это деньги для «Росагролизинга», то, конечно, это будет большое подспорье для желающих купить технику».



Представитель ассоциации «Росспецмаш» сказал «Агроинвестору», что на сегодняшний день одной из основных задач в рамках модернизации отечественного АПК является стимулирование платежеспособного спроса на российскую сельхозтехнику. «Льготный лизинг наряду с постановлением правительства №1432 являются высокоэффективными механизмами господдержки. Выделение дополнительных средств на программу льготного лизинга положительно скажется на обновлении парка сельхозмашин и сельхозпроизводстве в целом», — уверен он.



При этом, по его словам, за счет льготного лизинга, субсидируемого из госбюджета, должна приобретаться исключительно российская сельхозтехника, у которой есть заключение по постановлению правительства №719 (документ подтверждает, что продукция произведена в России).



По данным ассоциации «Росспецмаш», в 2021 году объем производства сельскохозяйственной техники в России увеличился на 46,1% до 217,7 млрд руб. В том числе выпуск тракторов вырос на 28% до 6 тыс. ед. Поставки российской сельхозтехники на внешние рынки в прошлом году увеличились на 38,5% до 21 млрд руб., сообщал Минпромторг.

