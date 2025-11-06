Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Ростсельмаш»

Российское сельхозмашиностроение несмотря на бурное развитие в последние годы пока остается в основном ориентированным на внутренний рынок. Доля внешней торговли агротехникой и оборудованием, по оценкам экспертов, не превышает 10% в общих продажах. С одной стороны, машинно-тракторный парк отечественных аграриев действительно еще нуждается в постоянном обновлении и пополнении современными техническими средствами. С другой — когда объемы реализации внутри страны падают (как в последние пару лет) — более активный экспорт мог бы поддержать машиностроителей и обеспечить их предприятиям более высокую загрузку. Сами заводы по выпуску техники это понимают, и в основном настроены наращивать объемы поставок за рубеж

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минсельхозу и Минфину совместно с Банком России проработать меры дополнительной поддержки экспорта российской сельскохозяйственной и специальной техники. Он отметил, что постоянный рост производства данных видов техники в предшествующие годы позволил в целом насытить рынок. И сейчас поддерживать баланс увеличившихся производственных мощностей и спроса необходимо не только за счет внутреннего потребления, но и с учетом возможностей расширения экспортных поставок.



Увеличение поддержки отрасли не помешает, так как за последние несколько лет вывоз отечественных агромашин и оборудования за рубеж несколько просел. Так, если в стоимостном выражении объем поставок в 2021 году составил 21,1 млрд руб., то по итогам 2024-го — 17,1 млрд руб. В то же время в прошлом году наметилась тенденция восстановления внешних продаж, так как по отношению к показателю за 2023-й экспорт сельхозтехники увеличился на 2%. За восемь месяцев 2025-го по сравнению с аналогичным периодом 2024-го отгрузки выросли еще на 3%, следует из данных ассоциации «Росспецмаш».



Много или мало?

В последние годы экспорт российской сельхозтехники демонстрирует умеренный, но устойчивый рост, особенно в условиях сокращения внутреннего спроса, комментирует директор департамента управленческого консалтинга аудиторско-консалтинговой группы «Деловой профиль» Владимир Поклад. «Если в 2020—2022 годах поставки за рубеж в данном сегменте развивались поступательно, то с 2023-го для многих отечественных производителей вывоз стал стратегическим приоритетом», — считает эксперт. По его оценке, в 2024 году объем экспорта увеличился сразу на 5,3% и достиг 18 млрд руб. Сельхозтехника остается одним из ключевых сегментов в структуре вывоза российского машиностроения, ее долю в общих отгрузках специализированных машин и оборудования в другие страны Поклад оценивает в 5-10%.



Председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов напротив полагает, что текущие уровни экспорта отечественной агротехники оставляют желать лучшего. Несмотря на наличие крепко стоящего на ногах отечественного машиностроения, объемы вывоза остаются небольшими, а география поставок — узкой. За границу уходят очень небольшие объемы сельхозмашин и оборудования, подчеркивает он.



В качестве примера значительных объемов поставок эксперт приводит опыт сотрудничества с зарубежными партнерами крупных европейских и американских производителей агротехники. В этих регионах считается обычным продавать за пределы страны 20%, 30%, а то и 50% выпускаемого объема продукции. Для российских производителей этот показатель, по оценке Алтынова, не превышает 10% даже у наиболее успешных брендов. «А ведь развитие экспортного потенциала каждого конкретного предприятия позволило бы не только нарастить прибыль и уверенно смотреть в завтрашний день, но и заложить основы географической диверсификации, — комментирует он. — Наш рынок сейчас находится в состоянии стагнации и даже падает (по объемам продаж сельхозтехники), поэтому было бы здорово открывать другие направления для реализации продукции — это отлично бы поддержало экономику предприятий».



Хотя в мире наблюдается общая экономическая нестабильность и существуют логистические сложности, российские производители все-таки успешно адаптировались к новым условиям, в том числе за счет локализации производства и адаптации техники под требования зарубежных рынков, настаивает Владимир Поклад. Экспорт стал важным амортизатором для отрасли в условиях внутреннего кризиса. По его наблюдениям, наиболее востребованными на внешних рынках являются отечественные зерноуборочные комбайны (благодаря надежности, адаптации к засушливым и жарким климатам), тракторы средней и повышенной мощности (особенно в странах с крупномасштабным растениеводством), почвообрабатывающая техника (дисковые бороны, культиваторы, посевные комплексы), а также опрыскиватели и машины для внесения удобрений. «Эти категории востребованы в странах с развивающимся АПК, где требуется надежная, простая в обслуживании и относительно недорогая техника», — отмечает эксперт.



В 2024 году самыми экспортируемыми товарами российского сельхозмашиностроения стали орудия для обработки почвы — бороны — с долей 65% от общего объема поставок в натуральном выражении, уточняет партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. На втором и третьем местах расположились пресс-подборщики (9,3%) и рыхлители с культиваторами (8,6%), сообщает она.



Сначала нужно заняться внутренним рынком Вячеслав Харитонов, эксперт практики по оценке регуляторных рисков Baikal Communications Group Системной поддержкой экспорта сельхозтехники российские власти занимаются по меньшей мере с 2017 года. С тех пор было реализовано достаточно много мер: льготное кредитование, компенсация части затрат на транспортировку продукции, компенсация части затрат на НИОКР, на сертификацию на зарубежных рынках и для создания и обеспечения функционирования системы послепродажного обслуживания продукции за рубежом, а также компенсации участия в выставочных мероприятиях и т. п. Также до начала 2025 года действовали субсидии на компенсацию части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции (постановление от 24 октября 2018 года № 1269).

Но проблема в том, что в последние годы «узкое место» экспорта — это в основном неблагоприятные правила игры, которые в значительной степени созданы самими регуляторами: дорогие кредиты, резкое сокращение господдержки (например, финансирование под «программу № 1269» не выделено в 2025 году), чрезмерное тарифное и нетарифное давление на российских экспортеров продукции АПК, заведомо невыполнимые показатели импортозамещения, а теперь — общий рост налоговой нагрузки по всем участникам цепочки производства.

Можно, конечно, говорить о необходимости неких «вливаний» госсредств, например о возобновлении субсидий на возмещение затрат по гарантии обратного выкупа агротехники или, скажем, увеличении субсидирования скидок покупателям или даже логистики. Однако неблагоприятная ситуация на внутреннем рынке, который обеспечивает большую часть продаж российских машиностроителей, все равно будет сильно ограничивать поле для маневра в конкуренции на внешних рынках, в особенности с Китаем.

Готовы развиваться

Опрошенные «Агроинвестором» производители сельскохозяйственной техники и оборудования уже поставляют свою продукцию как минимум в ближнее зарубежье и в основном настроены на развитие внешних продаж. «Ростсельмаш» осуществляет экспорт широкой номенклатуры сельхозтехники, рассказывает директор департамента маркетинга компании Дмитрий Донцов. Ассортимент включает зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, самоходные косилки, а также прицепное и навесное оборудование. Приоритетное внимание уделяется продвижению техники, оснащенной цифровыми решениями «Ростсельмаша», направленными на повышение эффективности агробизнеса. «Вывоз осуществляется как в виде готовых машин, так и в виде комплектующих, агрегатов и машинокомплектов для сборки», — уточняет топ-менеджер. В странах с развитыми государственными инвестициями в сельское хозяйство высоким спросом пользуется мощная техника, такая как комбайны Torum и тракторы 2000 серии. В то же время, на рынках, ориентированных на частные вложения, сохраняется востребованность более компактных и простых в эксплуатации моделей, включая комбайны Nova, Vector и Acros.



Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ, Пермский край) до пандемии коронавируса экспортировал кормозаготовительную технику KRMZ Innovation и навесные фронтальные погрузчики Frontlift в СНГ и даже на европейский рынок. Именно для продвижения в Европе был разработан бренд KRMZ Innovation, вспоминает директор предприятия Дмитрий Теплов. «Впервые линейка наших кормозаготовительных машин, которые мы производим с 2003 года, появилась под общим новым названием на международной выставке сельхозтехники — Agritechnica 2019 в Германии, — рассказывает он. — После этого о нашей продукции даже рассказал английский журнал Farmers Weekly, то есть наши машины и кормозаготовительная технология, которую они обслуживают («Технология КРМЗ: сенаж в линию»), привлекли тогда внимание западно-европейских фермеров».



Однако отгрузки в Европу из-за трудностей с логистикой прекратились еще во время пандемии, и сейчас компания поставляет сельхозмашины только в страны СНГ. Также предприятие отгружает на экспорт складскую технику STL и автоприцепы «Экспедиция» - в Беларусь, Казахстан и Узбекистан. «Самое широкое сотрудничество у нас развернуто с Казахстаном, — делится Теплов. — Кормозаготовительные машины KRMZ Innovation уже работают во многих областях соседней страны: от Западно-Казахстанской на севере до Туркестанской на юге». В целом доля экспорта в общих продажах КРМЗ пока невелика, но уже в ближайшие два года компания рассчитывает довести ее до 30%.







«Пегас-Агро» (производит самоходные машины для внесения удобрений и средств защиты растений, а также самоходные опрыскиватели-разбрасыватели) начал развивать экспорт в 2015—2016 годах, тогда на международные рынки вышла модель самоходного опрыскивателя-разбрасывателя первого поколения «Туман-1М». Эти начальные поставки и заложили фундамент для дальнейшего развития бренда за пределами России, рассказывает начальник отдела экспорта компании Алексей Сверчков. «С 2019 года мы начали регулярно отгружать нашу продукцию за рубеж, что расширило географию присутствия», — говорит он. Сейчас самоходные опрыскиватели-разбрасыватели «Туман» продаются и эксплуатируются на территориях таких стран, как Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Молдова, а также Монголия.



Несмотря на сохранение нестабильной мировой ситуации, в «Пегас-Агро» отмечают устойчивый интерес к ее продуктам. Текущий год демонстрирует значительно лучшие результаты экспортных продаж в сравнении с 2024-м. «С учетом оставшегося до конца года времени, у нас есть уверенность в возможности реализации на экспорт еще нескольких единиц техники», — делится планами Сверчков.



«СиСорт» производит фотосепарационное оборудование на территории России и СНГ и развивает экспортное направление больше 10 лет, сообщает руководитель отдела по внешнеэкономической деятельности компании Александр Старков. На вывоз приходится около 20% от общего объема ежегодных продаж компании. «Мы реализуем индивидуальные машины, идеально подходящие под задачи клиента и производительность, поэтому процесс получается небыстрый и трудоемкий, — поясняет руководитель. — Сначала согласовываем проект, тестируем его на образцах сельхозпродукции клиента, потом индивидуально под клиента выпускаем оборудование, учим специалистов компании-заказчика как на нем работать... Это не просто «купил-продал», а более глубокий процесс, поэтому очень больших объемов экспортных продаж добиться трудно».



Грязинский культиваторный завод (Липецкая область) развитием внешних продаж занимается последние пять лет. По словам гендиректора компании Александра Исакова, основной объем поставок за рубеж приходится на плуги, однако объемы пока остаются небольшими — менее 5% в общей структуре реализации. Основные отгрузки продукции идут в Казахстан и Беларусь.



На будущее у компании есть планы развивать и вывоз в дальнее зарубежье. «Об этом мы начали задумываться буквально год назад, — рассказывает руководитель. — Например, нам очень интересен рынок Африки, знаю, что некоторые производители тракторов уже отгружают в эти страны свою технику, и мы тоже хотим найти там надежных и постоянных партнеров, для чего уже изучаем этот рынок, продумываем варианты обеспечения сервиса (как наладить поставки запчастей)». На пути к этой цели очень важно продумать логистическую составляющую, обращает внимание он. Ведь запчасти нужно будет отвозить не в соседний регион, а, по сути, на другой конец света.



Пока же основную ставку завод все же делает на внутренний рынок. «Если мы сочтем, что в России уже все регионы насытили своим товаром, то пойдем более активно на дальний экспорт, — акцентирует внимание Исаков. — Пока же в приоритете рынки, которые ближе к нам и на которые можно зайти с меньшими трудозатратами и финансовыми вложениями».



Компания «Новые агро-инженерные решения» (НАИР, выпускает посевные комплексы и механические сеялки для зерновых и зернобобовых культур) развивает экспортные продажи на протяжении 15 лет. Сейчас на долю внешних поставок приходится не более 5% от общего объема реализации, но уже на ближайшее будущее предприятие ставит перед собой задачу увеличить этот показатель до 20%. «Экспорт должен быть, экспорт очень важен для того, чтобы развиваться, чтобы не стоять на месте, делать продукцию, которая будет конкурентоспособной на мировом уровне, ну и, конечно, для увеличения объема продаж и прибыли», — констатирует коммерческий директор компании Дмитрий Ярчук.



То, что многие российские компании ставят перед собой задачу расширить экспорт — это очень хорошо, считает Алтынов. Хотя сделать это непросто: потребуются годы и придется приложить определенные усилия и может быть, «как-то покреативить». Возможно, правительство страны придумает новые эффективные меры поддержки для экспортеров, не исключает он. «В любом случае — лучше что-то делать, пытаться развивать направление, чем сидеть сложа руки и надеяться на что-то», — подчеркивает эксперт.



Нужно не только экспортировать технику, но и передавать свои технологии Если брать в пример нереализованный потенциал в агропромышленном комплексе, то системного подхода и активной поддержки требуют страны африканского континента, обращает внимание Дмитрий Донцов из «Ростсельмаша». Африка обладает существенными ресурсами для развития АПК, однако испытывает острую потребность в квалифицированных специалистах, современных технологиях и привлечении инвестиций. «В качестве эффективной меры поддержки экспортеров мы видим реализацию комплексных инфраструктурных проектов, предусматривающих не только поставку сельскохозяйственной техники, но и передачу передовых технологий, организацию промышленного производства, включая первичную переработку агропродукции, а также создание образовательных центров на территории стран данного континента, — предлагает руководитель. — Реализация подобных проектов будет способствовать, в том числе, популяризации русского языка и российской культуры в государствах Африки, а также позволит укрепить взаимовыгодные экономические связи и торговые отношения».

География пока не очень широка

Еще один момент, который не дает поводов для оптимизма в прогнозах по расширению экспортного рынка — текущая узость географии продаж, продолжает Алтынов. «Основными странами, куда поставляется отечественная сельхозтехника, являются страны бывшего СССР, а попытки расширить вывоз, например, в страны ЕС, не имели масштабного успеха, — знает он. — Да, в «новой истории» (после 2000-х годов) российская агромашины и оборудование все-таки в ряд европейских стран отгружались, но в последние годы из-за известных событий, этот поток практически иссяк».



С 2022 года поставки в страны Европы существенно сократились, но тогда же начались отгрузки в Индию, Пакистан и Ливию, информирует представитель «Росспецмаша». Всего же, по данным ассоциации, в прошлом году отечественная сельхозтехника отгружалась в 29 стран. Традиционно идут в основном в страны СНГ и Монголию. Основным же направлением является Казахстан, на который в общем объеме экспорта по итогам 2024 года пришлось более 70%.



Владимир Поклад среди импортеров отечественных агромашин в 2023—2025 годах выделяет также государства Ближнего Востока (Иран, Сирия, Ирак, ОАЭ), Африки (Египет, Алжир, Марокко, Эфиопия) и Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Куба). «Да, после 2022 года произошел резкий уход с традиционных рынков ЕС, но он был компенсирован расширением присутствия в Азии, Африке и Латинской Америке, — подчеркивает эксперт. — За последние два года были открыты такие направления как Нигерия и Гана, усилилось присутствие в Центральной Азии (Киргизия, Таджикистан) и ведутся переговоры о выходе во Вьетнам и Индонезию».



А вот «СиСорт» продолжает отгружать свою продукцию и ЕС. Среди стран-покупателей оборудования компании — Болгария, Германия, Франция, Испания, Чехия и Польша, а также все страны СНГ, сообщает Старков. В последнее время география продаж увеличилась за счет государств Ближнего Востока и Азии, в частности, Индии, Турции, Ливии. «СиСорт» нацелен на дальнейшее расширение экспортных рынков, особенно в направлении Юго-Восточной Азии, делится планами руководитель.



Традиционными зарубежными направлениями продаж для «Ростсельмаша» являются страны СНГ. Сейчас приоритетными регионами для развития экспортной деятельности определены Африка, Иран и Монголия, сообщает Донцов. В 2024 году компания осуществила первую поставку на новый для себя рынок — Ливию. «Мы активно работаем над расширением присутствия нашей техники на африканском континенте, проводя переговоры с представителями Ганы, Уганды, Буркина-Фасо, Мали и Нигера, — делится руководитель. — Параллельно прорабатываются планы по выходу на перспективные рынки Китая и Индии, где у нас уже имеются деловые партнеры и установлены связи». Ранее «Ростсельмаш» наладил поставки своей продукции в такие страны, как Египет, Алжир, Нигерия, Ангола, Эфиопия и Судан.



Комания НАИР первые отгрузки техники за рубеж осуществляла в страны СНГ. Также в разные годы были поставки в Нигерию, Молдову и Болгарию. Сейчас производитель активно сотрудничает с Казахстаном, Монголией и Беларусью. «В этих странах у нас есть свои дилеры и постоянные партнеры», — отмечает Дмитрий Ярчук. В последние несколько лет работать стало сложнее, в том числе из-за растущей конкуренции как с другими странами-экспортерами, так и с компаниями-производителями местных рынков, признается он.



«Пегас-Агро» ведет активную работу по наращиванию своего присутствия по уже открытым экспортным направлениям и работает над выходом на новые рынки. «Мы сосредоточены на нескольких стратегических направлениях, включая страны Южной Америки и африканского континента, — рассказывает Алексей Сверчков. — Для нас это значительный вызов, требующий комплексного подхода и тщательной проработки».







Нужна ли дополнительная поддержка?

Среди основных барьеров развития вывоза Владимир Поклад выделяет недостаток сервисной инфраструктуры за рубежом — отсутствие запчастей, обученных инженеров, сервисных центров, сложности с логистикой и расчетами, недостаточную узнаваемость брендов (российская техника все еще воспринимается как «дешевая альтернатива», а не как конкурент западным аналогам). Тормозить спрос может и ограниченный модельный ряд — отсутствие высокомощных тракторов (>400 л. с.), узкоспециализированной техники (например, для виноградарства или рисоводства), а также недостаток государственной поддержки, сопоставимой с поддержкой в Китае, Турции или Бразилии.



Идею расширения мер поддержки экспортного направления для сельхозмашиностроителей и эксперты, и участники рынка называют позитивной. Однако, по мнению Дмитрия Теплова, важно не столько количество мер, сколько их стабильность. «Например, раньше производителям спецтехники возмещались расходы, понесенные в связи с гарантией обратного выкупа (постановление № 1269), КРМЗ с ее помощью отправлял сельскохозяйственные машины зарубежным дилерам со скидкой 15%, а потом разницу между льготной и рыночной ценой компенсировало государство, — рассказывает руководитель. — Но сейчас программа отменена и такой возможности уже нет».



«Росспецмаш» подтверждает: многие годы существовал эффективный механизм — Постановление № 1269 (гарантия обратного выкупа продукции). Благодаря этой мере российские производители поставляли технику на льготных условиях на фоне демпинга цен и высокой конкуренции с китайскими и европейскими аналогами. Однако в 2025 году на реализацию этой программы бюджетных средств не выделили. Кроме этого, производители из других стран заходят на рынки стран Африки, Азии и Латинкой Америки со своими эффективными финансовыми инструментами, в то время как существующие условия льготных программ финансирования приобретения российской техники не выгодны для покупателей.



Завод «Пегас-Агро» в период с 2022 по 2024 годы тоже принимал участие в программе субсидирования в рамках постановления правительства «О предоставлении субсидий из федерального бюджета производителям специализированной техники и оборудования на возмещение части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции». «Эта мера хотя и накладывала на нас определенные обязательства по выполнению заявленного объема продаж, однако также она оказывала мощное стимулирующее воздействие на наши объемы реализации машин, — отмечает Алексей Сверчков. — Закрытие финансирования программы в 2025 году могло бы создать сложности, но все-таки не стало для нас препятствием: мы убеждены, что активная деятельность на рынке требует постоянного поиска новых возможностей». Тем не менее, возвращение данной программы стало бы значительным шагом в увеличении объемов экспорта российской продукции. Она способствовала бы не только активизации продаж, но и укреплению позиций отечественных производителей на международной арене, считает руководитель.



Важным аспектом эффективной реализации этого процесса Сверчков также называет внедрение программ льготного кредитования для конечных потребителей, не являющихся резидентами России. Такие меры создали бы дополнительные стимулы для иностранных покупателей, что, в свою очередь, способствовало бы росту спроса на отечественную агротехнику, уверен он. Пока же «Пегас-Агро» продолжает участие в различных выставках, организует деловые встречи и ведет переговоры с потенциальными зарубежными партнерами и клиентами.



КРМЗ ври выходе на новые рынки пользуется как финансовыми, так и нефинансовыми инструментами, которые предлагают федеральные органы власти и Центр поддержки экспорта Пермского края, рассказывает Теплов. Завод получает субсидии на сертификацию продукции, на транспортировку, помощь в участии в выставках, имеет страховку валютных рисков от государственного института развития экспорта «ЭКСАР» (при поставке автоприцепов «Экспедиция» в Узбекистан) и т. д.



Одним из самых ценных инструментов поддержки руководитель называет поддержку выставочной деятельности. «В прошлом году мы представляли возможности кормозаготовительных машин KRMZ Innovation на коллективном стенде Пермского края на AgriTek/FarmTek Astana, эта выставка принесла нам множество новых контактов с дилерскими компаниями из разных регионов Казахстана, — делится он. — В этом году мы снова участвовали в выставке в Астане в этот раз при поддержке Российского экспортного центра».



«СиСорт» активно пользуется государственными мерами поддержки экспорта, такими как софинансирование понесенных затрат, субсидирование сертификации выпускаемой продукции на внешних рынках, субсидирование выставочных мероприятий и бизнес-миссий. В качестве дополнительной помощи, которая была бы наиболее полезна для развития внешней торговли Старков называет программы софинансирования, связанные с формированием дилерской сети за рубежом и открытием представительских офисов в других странах.



А вот НАИР никакими мерами пока не пользовался, но руководство компании не сомневается, что господдержка данного направления очень важна. Особенно в части возмещения затрат на логистику, поиска новых партнеров, выставочной деятельности, подчеркивает Дмитрий Ярчук.







Исков знает о мерах господдержки экспортеров, в частности, по линии Центра поддержки экспорта или Торгово-промышленной палаты. Как правило, они больше связанны с выставочной деятельностью и логистикой (компенсация понесенных транспортных расходов и пр.). Однако конкретных сделок на дальнее зарубежье у Грязинского культиваторного завода пока не было, поэтому и потребность в использовании данных мер отсутствовала. Что касается разработки каких-то других дополнительных форм поддержки российских экспортеров, они, по мнению руководителя, и не требуются. «То, что есть — вполне достаточно, дальше — вопрос конкурентного позиционирования в продвижении того или иного товара (машины, запчасти)», — отмечает он.



Дмитрий Донцов напротив считает объем государственной поддержки вывоза сельхозтехники недостаточным для обеспечения устойчивого роста отрасли. «Ростсельмаш» в текущем году констатирует снижение экспортных показателей на 25%, что во многом обусловлено данным фактором, обращает внимание он. Наиболее же эффективными мерами поддержки внешнеторговой деятельности в компании называют субсидию на обратный выкуп и компенсацию логистических затрат. «Компенсация затрат на гарантию обратного выкупа позволила нам поставить в другие страны более 750 ед. техники в период с 2018 по 2024 год», — информирует руководитель. Что касается компенсации транспортных расходов, то несмотря на трехкратное сокращение бюджета на этот вид поддержки в 2025 году, она остается значимой, поскольку существенно влияет на конечную цену крупногабаритной техники (комбайны, тракторы) в странах-импортерах, добавляет он.



Представитель «Росспецмаша» эффективным механизмом помощи экспортерам тоже считает субсидию на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции. Однако с 2025 года размер компенсации уменьшился с 80% до 60% фактически понесенных расходов, что все-таки сказывается на развитии вывоза российской сельскохозяйственной техники и приводит к более существенной разнице в цене между российской и иностранной продукцией.



По мнению Альбины Корягиной, в перспективе целесообразно было бы расширить финансовые инструменты поддержки — экспортное кредитование и страхование, а также активно продвигать российские бренды на международных площадках через выставки и развитие дилерских сетей.



Улучшить поддержку компаний-экспортеров агротехники мог бы ввод для них спецкредитных линий под 1-3% годовых, полагает Владимир Подклад. Неплохо было бы также начать создавать сети сервисных центров за рубежом при поддержке государства, упростить таможенные и сертификационные процедуры для стран-партнеров и развивать цифровые платформы B2B для продвижения отечественных сельхозмашин на внешних рынках, предлагает он.







Каковы перспективы

Потенциал экспорта российской сельскохозяйственной техники высокий, считают в ассоциации «Росспецмаш». В настоящее время российские производители активно ведут работу по выходу в страны Африки, Азии и Латинской Америки и увеличению поставок в данные регионы. В соответствие с целевыми индикаторами реализации Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года, утвержденной Правительством, соотношение вывоза и отгрузок продукции сельскохозяйственного машиностроения на внутренний рынок должно составлять не менее 50%, обращает внимание представитель объединения.



Экспорт агротехники из России имеет важное значение для отечественного машиностроения, так как внешние продажи в целом способствуют развитию отрасли, росту производства, повышению качества и надежности выпускаемых сельхозмашин и оборудования, увеличению загрузки производственных мощностей и расширению объема инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, перечисляет представитель «Росспецмаша». В то время, когда существует падение продаж техники на внутреннем рынке, вывоз может поддержать ее производство.



Внешняя торговля играет ключевую роль в развитии отрасли, согласен Владимир Поклад. Отгрузки продукции за рубеж компенсируют сокращение внутреннего спроса, позволяя загружать производственные мощности, а также стимулируют модернизацию, так как требования иностранных рынков заставляют производителей повышать качество, внедрять цифровые решения, улучшать дизайн и эргономику. Кроме того, вывоз формирует устойчивую бизнес-модель: диверсификация рынков снижает зависимость от конъюнктуры внутри страны. А еще такие поставки укрепляют имидж российского машиностроения как надежного и технологичного. «Без экспорта отрасль рискует остаться в состоянии хронического кризиса», — предупреждает эксперт.



Алебина Корягина потенциал экспорта отечественной сельхозтехники оценивает как значительный, при этом развитие внешней торговли во многом обусловлено текущей ситуацией на внутреннем рынке. «С одной стороны, рост производства в предыдущие годы в целом удовлетворил базовый спрос внутри страны, с другой, высокая ключевая ставка ограничивает возможности сельхозпроизводителей, особенно малых и средних предприятий, по использованию кредитных и лизинговых программ для обновления парка техники, — напоминает эксперт. — В условиях недостатка собственных средств и снижения покупательной способности внутренний рынок столкнулся со значительным спадом. В этой ситуации наращивание вывоза становится важным компенсирующим фактором, позволяющим производителям сохранять объемы загрузки мощностей и поддерживать стабильность производства».



По прогнозам экспертов и производителей, к 2030 году объем экспорта агромашин и оборудования может вырасти в три-пять раз — до 50-90 млрд руб. в год, отмечает Владимир Поклад. Такое повышение будет обусловлено ростом спроса в странах с развивающимся АПК, конкурентоспособной ценой российской техники по сравнению с западными аналогами, геополитической перестройкой мировых торговых потоков и адаптацией продукции под местные условия (климат, почвы, инфраструктуру). Однако реализация этого потенциала требует системной поддержки и развития сервисной инфраструктуры за рубежом, акцентирует внимание эксперт.



«Ростсельмаш» рассматривает экспорт как один из ключевых факторов своего роста и стратегических направлений развития. Благодаря деятельности на зарубежных рынках компания имеет возможность эффективно развивать свой бизнес в долгосрочной перспективе, поскольку опора исключительно на внутренние продажи сопряжена с определенными рисками, поясняет Донцов. «Развитие вывоза также способствует укреплению позиций всего российского агроэкспорта и обеспечению глобальной продовольственной безопасности», — констатирует он.



Экспорт сельскохозяйственной техники является одним из основополагающих элементов в системе мировой экономики, комментирует Алексей Сверчков. «В современных условиях, когда рынок переходит на новые уровни конкуренции, необходимо использование специализированной техники, это позволит существенно оптимизировать производственные процессы и повысить эффективность работы аграрного сектора, — говорит он. — Важнейшей задачей здесь становится международное сотрудничество в сфере инновационной техники и технологий, что, в свою очередь, является необходимым условием для увеличения аграрной продуктивности и обеспечения продовольственной безопасности». Синергия между государствами в области развития сельскохозяйственного машиностроения является ключевым фактором, способствующим как экономическому росту отдельных стран, так и укреплению глобальных продовольственных цепочек, заключает руководитель.



Александр Старков тоже уверен, что внешняя торговля играет важную роль в развитии отечественного сельхозмашиностроения, позволяя предприятиям, работающим в этом секторе сравнивать себя с другими поставщиками на мировом уровне и оставаться конкурентоспособными. «Это полезная деятельность не только с экономической точки зрения, это еще и международная конкуренция — мощный импульс для собственного развития, — считает он. — Кроме того, экспортная деятельность способствует увеличению валютной выручки и притоку валюты в страну».



А вот Александр Исаков полагает, что экспорт сейчас не являются определяющим фактором для развития рынка отечественного сельхозмашиностроения. «Кроме того, не на всех экспортных рынках нас ждут, — напоминает он. — Поставки будут осложняться рядом моментов: особенностью движения денежных средств, товарами, которые будут признаны продукцией двойного назначения. Поэтому моя позиция — отечественный машиностроитель и отрасль в целом должны сфокусироваться на внутреннем рынке и окончательно реализовать программы импортозамещения». Это важно ввиду имеющихся санкционных ограничений ввоза сельхозмашин и комплектующих, которые нужны российским аграриям.

