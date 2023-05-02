Аграрии запасаются запчастями. Чего ожидать сельхозпроизводителям с поставками комплектующих для техники, пока не отменят санкции

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С весны прошлого года агрокомпании столкнулись с проблемами при закупке запчастей для сельхозтехники. Цепочки поставок нарушились, сроки доставки удлинились, а цены на них заметно выросли. Те же сложности, впрочем, и на рынке самой техники. О том, как российские аграрии справляются с новыми вызовами и стоит ли им ждать новых проблем, расскажет автор этой статьи

В течение прошлого года ряд крупнейших производителей сельскохозяйственной техники заявили об уходе с российского рынка. Другие ввели ограничения на импорт в страну как машин, так и запасных частей. Аграриям пришлось приспосабливаться к изменившимся условиям работы, искать новые пути доставки необходимых для производства составляющих и переходить с импортной техники на отечественную. Так, по подсчетам аналитиков «ТендерПро», в 2022 году в ответ на сокращение поставок иностранных агромашин сельхозпроизводители стали активнее искать аналоги в России (число запросов по сравнению с 2021-м возросло в среднем на 42%), Белоруссии (число запросов увеличилось на 38,2%) и Китае (на 90%).



Однако в разрезе категорий техники отечественная продукция в прошлом году все-таки не лидировала. Так, чаще всего аграрии покупали тракторы белорусского производства — 52,8% всех продаж, в то время как на российские пришлось лишь 25%. На третьем месте американские машины с показателем 9%. Примерно такой же расклад и в сегменте комбайнов: 43,8% общего количества приобретенного в 2022 году этого вида техники составили машины из Белоруссии, 31,7% заняли комбайны из России, 11,7% — из США, 10,3% — Германии. При это важно отметить, что большинство (63,3%) сельхозпроизводителей в основном закупали подержанную технику.



Дефицит и рост цен

С запчастями и комплектующими для сельскохозяйственных машин проблем у аграриев было еще больше. Согласно данным Минсельхоза, из 430 тыс. тракторов, работающих в сельском хозяйстве страны, почти 60% произведено за рубежом, а из 123 тыс. комбайнов — 15% также приходится на иностранную технику. Именно поэтому большую часть запасных частей к данным машинам (свыше 60%) невозможно заменить отечественными аналогами. Да и в принципе сельхозпроизводителям, которые привыкли работать на зарубежных тракторах и комбайнах, оказалось сложно отказаться от импортной техники в пользу российской.



В результате агропредприятия столкнулись с необходимостью налаживать каналы параллельного импорта комплектующих. Помимо этого, чтобы восполнить дефицит, они стали восстанавливать те запчасти, которые уже вырабатывают свой ресурс. По оценке «ТендерПро», в прошлом году сельхозпроизводители чаще всего интересовались восстановлением тормозных колодок (рост на 63,7% в сравнении с 2021 годом), подшипников (на 12,4%), фланцев (на 37,9%), редукторов (на 29%) и гидроцилиндров (на 25%). Чаще всего подрядчиков для ремонта спецтехники и восстановления запчастей искали фермеры из Московской, Новосибирской, Ростовской области, Башкортостана, а также Краснодарского края.







Российская техника доминирует ну внутреннем рынке Доля отечественной сельхозтехники на российском рынке по итогам 2022 года достигла 60%, доля отечественного пищевого оборудования — 55%, сообщила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Елкина в ходе круглого стола, посвященного обеспечению АПК России специализированной техникой и оборудованием. «Если в 2013 году доля российской сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке составляла 24%, то в 2022 году эта цифра составила более 60%, то есть заметно улучшение качества выпускаемой в России техники. Та работа, которая проведена российскими машиностроителями по продвижению сельхозтехники, налицо. Нам есть куда расти, осваивать новые горизонты и новые ниши, но работа была проведена немалая», — цитировал ее ТАСС.



По словам Елкиной, такая же тенденция и в пищевом оборудовании. «Если в 2014 году доля российского пищевого оборудования на внутреннем рынке составляла 12%, то по итогам 2022 года составила 55%. Отрадно видеть, что мы переключаем покупателей именно на закупку российского оборудования и техники», — сказала она.



Как сообщила Елкина, в 2022 году Минпромторг поддержал реализацию со скидкой порядка 8,7 тыс. ед. сельхозтехники и агрооборудования и 23,7 тыс. ед. отечественного пищевого оборудования. При этом она сообщила, что за последние годы российские производители продвинулись в разработках и освоении тех видов техники, которые ранее не выпускались. «Но в текущих условиях мы наблюдаем снижение спроса в начале года на технику, поэтому нужно поддержать аграриев в их инвестиционной активности, чтобы они покупали технику для посевной и для возобновления фонда», — добавила Елкина.

Сложившаяся на рынке ситуация отразилась и на стоимости комплектующих. На запчасти для комбайнов и тракторов из Европы, Японии и США цены в среднем увеличились на 70%. В то же время сама техника, в том числе из России и Белоруссии, подорожала примерно на 35%. Это связано с тем, что и в российских, и в белорусских тракторах и комбайнах также используются иностранные запасные части. Например, тракторы «Ростсельмаш-2375» оснащаются дизельными двигателями Cummins QSM 11 (производства США), а Минский тракторный завод до недавнего времени устанавливал на тракторы «Беларус» двигатели Caterpillar (США), Cummins (США) и Deutz (Германия). Теперь производитель тестирует китайский Weichai. Также на рост цен и ухудшение условий оплаты повлияло снижение конкуренции в тендерах на электронных торговых площадках.



В первом квартале этого года ситуация в аграрном секторе стала только хуже. У сельхозпроизводителей уменьшился объем свободных денежных средств, и они начали сокращать закупки как новой, так и подержанной техники. По подсчетам аналитиков «ТендерПро», в первом квартале 2023-го в сравнении с аналогичным периодом в 2022-м спрос на новые комбайны российского и зарубежного производства в среднем сократился на 10%, а на тракторы — на 26,5%. Еще больше убавился интерес к покупке подержанных сельхозмашин: на 30,3% и 35,7% соответственно.



Работа с поставщиками из других стран расширяется Леонид Рагозин, Гендиректор «Прогресс Агро» Во второй половине 2022 года мы направили значительные инвестиции на приобретение как отечественной сельхозтехники, так и импортной. В этом году наш парк пополнился 17 тракторами «Кировец» и 13 — «Ростсельмаша». Сделали упор на покупку высокоскоростных пропашных сеялок, что является хорошим подспорьем на наших черноземах: приобрели семь мощных сеялок Gaspardo и три поменьше этой же марки. Кроме того, закупили высокопроизводительные зерновые сеялки Horsch, их мы протестировали еще в прошлом году. Также из новой техники у нас дисковые бороны Gaspardo.



Наша команда растениеводов осталась довольна недавно приобретенными пневмоходами «Туман», у нас их шесть единиц. Они отлично отработали на протравке зерновых. Еще планируем закупить четыре зерноуборочных комбайна РСМ-161. Помимо этого, рассматриваем приобретение тракторов на 240 лошадиных сил из Китая, сейчас они проходят на наших полях тестирование. До этого испытывали индийские тракторы. Одним словом, расширяем работу с поставщиками сельхозтехники из других стран, кроме Европы. Смотрим, как дилеры работают по данным машинам, как будет осуществляться импорт. Изучаем и рынок запчастей из Китая.



В начале 2022 года были сложности с закупками комплектующих, мы не понимали, где и что приобретать, так как разрывались связи с контрагентами. К лету сориентировались, наладили связи и пути поставок, хотя ценовая политика и логистика усложнились. Иногда ждали те или иные запасные части до трех-четырех месяцев. В нашей практике — держать минимальный страховой запас необходимых деталей, это нас и спасло в наиболее острый период. Еще мы, как и многие другие аграрии, консервируем отдельные модели техники, чтобы в случае нехватки запчастей разобрать их — это распространенная практика.



Что касается стоимости комплектующих, то они в прошлом году подорожали в среднем на 40% относительно 2021-го. Например, шины весной 2022-го стоили вдвое дороже! Но, впрочем, к лету их стоимость уже опустилась.

Пока же на наших полях работает преимущественно отечественная и белорусская агротехника, на нее приходится около 60% общего объема. Таким образом на иностранные машины и агрегаты — 40%.

Не исчез и дефицит запчастей для импортной агротехники. Чтобы хоть как-то обеспечить свои хозяйства комплектующими, сотрудники некоторых предприятий стали ввозить их в чемоданах, возвращаясь из отпусков. Также сельхозпроизводители стали чаще использовать для приобретения комплектующих маркетплейсы, такие, например, как «Авито».



Стали появляться и случаи технического каннибализма. Некоторые агрокомпании решили «законсервировать» часть тракторов и комбайнов под будущий разбор на запчасти. Однако о массовости этого явления говорить пока преждевременно. По разным оценкам, это может случиться не раньше, чем через 1,5-2 года, при условии, что проблема с поставками запчастей не будет к этому времени устранена.



Также сельхозпроизводители стали чаще сталкиваться с мошенниками, которые якобы занимаются параллельным импортом комплектующих к иностранной сельхозтехнике. По сравнению с 2021 годом в 2022-м число случаев обмана со стороны поставщиков выросло в 1,5 раза, оценили аналитики «ТендерПро». По словам опрошенных специалистов по снабжению, как правило, мошенники выдавали себя за производителей или дилеров (45,2% случаев), а также поставляли контрафакт под видом оригинальных товаров (17,6%).



Перспективы не радужные

Можно констатировать, что негативный эффект от санкций лишь усиливается, а значит, и проблемы для российских агрохозяйств до отмены ограничений продолжат накапливаться. В ближайшее время дефицит запчастей для сельхозтехники станет острее. Ведь если в прошлом году благодаря остаткам комплектующих на складах их нехватка ощущалась не столь заметно, то в 2023-м каналы поставок из-за границы стали еще более нестабильны и ограничены, а объемы запасов истощились. Выросли и сроки доставки комплектующих: в лучшем случае заказчики могут рассчитывать на получение необходимых деталей через несколько недель.



Также с высокой долей вероятности никуда не исчезнет дефицит тракторов больших классов. В тендерах сельхозпредприятия предпочитали закупать их у производителей из США и ЕС. Однако в данный момент поставки данных машин из этих стран ограничены из-за санкций. Парк тракторов меньших классов пока удается восполнять за счет выстроенных цепочек поставок из стран СНГ, КНР, Турции, Индии и прочих. Вот только, как будут обстоять дела, если Евросоюз усилит контроль за соблюдением санкций в отношении России, пока непонятно.



Технология определяет выбор техники Александр Неженец, Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край)

Под новый сезон мы приобрели немецкий комбайн, а также импортные жатки для уборки подсолнечника. Пока больше ничего покупать не намерены, так как в последние годы мы достаточно много инвестировали в технику.



Соотношение импортных и российских агромашин у нас в хозяйстве составляет примерно 95% на 5%. Предпочтение отдаем иностранной технике, так как определяющим фактором в производстве является технология, а она у нас рассчитана именно под зарубежные машины. К тому же по таким параметрам качества, как надежность, точность и функциональность, отечественная сельхозтехника уступает импортной.



С запчастями на иностранные машины сейчас, конечно, тоже есть некоторые проблемы: усложнилась логистика, удлинились сроки доставки, поднялись цены. А сейчас рубль опять дешевеет, что приведет к дополнительному росту стоимости как комплектующих, так и самой техники. Так, импортные комбайны в среднем подорожали на 5-7% (если оценивать в евро).

Неизвестно также, сработают ли инициативы, которые в III квартале 2022 года озвучил Минсельхоз. Например, в числе мер для облегчения импорта тракторов и комбайнов в Россию ведомство предлагало обнулить ввозные пошлины на сельхозтехнику, подключить дилерские сообщества и т. д.



На фоне дефицита увеличится спрос на услуги по ремонту сельхозтехники и комплектующих для нее. Неслучайно в конце февраля депутаты Госдумы предложили легализовать отрасль восстановления и использования бывших в употреблении запчастей. По их мнению, законопроект позволит снизить зависимость от поставок из-за рубежа и не допустить массового выхода из строя тракторов и комбайнов. В законе планируется прописать требования к компаниям, которые оказывают такие услуги, а также ввести порядок маркировки обновленных комплектующих.



И все же постепенно сельхозпредприятия будут пробовать переходить с иностранной сельхозтехники на российские, белорусские и китайские аналоги. Рациональное зерно в этом есть. Сейчас аграрии могут заказать подшипник из Германии, но так его и не дождаться. Остаются непредсказуемыми как сроки поставки, так и объемы, а также цены на сельхозтехнику и комплектующие.







В то же время возрастет число случаев мошенничества вокруг поставок запчастей для иностранных агромашин. Сложнее будут становиться и схемы, которые злоумышленники используют для обмана хозяйств. В числе прочего мошенники, скорее всего, продолжат маскироваться под реальных поставщиков запчастей, которые снабжают сельхозпредприятия комплектующими из СНГ, Китая, Турции и других стран. Вероятно, они продолжат использовать в названиях организаций наименования, схожие с реальными дистрибьюторами и производителями, регистрировать фирмы на номинальных лиц, а также приобретать на рынке действующие юридические лица.



Агропроизводители, в свою очередь, будут вынуждены искать новые резервы для сокращения издержек. Так, в первом квартале 2023 года на фоне трудностей с получением кредитов, низких закупочных цен и падения спроса некоторые игроки стали поговаривать о планах уменьшить посевные площади этой весной.



Чтобы сэкономить, аграрии стали чаще проводить тендеры через электронные торговые площадки. По оценке «ТендерПро», в прошлом году количество тендеров выросло на 34%, а аукционов — на 15%. Кроме того, сельхозпроизводители стали активнее требовать и отсрочку. Большая часть предприятий желают платить за технику и запчасти спустя 14 дней после поставки, а крупные компании — спустя 20-60 дней.



Еще одна тенденция ближайшего будущего — агропроизводители будут пробовать воссоздавать запчасти для иностранной техники по чертежам. В первом квартале 2023-го, в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, спрос на воссоздание комплектующих по чертежам вырос на 30,3%, подсчитали аналитики «ТендерПро». Некоторые хозяйства стали даже выделять под эту задачу отдельные штатные единицы. Как правило, в зону ответственности таких специалистов входит поиск и закупка дефицитных запчастей, а также работа с производствами, которые могли бы сделать аналог.







По словам участников рынка, это действительно позволяет закрыть дефицит каких-то простых комплектующих (например, прокладок). А вот сами отечественные производители за воссоздание сложных запчастей не всегда готовы браться — либо потому, что заказы разовые, либо из-за того, что объемы недостаточны для того, чтобы эта работа была рентабельна.



Сложностей добавляет и то, что число артикулов запасных частей для сельхозтехники сотни. Каждая из них, по сути, законченный продукт с техническими тонкостями и особенностями, и далеко не всегда его возможно воспроизвести на имеющемся у российских компаний оборудовании.



Уже в прошлом году средний срок создания одной единицы агротехники с учетом отгрузки с завода увеличился до 130 дней, в то время как годом ранее на выпуск одной машины требовалось около 30 дней. Рост цен на компоненты, замедление глобальных цепочек поставок и транспортировки, а также нехватка запчастей и прочих составляющих приведут к дальнейшему замедлению сроков производства сельхозмашин в целом.



Автор — исполнительный директор компании «ТендерПро» (работает на рынке услуг по организации закупок и продаж через электронные системы).

