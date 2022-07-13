Госдума предложила решения для обеспечения технологического суверенитета в АПК

Нужно разработать комплекс мер по развитию и господдержке стратегических направлений четвертой промышленной революции Pixabay

Госдума предложила ряд решений, которые позволят обеспечить технологический суверенитет в АПК. Круглый стол на эту тему прошел 12 июля. В частности, предлагается подготовить и вести список критически значимых технологий для АПК. По мнению депутатов, это нужно для «четкого понимания технологического уровня страны в АПК, его сравнения с уровнем ведущих зарубежных государств и понимания направлений дальнейшего развития». Также имеет значение господдержка стратегических технологических направлений АПК.



Для обеспечения технологического лидерства России на мировом рынке АПК, по мнению депутатов, нужно разработать комплекс мер по развитию и господдержке стратегических направлений четвертой промышленной революции: искусственного интеллекта, bigdata, интернета вещей и других. В Госдуме подчеркнули, что использование новых технологий позволяет перейти к принципиально новому уровню управления, существенно повысить эффективность агрохозяйств. Одним из основных инструментов обеспечения технологического суверенитета России в сфере сельского хозяйства, по мнению участников обсуждения, является субсидирование части затрат на внедрение инновационных продуктов.



Также важную роль в обеспечении технологического суверенитета России играет комплекс мер по совершенствованию правил льготного лизинга. Этот инструмент позволяет аграриям получить поддержку государства на внедрение высокотехнологичных продуктов и цифровых решений. Также это дает возможность масштабировать наиболее перспективные проекты российских разработчиков, что в итоге позволяет обеспечить сельхозпредприятия передовыми технологиями, существенно увеличить их эффективность.



Однако существует ряд проблем, требующих оперативного реагирования, изменения и подготовки соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов, отметили участники круглого стола. В частности, на этапе внедрения нового продукта необходима возможность его апробации максимальному числу конечных потребителей посредством частичной компенсации их затрат. Также было предложено прекратить лизинговую поддержку зарубежных решений.



Гендиректор ассоциации «ИнтерАгроТех» Наталья Филиппова, которая принимала участие в заседании, сказала «Агроинвестору», что, по ее мнению, обозначенный на думском мероприятии комплекс мер достаточно полон. Он является результатом большой и серьезной работы всех заинтересованных сторон: аппарата Госдумы, Минпромторга, Минсельхоза, отраслевых общественных объединений, сельхозпроизводителей, производителей техники, аграриев, разработчиков технологий для АПК и т. д. Филиппова считает, что они достаточно полно отражают список задач, необходимых для обеспечения технологического суверенитета. Важно, что участники обсуждения предложили ввести механизм контроля за реализацией этих мер, систему KPI.



Филиппова отметила, что современная аграрная отрасль существенно преобразилась за последние 5-10 лет. «Цифровые технологии уверенно приходят в отрасль. Технологии точного земледелия, умные фермы, беспилотная сельхозтехника, искусственный интеллект, интернет вещей, решения комплексного управления хозяйствами, мониторинг сельхозпроцессов и анализ данных позволяют хозяйствам выйти на принципиально новый уровень управления и эффективности», — сказала она. По ее словам, только использование беспилотных тракторов позволят до 40% экономить семена и удобрения, до 20% повысить производительность обработки почвы и увеличить урожайность на 10%.



Кроме того, продолжает Филиппова, в последние годы значительно повысилась конкуренции между агропредприятиями. Привлекательность агросектора подтверждает приход в него крупнейших отечественных холдингов: АФК «Система», банк «Авангард» и др. Исследование, проведенное SmatFarmingClub в конце 2021 года, показало, что современное сельское хозяйство становится все менее консервативным. Индекс восприятия инноваций (процентный показатель готовности фермеров использовать инновационные технологии, в том числе на основе ИИ, IoT, Bigdata и др.) за последний год в России вырос более, чем в 1,5 раза. Одним из важных путей повышения уровня цифровизации в АПК, по словам Филипповой, является объединение основных ее участников в одном блоке.



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