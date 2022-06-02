Аграрии не отмечают дефицита шин для сельхозтехники

Сельхозшины выпускаются как в России, так и в дружественных государствах Continental

У опрошенных «Агроинвестором» сельхозпроизводителей нет трудностей с шинами, зато остается актуальной проблема поставки запчастей. О том, что в России может возникнуть нехватка шин для сельхозтехники, написал «Коммерсантъ» . Наибольшие риски дефицита в премиальном сегменте, поскольку его основные участники приостановили отгрузки шин в Россию. О таких рисках изданию сказали в «Мишлен» и Continental. В Bridgestone наблюдали дефицит в премиальном сегменте сельскохозяйственных шин в 2021 году.



При этом «Мишлен» отмечает, что в этом году спрос сместился с традиционно пикового первого квартала на четвертый квартал 2021-го: клиенты заранее формировали запасы. Компания Continental отметила рост рынка шин для спецтехники в прошлом году, причем уже тогда был дефицит популярных типоразмеров, и увеличивалась доля шин эконом-сегмента из стран Южной и Юго-Восточной Азии.



В сегменте шин для спецтехники российские производители обеспечивают только около 30% спроса, оценивает ассоциация «Росспецмаш». В стране выпускаются далеко не все типоразмеры, особенно для прицепной сельхозтехники, а также сеялок, культиваторов и мощных тракторов. Также нет отечественных шин низкого давления, например, на опрыскиватели, рассказал «Коммерсанту» замдиректора ассоциации Вячеслав Пронин.



Однако Минпромторг считает, что работающие в России производители «Волтайр-Пром» (64,3% владеет американский Titan) и «Нортек» позволяют полностью закрыть потребности внутреннего рынка. Ведомство не отмечает ажиотажного спроса на сельскохозяйственные шины, пишет издание. По данным министерства, объем производства шин и покрышек для сельхозтехники с января по март составил 439,4 тыс. штук, потребление — 429,39 тыс. штук, экспорт — 111 тыс. штук, импорт — 101 тыс. штук.



«Проблем с шинами для сельхозтехники у нас нет и в перспективе мы их не ожидаем. Данная продукция производится как в России, так и в дружественных государствах, например в Индии, которая, скорее всего, не прекратит свои поставки в нашу страну, — рассуждает гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков. — Более серьезная проблема — это запчасти. Почти вся наша сельхозтехника импортная, из стран, которые прекращают поставки в Россию, и мы уже сейчас столкнулись с проблемой покупки запчастей». При этом, по словам Полякова, цены на все запчасти и комплектующие, в том числе на шины, увеличились на 80-100% и сохраняются на высоких уровнях, несмотря на укрепление рубля. «Безусловно, такой рост цен отразится в новом сезоне на стоимости сельхозпродукции», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Владелец агрохолдинга «Делос» (Орловская область) Владимир Гусев тоже говорит о проблемах с поставками запчастей, в отличие от шин. «Мы используем и российские, и зарубежные шины. Для крупной техники, в частности тракторов, шины в основном выпускают иностранные производители. Цены на них всегда были очень высокими, но какого-то особого роста в последние месяцы мы не отмечаем», — сказал он.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец тоже говорит, что пока никаких проблем с наличием шин нет. «Более того, шины — та продукция, которую, в отличие от тех же запчастей, поставщики — как российские, так и иностранные — все еще продают в кредит и без предоплаты», — обращает внимание он. «Прогресс» использует импортные шины или те, которые выпускают в России иностранные компании, локализовавшие производство в нашей стране.



По словам директора направления аграрных шин официального дилера Alliance (флагманский бренд Yokohama Off-Highway Tires) в России компании «АгроПромШина» Дмитрия Сысолетина, завод в Индии продолжает стабильные поставки на российский рынок. Сейчас самые востребованные модели и типоразмеры шин Alliance сельскохозяйственного назначения в достаточном количестве присутствуют на складах, уточнил он «Агроинвестору». Кроме того, существующие логистические схемы действуют в обычном режиме, и при необходимости предприятие готово оперативно нарастить объемы поставок, отметил он. Кроме того, российским потребителям, выбирающим продукцию премиум-класса, по-прежнему доступны шины Alliance израильского производства, изготовленные по технологии VF.



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