Минсельхоз США прогнозирует рекордный урожай пшеницы в России

К 11 августа валовой сбор зерна составил 75,5 млн тонн Pixabay

Минсельхоз США повысил прогноз сбора пшеницы в России в этом году сразу на 6,5 млн т, до рекордных 88 млн т без учета Крыма. В том числе урожай озимой пшеницы может составить 65 млн т, яровой — 23 млн т. Корректировка связана с пересмотром уборочной площади в сторону увеличения — с 27,8 млн га до 28,7 млн га — на основе обновленных данных Росстата, а также с повышением оценки урожайности на 5% по сравнению с июльским обзором, до 3,07 т/га. На этом фоне американские аналитики также повысили прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2022/23 на 2 млн т до 42 млн т.



Прогноз сбора фуражного зерна был повышен с 40,93 млн т до 41 млн т, хотя оценка его посевов уменьшена с 14,18 млн га в предыдущем обзоре до 13,4 млн га. При этом американское агроведомство повысило прогноз по средней урожайности с 2,89 т/га до 3,06 т/га. В том числе валовой сбор кукурузы может составить 15 млн т (14,5 млн т, согласно июльскому прогнозу), ячменя — 20 млн т (19,5 млн т), овса — 3,8 млн т (4,5 млн т), ржи — 1,9 млн т (2 млн т). Оценка экспорта фуражного зерна повышена с 9,95 млн т до 10,15 млн т. В том числе потенциал вывоза кукурузы оценивается в 4 млн т (3,8 млн т, согласно предыдущей оценке), ячменя — 6 млн т, как и в июльском обзоре.



К 11 августа валовой сбор зерна составил 75,5 млн т — на 600 тыс. т больше, чем годом ранее, сообщает Национальное аграрное агентство со ссылкой на Минсельхоз. Зерновые и зернобобовые обмолочены с 18,1 млн га — на 6,5 млн га меньше, чем к этому времени в прошлом году. В том числе пшеница убрана с 14,2 млн га против 16,9 млн га годом ранее, ее урожай увеличился с 56,3 млн т до 62,8 млн т. Ячмень обмолочен с 2,4 млн га (годом ранее — 4,9 млн га), собрано 8,8 млн т (13,1 млн т). При этом урожайность пшеницы выше прошлогодней на 11,1 ц/га и составляет 44,3 ц/га, по ячменю показатель увеличился на 10,1 ц/га до 36,7 ц/га.



В начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на выездном заседании оперштаба агроведомства в Башкортостане сказал, что в этом году Россия рискует не выйти на запланированный показатель по урожаю зерна — 130 млн т — поскольку могут помешать низкие относительно прошлого года темпы уборки. Однако отраслевые аналитики продолжили повышать свои прогнозы валового сбора и отмечали, что еще есть время догнать темпы уборочной кампании прошлого года.



Правда, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее говорил, что урожайность и качество пшеницы в 2022 году могут серьезно пострадать из-за погодных условий, писал «Агроинвестор». В общем объеме урожая пшеницы доля продовольственной может составить 60% против 82% в прошлом сезоне из-за наличия влаги, считает Злочевский. Валовой сбор агрокультуры, по его прогнозу, может составить 83-84 млн т. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько также отмечал, что качество зерна оставляет желать лучшего, наблюдается переизбыток фуражной пшеницы и продовольственной пшеницы низких кондиций. Последняя оценка ИКАР по урожаю агрокультуры — 95 млн т.



По информации Россельхозцентра, к 11 августа обследовано 6,67 млн т пшеницы, в этом объеме преобладает зерно 4-го класса, на его долю приходится 52,7%, или 3,5 млн т. Доля пшеницы 3-го класса составляет 26,9% от обследованного объема, или 1,79 млн т. На фураж приходится 20,3%, или 1,35 млн т. Также выявлено 10,6 тыс. т пшеницы 2-го класса (0,2% от обследованного объема) и 1,8 тыс. т (0,03%) — 1-го класса.



Больше всего продовольственной пшеницы выявлено в Северо-Кавказском федеральном округе: 2,6 млн т, или 75,2% из обследованных 3,48 млн т. Самая высокая доля пшеницы 1-4 классов — в Южном федеральном округе: 88,2% (2,39 млн т) из обследованных 2,7 млн т. В регионах Центра специалисты Россельхозцентра проверили 285,4 тыс. т пшеницы, на долю продовольственной пришлось 66,1% (188,7 тыс. т). В Приволжье обследовано 193,6 тыс. т пшеницы, из них 123,7 тыс. (63,9%) — продовольственная.



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