Минсельхоз обсуждает вопрос запрета импорта семян из ЕС и США

Зависимость российских аграриев от импортного семенного материала очень высока Pixabay

Россия может запретить ввоз семян из Европы и США. Минсельхоз допускает принятие таких мер в качестве контрсанкций и призывает регионы активнее закупать российский посадочный материал. Об этом заявила первый заместитель главы министерства Оксана Лут на совещании 2 августа, сообщили источники «Коммерсанта» , участвовавшие во встрече.



Зависимость российских аграриев от импортного семенного материала очень высока. Из-за рубежа завозится почти 97% семян сахарной свеклы, 77% семян подсолнечника, половина посадочного материала кукурузы, напоминает издание. Опрошенные им представители отрасли считают, что



в текущих условиях ограничивать импорт семян не стоит, напротив, нужно облегчить доступ мировых технологий в АПК на внутренний рынок. Если и ограничивать поставки, то постепенно, пропорционально увеличению собственных объемов производства семян. В противном случае отказ от импортных семян грозит снижением урожайности и качества посевов.



Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель сказал «Агроинвестору», что компания мало зависит от импорта семян, так как «Комсомолец» уже начал выращивать собственные. Однако он считает инициативу с возможным запретом импорта плохой идеей. «Уже через сезон наши семена станут хуже и придется искать другие каналы покупки семян через Казахстан», — считает он.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец тоже считает идею негативной и преждевременной, так как пока Россия не готова отказаться от зарубежного товара. «Мы не закроем потребность ни по качеству, ни по необходимому объему семян, — сказал он «Агроинвестору». — Особенно это касается сахарной свеклы, гороха, ряда овощей. По кукурузе и подсолнечнику наши гибриды пока тоже значительно уступают. Положительное движение есть, но его недостаточно».



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что инициатива, о которой говорилось на совещании, контрпродуктивна. «По некоторым позициям, например по кукурузе, подсолнечнику и сое, вводить эту меру очень вредно. По ряду территорий, например в Калининградской области, учитывая ее расположение, эта идея вообще непонятна. С точки зрения логистики, экономики и природно-климатических условий там эффективнее использовать импортные семена и средства защиты растений. Если запрет будет введен, аграрный сектор области будет подорван», — уверен эксперт.



Можно понять, когда запрещается ввоз товаров, которые производятся в России для потребления, но в случае с семенами импортный материал является средством для производства. «Ограничивая ввоз, использование и применение средств для производства, мы ограничиваем его в нашей стране, что является контрпродуктным», — заключил Петриченко.



Ранее «Агроинвестор» писал о том, что Минсельхоз разработает план ускоренного перехода растениеводства на семена отечественной селекции. На совещании в ведомстве, в частности, обсуждалось увеличение объемов использования семян подсолнечника российской селекции. В том числе для ускоренного внедрения российской селекции в сельхозпроизводство планируется по аналогии с минеральными удобрениями сформировать план закупки семян в разбивке по регионам.



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