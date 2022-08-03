Минсельхоз разработает план ускоренного перехода на семена отечественной селекции

Площади под подсолнечником в 2022 году были увеличены до 10 млн гектаров Pixabay

Минсельхоз разработает план ускоренного перехода растениеводства на семена отечественной селекции, сообщила пресс-служба министерства. Совещание по этому вопросу провела первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. На нем, в частности, обсуждалось увеличение объемов использования семян подсолнечника российской селекции.



По словам Лут, в ближайшее время предстоит разработать дорожную карту по переходу отрасли на отечественный посевной материал подсолнечника и других агрокультур. В том числе для ускоренного внедрения российской селекции в сельхозпроизводство планируется по аналогии с минеральными удобрениями сформировать план закупки семян в разбивке по регионам.



Лут добавила, что площади под подсолнечником в 2022 году были увеличены до 10 млн га, на 400 тыс. га выше плана. В ближайшие годы, по оценке Минсельхоза, эта агрокультура сохранит устойчивую долю в структуре посевов.



Как отмечается в сообщении министерства, пока в традиционных регионах-производителях, за исключением Сибири, достаточно высок процент используемых семян иностранной селекции. При этом многие российские семена не только не уступают в качестве импортным, но и зачастую превосходят их по ряду характеристик, например, по урожайности и эффективности в определенных природно-климатических условиях.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что важно знать, о каких именно семенах идет речь. «Когда покупают импортные — покупают сразу технологию, базовым элементом которой является посадочный материал. Сможем ли мы предложить такой вариант?», — задался вопросом он.



Корбут считает, что теоретически можно составить план, и к 2024 году обязать всех использовать не менее 75% семян отечественной селекции. «Но что это даст? Я понимаю, что есть риски перекрытия импорта. Это вполне реально. Но если сейчас зарубежные компании заявляют о желании сохранить свое присутствие на российском рынке, вводить ограничения в их отношении не рационально. Чтобы создать новое, надо знать опыт других», — уверен он.



Кроме того, нужно понимать, как принудить компании к ускоренному переходу, продолжает Корбут. Тут есть два варианта. Во-первых, можно запретить импорт и давать огромные субсидии на отечественные семена, однако новые сорт появится не раньше, чем через пять-семь лет, оценивает он. Во-вторых, можно сказать, что в случае невыполнения плана Минсельхоз ограничит субсидии. «Учитывая, что половина российских сельхозорганизаций не получает субсидии вообще, а фермеры получают 20-30%, возникает мысль, что экономическое принуждение будет неэффективным. Нужно создавать стимулы и показать, что российские семена позволяют вырастить качественную продукцию и увеличивают рентабельность производства», — заключил Корбут.

