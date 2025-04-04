Растениеводы в поисках маржи. На чем смогут заработать аграрии в 2025 году

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Рентабельность в растениеводческом секторе снижается в течение нескольких лет. Прогнозы на этот год в целом по отрасли тоже не самые оптимистичные, хотя доходность зерна может стать более позитивной благодаря подросшим ценам. Основные надежды сельхозпроизводители большинства регионов, как и прежде, возлагают на масличные. Главным стимулирующим маржу фактором могло бы стать ослабление государственного регулирования, но пока отменять пошлины и квоты никто не планирует

Рентабельность сельского хозяйства России в 2024 году Минсельхоз оценил в среднем в 18% против 19% в 2023-м. По словам первого замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой, по отдельным отраслям данный уровень даже выше 30%. И несмотря на небольшое общее снижение, некоторые сектора напротив показали рост, в частности свиноводство и молочный сегмент. Растениеводство повышением доходности похвастаться не может — негативно повлияли погодные катаклизмы, низкие цены не продукцию, увеличение затрат и другие факторы.



Рейтинговое агентство АКРА в апреле 2024-го прогнозировало, что рентабельность растениеводческой отрасли может упасть до минимального с 2019 года уровня — 20-25%. Оценивая данный показатель сейчас, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин отмечает, что из-за трудно предсказуемых факторов реальный масштаб снижения мог оказаться потенциально больше, чем ожидалось ранее. Между тем Росстат оценил уровень рентабельности проданной продукции растениеводства в 27,5%, в то время как по итогам 2023-го этот показатель составлял 28,3%.



Независимый эксперт рынка АПК Александр Корбут уверен, что в прошлом году средняя доходность растениеводства вряд ли была выше 16,5%. По мнению ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова, с учетом существенной амортизации и высокой стоимости финансирования, чтобы выгодно работать, аграриям необходимо иметь рентабельность не ниже 40-50%.



Региональный разброс

Рентабельность отрасли сильно разнится в зависимости от регионов. В прошлом году наилучшими и урожайность, и рентабельность в растениеводстве были в отдельных регионах ЦФО, считает вице-президент, начальник Аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. Сюрпризом стала низкая по сравнению с предыдущими годами доходность производства зерновых на юге, обращает внимание она.



Крайне низкие показатели по зерну в 2024 году были в Сибири, приводит пример Корбут. В том числе из-за проблем с логистикой: затраты на транспортировку получаются очень большие. «Вырастить растениеводческую продукцию в СФО можно, но вывезти — сложно, а собственное потребление низкое», — объясняет он.



В центральных регионах лучше всего отработали аграрии, которые сделали ставку на масличные культуры, отмечает эксперт. Они стали очень важным драйвером, который помог подтянуть общую рентабельность. Но хотя масличные и являются важной частью растениеводства, большую часть выручки и прибыли дают все-таки зерновые, подчеркивает Корбут.



По словам директора ростовского хозяйства «Рассвет» Сергея Авакяна, рентабельность растениеводческого направления предприятия в 2024 году уменьшилась до 14% (в 2023-м — 15%). Выйти на более высокие цифры не удалось из-за сокращения урожайности вследствие недостатка влаги практически всех выращиваемых культур: озимой пшеницы, ярового ячменя, подсолнечника, кукурузы и рапса, а также из-за сложностей ценообразования, уточняет он. Самую большую рентабельность в прошлом году продемонстрировал подсолнечник — 30%. Чуть меньше — 27% — дал яровой ячмень. Доходность озимой пшеницы была практически нулевой. Еще ниже был показатель по кукурузе и рапсу, делится руководитель.



Четкая негативная тенденция к снижению рентабельности растениеводства от года к году наметилась в России еще несколько лет назад, говорит генеральный директор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков. Так, в его компании данный показатель в 2024 году стал на 20% ниже, чем был в 2023-м, опустившись примерно до 25-26%. Более того, примерно на столько же упадет доходность и в 2025-м, оценивает руководитель.



Самое большое снижение доходности в прошлом году показали зерновые (озимые и яровые пшеница и ячмень). В топ-3 самых доходных для предприятия попали картофель (рентабельность — около 60%), кукуруза (40%) и соя (35%). «Повезло, что осень была сухая и выращенный урожай кукурузы не пришлось досушивать, как это было ранее, за счет этого снизились расходы на производство, и, соответственно, выросла ее доходность, — поясняет Поляков. — Такое благоприятное стечение обстоятельств произошло впервые за 20 лет моей работы в сельском хозяйстве, и даже низкая цена на эту позицию не смогла ухудшить показатели (настолько велики расходы на досушивание)».



Далее в рейтинге по рентабельности следует пивоваренный ячмень, и только потом — пшеница. Данный показатель по ней близился к нулю. Поляков связывает снижение доходности главной зерновой культуры с введением пошлин на нее и квотированием экспорта.



Рентабельность в целом по отрасли не является ориентиром сельхозпроизводителей страны ввиду расположения в разных природно-климатических полосах, отдаленности от основных водных портов, доступа к кредитным ресурсам и так далее, отмечает представитель холдинга «Агросила» (Татарстан). «При этом, как показывает статистика, волатильность данного показателя высокая — в один год она выше у аграриев в южных регионах, в другой — может быть выше у производителей в ЦФО, — акцентирует внимание он. — К традиционным факторам в последние годы прибавились новые: уровень дефицита кадров, рост затрат по логистике, доступ к передовым разработкам и технологиям».



Агрофирмы компании в прошлом году показали положительную рентабельность продаж. Чистая прибыль по всем направлениям увеличилась с 72 млн руб. в 2023-м до 144 млн руб. по итогам 2024-го. И основным фактором финансового роста является улучшение производственных показателей именно в растениеводстве, подчеркивает спикер. Основной же доход в севообороте, за счет высокой урожайности и благополучной рыночной конъюнктуры, «Агросиле» принесли технические культуры — сахарная свекла, рапс и подсолнечник.



«Сибирский хлеб» в 2024-м сработал с рентабельностью около 10%. На результат повлиял ряд факторов, в первую очередь неблагоприятные погодные условия, которые были при севе и уборке. Лучше всего предприятие отработало по рапсу и масличному льну. Они показали наивысшую доходность — 36% и 39% соответственно. Рентабельность же пшеницы, как и у других хозяйств, стремилась к нулю. «Ячмень показал себя немного лучше, чем главная зерновая культура, но только благодаря тому, что на него вырос экспортный спрос», — отмечает управляющий директор компании Павел Миклухин. В прошлом году «Сибирский хлеб» активно продавал ячмень в Китай через посредника.



Денежный поток от производства пшеницы продолжает сокращаться из-за снижения реальных цен на сельхозпродукцию и существенного роста производственных издержек, рассказывал в ходе конференции «Где маржа» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Так, в Ростовской области в сезоне 2024/25 в среднем он составляет 46,2 тыс. руб./га при затратах на следующий урожай в 40,6 тыс. руб./га (в прошлом году — 56,6 тыс. руб./га и 36,2 тыс. руб./га соответственно), в Курской области — 68,8 тыс. руб./га при затратах 64,4 тыс. руб./га (66,6 тыс. руб./га и 64,5 тыс. руб. га). «Сокращение в Центре связано с резким падением урожайности и не очень хорошей ценой, а Краснодар сумел в последний момент отыграть падение за счет повышенных цен», — объяснял эксперт. Тем не менее начиная с сезона 2022 года ЦФО как своеобразный центр производства показывает снижение доходности производства пшеницы вплоть до отрицательных значений у многих хозяйств в текущем сезоне, отмечал он. По словам Рылько, значимое изменение в маржинальности произошло этой зимой: теперь пшеница, ячмень и кукуруза проигрывают по данному показателю на подсолнечнике, сое, рапсе и горохе.



Факторы влияния на доходность

Среди основных драйверов снижения доходности растениеводства Тернин в первую очередь выделяет сокращение урожайности и валового сбора зерновых и зернобобовых культур, произошедшее из-за неблагоприятных климатических факторов, таких как майские заморозки и последующая засуха в ключевых для растениеводства регионах — Южном и Центральном федеральных округах. Отрицательно повлиял опережающий рост затрат на производство зерна над его стоимостью. «По оценке участников рынка, себестоимость зерна в прошлом году увеличилась на 15-25%, в то время как индекс цен производителей зерновых и зернобобовых культур на конец декабря 2024 года по сравнению с декабрем предыдущего года поднялся только на 12%», — приводит пример эксперт.



Еще один негативный фактор — высокие экспортные пошлины, в том числе из-за того, что рублевый эквивалент базовой цены, используемый при их расчете, не успевал индексироваться вслед за снижением курса рубля, продолжает Тернин. «Рублевый эквивалент был установлен в 2022 году по курсу 75 руб./$ 1 (например, для пшеницы: $ 200 = 15 тыс. руб.), то есть в 2024-м при среднем курсе около 92,5 руб. за $ 1 базовая стоимость тонны пшеницы должна была составлять 18,5 тыс. руб., но она была установлена на уровне 17 тыс. руб. до 28 июня, а затем повышена до 18 тыс. руб. (средняя по году — 17,5 тыс.), — подсчитывает он. — В результате экспортная пошлина оказалась выше, чем изначально предполагалось при ее вводе».



Кроме того, негативно на растениеводческой отрасли, впрочем, как и на других секторах экономики, отразился более продолжительный, чем ожидалось, цикл жесткой денежно-кредитной политики, сопровождающийся значительным повышением ключевой ставки и ростом стоимости заемного финансирования, в том числе и льготного, добавляет эксперт АКРА.







Главным фактором снижения выручки растениеводов в прошлом году стало сокращение объемов валовых сборов и экспорта по большинству агрокультур, считает Дарья Снитко. На мировом рынке наблюдалась стагнация цен на зерно, что тоже не добавило рынку позитивности. Так, если на базисе Новороссийска в 2023 году пшеница с протеином 12,5% в среднем стоила $ 258/т, то в 2024-м — лишь $ 224/т. «Только с начала декабря российская пшеница стала уверенно дорожать, и в первых числах марта, по данным мониторинга Центра ценовых индексов, ее цена достигала $ 251/т», — сообщает эксперт.



Низкой была не только стоимость зерна, подчеркивает Александр Корбут. Цены масличных, картофеля, овощей открытого грунта тоже опустились, и расти они начали лишь во второй половине года, чего было недостаточно для получения хороших итоговых показателей по доходности. «Негативно на этом показателе отражаются ограничительные действия за стороны государства, — говорит он. — Среди них — пошлины, квотирование экспорта, не вполне внятные и затратные для сельхозпроизводителей по трудозатратам ФГИС, избыточное администрирование и так далее, которые в совокупности приводят к тому, что при росте затрат и низких ценах доходы снижаются».



Иванов соглашается: активное госрегулирование не на пользу рынку. Плюс резко сократилась конкуренция в логистике и среди экспортных игроков: их стало гораздо меньше, что отрицательно влияет на сбыт, цены и доходность. Государство также настойчиво предлагает растениеводам переходить на отечественные средства защиты растений, семена, технику и прочие компоненты. «Это уже привело к тому, что данные средства производства, во-первых, подорожали, а во-вторых, сократился их ассортимент и возможности для выбора, — говорит Евгений Иванов. — Самые эффективные СЗР и семенной материал бывают не доступны отечественным предприятиям, хотя по некоторым позициям, в частности по гибридам сахарной свеклы, в стране все еще не производится достаточное количество аналогов в необходимом для сева объеме».







До недавних пор 98% семян свеклы на российских полях были зарубежной селекции, напоминает эксперт ИКАР. И хотя отечественных гибридов с каждым годом становится все больше, они пока зачастую менее продуктивные по сбору сахара с гектара. Между тем цены в сахарном сегменте уже три года колеблются в узком диапазоне, что нехарактерно для данного рынка прошлых лет. По словам Иванова, такая ситуация привела к некоторому сокращению рентабельности выращивания сахарной свеклы в сезоне 2024/25, пусть и в сравнении с зерновыми данная позиция все еще остается высокодоходной.



Помимо неблагоприятных условий, отрицательно сказавшихся на урожайности агрокультур, плохо на отрасль влияло повышение цен на агрохимию как последствие санкций и нарушения логистических цепочек, удорожание топлива и энергоресурсов, сохраняющаяся зависимость от импорта в ряде направлений, например по семенам сахарной свеклы, перечисляет партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. «Стоит также учитывать проблемы с доступом к современным технологиям и недостаточное финансирование инновационных решений в сельском хозяйстве, особенно это касается Уральского и Дальневосточного округов, — отмечает она. — Есть и еще один важный фактор — снижение лимитов субсидий в прошлом году, а также их неравномерное распределение, выражающееся в приоритетной поддержке ЦФО и ЮФО».



Не стоит забывать о растущих ценах на сельхозтехнику и запчасти, особенно импортные, добавляет Иванов. «После 2022 года они стали просто “золотые”! — восклицает он. — А ведь аграрные машины не живут вечно, их регулярно нужно обновлять, производить качественный ремонт, но запчасти сейчас или трудно найти, или они невероятно дорого стоят». Если технику активно не обновлять, то производство в растениеводстве будет постоянно сокращаться, уверен эксперт.



Перспективы 2025 года

Между тем в этом году Минсельхоз ожидает расширения посевных площадей практически по всем основным культурам. Так, согласно плану ведомства, яровые зерновые займут 28,8 млн га (+200 тыс. га к показателю 2024-го), озимые зерновые — 19 млн га (+1,5 млн га), масличные — 20,4 млн га (+1,5 млн га), сахарная свекла — 1,17 млн га (+10 тыс. га). «Информация по планам сельхозпроизводителей на сев различных агрокультур демонстрирует их ожидания доходности в новом сезоне, —комментирует Дарья Снитко. — Почти все регионы делают ставку на расширение клина масличных (в каждом субъекте страны свой набор), сокращение по пшенице и рост под нишевыми позициями, к которым относят зернобобовые».



Тернин предполагает, что в текущем сельхозгоду наиболее прибыльными окажутся масличные культуры, такие как подсолнечник и рапс, благодаря опережающей динамике цен на них в 2024 году и сохранению довольно высоких уровней стоимостных показателей в начале 2025-го. «Ситуация на рынке масличных выглядит наиболее позитивно благодаря комплексу факторов: среди них рост спроса на подсолнечное и рапсовое масло, снижение предложения на мировом рынке из-за засухи в Черноморском регионе, а также повышение цен на другие виды масел, такие как пальмовое на фоне замедления темпов его производства в Малайзии и Индонезии», — разъясняет эксперт.



Изменения в разрезе регионов В разных субъектах страны свои агрокультуры-лидеры по рентабельности, отмечает Альбина Корягина из Neo. Так, на юге и в центре наибольший доход будет давать выращивание масличных (подсолнечника, рапса) благодаря высокому экспортному спросу и эффективным агротехнологиям. В Центральном и Уральском федеральных округах потенциально высокодоходным направлением является производство овощей защищенного грунта (томаты, огурцы). «В последнее время здесь наблюдались значительные объемы инвестиций в тепличные комплексы при стабильном внутреннем спросе», — говорит она.



Также эксперт ожидает сохранения хорошей рентабельности в выращивании риса, производстве яблок и ягодных культур в Южном федеральном округе. Вместе с тем риски снижения данного показателя в выращивании зерновых (пшеница, ячмень) Корягина видит на Урале и Дальнем Востоке, а также сахарной свеклы в Приволжье.

Устойчиво высокие цены на масло остаются фактором хороших ожиданий по рентабельности масличных в 2025 году соглашается Дарья Снитко. По данным ЦЦИ, в начале марта российское подсолнечное масло, уходящее на экспорт, стоило $1118/т, хотя годом ранее в это же время за него давали лишь $745/т. «Это существенный рост цен, который также по цепочке отразился и на удорожании маслосемян для переработки, — обращает внимание эксперт. — Уже несколько месяцев участники рынка ожидают коррекции, но пока уровень цен превосходит прогнозы».



В том, что подсолнечник сохранит высокую доходность, уверен и аналитический центр компании Ruseed. Несмотря на рост себестоимости (+7% за год), хороший спрос на подсолнечное масло поддержит устойчивый спрос на сырье, обеспечивая стабильную рентабельность, доходящую до 50%. Перспективы усиливаются за счет расширения перерабатывающих мощностей в России, считают аналитики компании. В 2025 году они могут вырасти еще на 5%, достигнув 35 млн т в год.



Посевы рапса и сои продолжат увеличиваться, прогнозирует Ruseed. Однако действующие пошлины снижают привлекательность позиций для экспорта. «Расширение площадей под соей в России может снизить импорт этой агрокультуры и шрота из нее в ЦФО, что приведет к дефициту на рынке и стимулирует рост внутреннего спроса и цен. В то же время вывоз сои в Китай сократится, а в ДФО начнут функционировать новые мощности для переработки сои, что тоже ограничит экспортные поставки», — предполагают аналитики. Таким образом, по сое они ожидают снижения рентабельности по сравнению с сезоном 2023/24 с 53% до менее чем 45%. По рапсу показатель может быть чуть меньше, чем в предыдущем сельхозгоду, — около 46%.



На рынке зерновых ценовая ситуация в начале 2025 года тоже выглядит более благополучной. Внутренние цены на пшеницу и другие виды зерна растут, и вторая половина сезона 2024/25 обещает быть более успешной, чем первая, как на внутреннем рынке, так и на экспортном, констатирует Антон Тернин.



Цены на основные зерновые и масличные культуры в этом году имеют потенциал для повышения, считает и Александр Корбут. Хотя, как и всегда, все будет в значительной степени зависеть от объема внутреннего урожая, а также мирового производства, акцентирует внимание он. Свой отпечаток накладывают продолжающие свой рост затраты. По мнению эксперта, основные ресурсы подорожали как минимум на показатель инфляции, а то и больше. Таким образом в целом расходы на растениеводство увеличатся, по крайней мере на 15%. «Самыми маржинальными в 2025 году станут масличные, — вторит Корбут остальным. — Высокий доход сохранится и на сахарной свекле, кроме того, возможно, что хорошую рентабельность покажут зернобобовые, но, помимо гороха, аграриям стоит обратить больше внимания и на другие позиции, такие как чечевица и фасоль».



Наиболее перспективными направлениями в плане рентабельности в 2025-м будут, в первую очередь, экспортоориентированные культуры (масличные, зернобобовые) и высокомаржинальные овощи, уверена Альбина Корягина. «Производство зерновых требует инвестиций и господдержки для восстановления доходности, а выращивание сахарной свеклы сохранит негативный тренд из-за высокой зависимости от импортных семян и роста себестоимости», — полагает она.







В прошлом году затраты в растениеводстве увеличились в среднем примерно на 12%, оценивает Поляков. В 2023-м по отношению к 2022-му — на 23−24%. В 2025-м он также ожидает повышения расходов на выращивание растениеводческой продукции, в первую очередь за счет роста цен на минеральные удобрения и дизельное топливо. Также из-за нехватки кадров сельхозпредприятия регулярно вынуждены повышать зарплаты сотрудникам. Руководитель убежден, что агрокультур, которые будут показывать стабильно высокую рентабельность, уже не будет. «Будут те, которые дают более-менее хорошую прибыль», — считает он. В этом году он ожидает сокращения доходности сои из-за активного увеличения ее производства, которое опережает рост мощностей по ее переработке.



Сергей Авакян наибольшие надежды возлагает на подсолнечник. «Запасы этой культуры в стране накоплены небольшие, кроме того, есть основания полагать, что спрос на нее вырастет», — объясняет он. Например, в Ростовской области ожидается запуск нового крупного перерабатывающего производства. Ранее «Рассвет» уже работал с данным переработчиком по другим агрокультурам.



В то же время не стоит забывать про погодные риски, напоминает Авакян. «Надеемся, прошлый год не повторится, хотя накопления влаги минимальные: зима была теплая, бесснежная, все месяцы не исполнили свои нормативы по осадкам, — сообщает он. — Хотя, конечно, шанс, что весной погода будет благоволить и вегетация пройдет хорошо, есть. Такое у нас уже случалось».



А вот у «Сибирского хлеба» из-за недостатка влаги вследствие малоснежной зимы ожидания на будущий урожай уже скромнее, чем планировалось ранее. «Прогнозы на весну тоже не слишком впечатляющие, синоптики обещают, что этот год будет засушливым, в том числе в Сибири», — рассказывает Миклухин. Затраты же выросли почти на все составляющие производства: семена, запчасти, топливо, агрохимию. Поэтому пока компания не торопится вкладывать средства в сев яровых колосовых, ждет, какой будет прогноз по влаге и весенним заморозкам на почве — эти климатические факторы крайне важны в условиях зоны рискованного земледелия для будущего урожая, подчеркивает руководитель.



В целом повышения рентабельности растениеводства в 2025 году Миклухин не прогнозирует. Но все-таки надеется, что масличные культуры (рапс, лен) опять покажут неплохой результат. Практически весь урожай компании отгружается маслоэкстракционным заводам, продукция которых идет на внешние рынки, что поддерживает хорошую цену на эти позиции и, соответственно, их высокую доходность, поясняет он.



«Агросила» на 2025 год закладывает более высокие в сравнении со значениями 2024-го плановые показатели как по производству, так и экономике. «Из наиболее сложных, но учтенных в производственной программе и бюджете факторов можно выделить увеличенную налоговую нагрузку, цены на запчасти и транспортные услуги, высокие затраты по процентным ставкам за кредиты, в том числе по действующим льготным инвестиционным кредитам», — говорит представитель агрохолдинга.







Наиболее доходными культурами в 2025 году по-прежнему будут технические культуры — сахарная свекла, рапс и подсолнечник, полагают специалисты компании. Спад не прогнозируется ни по каким позициям, однако наиболее проблемными для роста рентабельности остаются зернобобовые. «В ситуации высокого давления со стороны себестоимости мы вынуждено корректируем структуру сева всей линейки яровых культур, увеличивая более маржинальные и уменьшая менее», — информирует представитель «Агросилы».



Говорить же о повышении стоимости продукции растениеводства в этом году пока не приходится, продолжает спикер. И в первую очередь это касается товарной пшеницы и ячменя. «Что касается технических культур, то по ним также нет оснований ожидать роста цен ввиду их уже относительно хорошего уровня и, соответственно, вероятности высокой инфляции по основным социально важным продуктам в стране, — объясняет он. — Однако, как всегда, огромную роль в динамике рыночных цен будут играть погодные условия и всходы озимых».



Меньше инвестиций

Александр Корбут не видит каких-то факторов, которые позволят существенно повысить рентабельность растениеводства в 2025 году. «В аграрной политике страны в плане пошлин ничего не меняется, то есть сельхозпроизводители будут, как и раньше, недополучать доход по сравнению с тем, что они могли бы заработать, если бы рынок не был зажат ограничениями на экспорт», — констатирует он.



При этом сокращение рентабельности в растениеводстве может иметь критические последствия, предупреждает эксперт. Ведь две трети инвестиций в сельском хозяйстве осуществляются за счет собственных средств хозяйств. «Стало быть, если сокращается доход, снижаются и вложения в развитие, а об изысках в виде инвестиций в инновации и вовсе говорить не приходится, — рассуждает он. — При этом государство своей поддержкой не сможет заместить эти выпадающие собственные средства и поддержать инвестиционные начинания аграриев».







Снижение инвестактивности предприятий АПК наблюдалось уже в 2024 году, напоминает Антон Тернин. В частности, это привело к уменьшению объемов закупаемой сельхозтехники: объем продаж российских агромашин сократился на 17,6%, а зарубежных — более чем на 25%, в результате чего растет степень износа основных фондов. «При продолжении негативной динамики в 2025 году это создает производственные риски и может оказать влияние на сокращение объемов деятельности аграриев, — предупреждает эксперт. — А еще снижение рентабельности, продолжающееся в течение нескольких лет, может поставить на грань банкротства более слабые предприятия и КФХ». В этой связи эксперт ожидает роста количества сделок по продаже проблемных активов и ускорения консолидации рынка.



Снижение рентабельности производства действительно приводит к ухудшению технической оснащенности отрасли, подтверждает Игорь Поляков. Так, если раньше «Тамбовские ферме» могли приобретать по два-три комбайна каждый год, то сейчас этого компания уже не может себе позволить, обновление машинно-тракторного парка идет гораздо более сдержанными темпами. «Будем больше работать на старых машинах, что через несколько лет непременно кардинально скажется на результатах нашей деятельности, — уверен руководитель. — Устаревшая техника, не видевшая хорошего ремонта, может привести к нарушению сроков полевых работ и увеличению потерь урожая».



Снижение рентабельности растениеводства имеет целый ряд последствий и в первую очередь приводит к сокращению вложений в производство, соглашается Альбина Корягина. «Помимо того, что сельхозпроизводители, особенно в проблемных регионах (Урал, Дальний Восток), уже уменьшили инвестиции в обновление техники и технологии из-за низкой доходности, происходит снижение посевных площадей, — отмечает она. — По зерновым культурам (пшеница, ячмень) в убыточных субъектах страны площади сокращаются на 10-15%, что приводит к падению общего объема производства».



Из-за экономии на удобрениях и средствах защиты растений снизилась урожайность и качество выращиваемой продукции, продолжает эксперт. Кроме того, результатом сокращения рентабельности могут стать потеря экспортных позиций, нарастание технологического отставания и региональной поляризации, когда ведущие регионы (Южный, Центральный федеральные округа) продолжат рост, а проблемные (Урал, Дальний Восток) могут заметно сократить аграрный потенциал, резюмирует Корягина.

