Импортные саженцы могут запретить. Инициативу поддерживает президент страны

«Агроном-Сад»

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Ассоциация питомниководов и садоводов Ставрополья выступила с предложением ввести запрет на ввоз зарубежных однолетних и двухлетних саженцев плодовых культур. Такое решение поможет развитию российского питомниководства, при этом отечественные компании в состоянии обеспечить садоводов качественным посадочным материалом в полном объеме и даже развивать экспорт, уверены в организации. Однако садоводческие хозяйства не поддерживают жесткий запрет: он может значительно снизить конкуренцию и стать причиной удорожания саженцев плодовых деревьев

По оценке Минсельхоза, российским садоводам ежегодно требуется около 24 млн саженцев плодово-ягодных культур. В 2022-м обеспеченность садов отечественным посадочным материалом составляла 74%, в 2023-м — 80%. В 2024 году показатель не изменился, однако уже к 2030-му агроведомство рассчитывает, что в промышленном садоводстве его удастся довести до 98%.



Отраслевые объединения садоводов и питомниководов полагают, что это вполне достижимая цифра. И прийти к ней могут помочь ограничения на поставки импортных однолетних и двухлетних саженцев. С такой инициативой недавно выступила Ассоциация питомниководов и садоводов Ставрополья. Предложение поддержал Президент России Владимир Путин. Председатель организации Айдын Ширинов уверен: запрет ввоза станет новым шагом в развитии отечественного производства. «В России работают крупные питомники, инфраструктура которых сопоставима с европейскими, — рассказывает он. — Продукцию наших компаний охотно приобретают не только внутри страны, но и за рубежом». Например, крупнейший российский питомник «Сады Ставрополья» уже продает свои саженцы в Казахстан, Беларусь, Индию, работает над открытием экспорта в Китай.



Заместить готовы?

Производительность отечественных предприятий благодаря действующим мерам государственной поддержки увеличивается из года в год. Так, те же «Сады Ставрополья» намерены нарастить объем выпуска продукции более чем на 30% до 3,9 млн т, кроме того, компания закладывает новый питомник такой же мощности. «Сейчас около 80% потребности в посадочном материале закрывают отечественные производители, хотя каких-то 10 лет назад было наоборот: более 80% мы завозили из-за рубежа, — акцентирует внимание Ширинов. — И российские питомники уже готовы полностью обеспечить садоводов саженцами, однако существует ограничивающий фактор — спрос: материал не появляется одномоментно, его нужно закладывать и выращивать заранее, на это у предприятия уходит два года, но пока на рынке присутствует импорт, у питомниководов не будет уверенности в том, что их продукция будет востребована на 100%».



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин соглашается, что основной ограничивающий развитие российских плодовых питомников фактор — спрос. И уже через два года отечественные компании могут нарастить производство саженцев вдвое, все условия для этого есть, уверен эксперт. Запрет на импорт не станет катастрофой, наоборот, он стимулирует развитие российских питомников и будет способствовать достижению ориентиров, поставленных Минсельхозом к 2030 году.







Инициатива ассоциации — хорошее подспорье для развития питомников, считает заместитель директора по научно-производственной деятельности Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия (ФБГНУ СКФНЦСВВ) Тарас Фоменко. «Если работать правильно, с планом на долгосрочную перспективу и заказывать посадочный материал в питомниках за год-два, проблем с обеспечением саженцами не будет», — утверждает он.



Полный запрет на импорт не поддерживает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, российские питомники выращивают неплохой посадочный материал для населения, но у товарных производителей совершенно другие требования по устойчивости к болезням, лежкости и стандартности плодов, урожайности, а также к вкусу, цвету и так далее. И, как правило, они используют зарубежную селекцию. Ограничения едва ли будут способствовать развитию отечественной селекции, полагает эксперт.



Неоднозначное мнение по поводу инициативы ставропольских коллег у гендиректора Союза «Садоводы Кубани» Николая Щербакова. «Как питомниковод я, конечно, за, как садовод отношусь к данному предложению скептически, а как представитель союза — против (выражаю мнение большинства членов нашей организации)», — поясняет он. Для питомниководов запрет логичен. Сначала ограничили субсидии на приобретение иностранного материала, теперь и сами закупки. Питомники Краснодарского края выращивают 7,5 млн сертифицированных саженцев, а продают местным предприятиям 3-4 млн. Остальное уходит за пределы региона, и объемы производства ограничиваются только спросом. При необходимости краснодарские хозяйства готовы увеличить объемы производства. Тем не менее в 2022—2023 годах на импорт приходилось около 30% от общего объема посадок в крае. Точных данных по 2024-му пока нет, но, по примерной оценке, доля зарубежного посадочного материала составила от 10 до 20%. Таким образом, спрос на отечественную продукцию растет, делает вывод эксперт. Однако садоводы опасаются, что с полным запретом ввоза саженцев возникнет дефицит тех импортных сортов, которые активно используются в производстве, кроме того, не будут появляться новые сорта.



Крупные обеспечивают себя сами

Большие садоводческие предприятия чаще всего имеют собственные питомники. Так, о необходимости закладки собственного производства саженцев со временем пришли в компании «Брянский сад». Для ремонта сада их предприятию ежегодно требуется до 50-70 тыс. шт. В момент закладки сада компания ориентировалась на посадочный материал из Сербии и в первые пять лет завезла 980 тыс. саженцев. Но климатические условия и почва Брянской области отличаются от Балканских, эта разница приводит к «выпаду» до 30% закупленного импортного материала. «А бывает и хуже, так, у нас зимой 2023 года выжил лишь 1% высаженных нами европейских саженцев, — вспоминает гендиректор компании Олег Кобец. — Поэтому оптимальный вариант, к которому мы пришли, — иметь собственный питомник, который позволяет повысить выживаемость до 95%». При этом в принципе гораздо продуктивнее для сохранения разнообразия сортов закупать не саженцы, а подвои, доращивая их самостоятельно, обращает внимание руководитель. «Однолетние саженцы приживаются лучше двухлетних, а самый лучший вариант импорта даже не однолетний, а “нулевой”, то есть подвой, к которому мы прививаем черенок, доращиваем и получаем адаптированный к нашим условиям саженец», — объясняет он.







Главный агроном предприятия «Сургутское» (Самарская, Пензенская области, площадь плодоносящих садов и ягодников — 650 га, молодого сада — 170 га) Ольга Чернова тоже видит ряд преимуществ в собственном питомнике. Ежегодно для закладки новых участков или ремонта имеющихся хозяйству необходимо около 30 тыс. саженцев яблонь, 15 тыс. саженцев черной смородины и 160 тыс. шт. рассады земляники. Как правило, эту потребность компания закрывает самостоятельно, для чего в одном из отделений предприятия содержится небольшой плодопитомник. «Высаживаем районированные и популярные сорта, которые время от времени дополняем новыми, более современными, в подавляющем большинстве, все они отечественной селекции, — рассказывает специалист. — Сорта районированы, проверены в промышленном садоводстве, имеют неплохую стойкость к неблагоприятным погодным условиям и вредным объектам, а кроме того, коммерчески привлекательны (по органолептике, сохранности при хранении и транспортировка и так далее)».



Помимо яблок летних, осенних и зимних сортов, вишни и груш, «Сургутское» выращивает садовую землянику, черную смородину, малину, а также немного черноплодной рябины и крыжовника. Именно с рассадой ягодных культур ситуация в стране гораздо сложнее, чем с плодовыми, и это направление необходимо развивать, уверена Чернова. «В частности, наша многолетняя практика показала, что импортная рассада земляники очень высокого качества и российской альтернативы ей нет», — констатирует она.



Конкуренцию нужно сохранить

КСП «Дружба» (Краснодарский край, общая площадь садов — около 600 га, 50% занимают косточковые, 50% — яблони) высаживает новые саженцы не каждый год. Это происходит согласно плану садооборота, и в отдельные годы предприятию их нужно до 150 тыс. шт. «Закупаем в России и однолетний (как правило, косточковые культуры), и двухлетний (семечковые) материал», — говорит гендиректор компании Владислав Корчагин. По его мнению, отечественные питомники уже выращивают саженцы, которые вполне могут конкурировать с импортной продукцией, однако полный запрет на ввоз иностранного материала в компании не поддерживают: садоводы должны иметь выбор. Ограничения же могут привести к монополии, снижению качества, увеличению цен на отечественные саженцы. «Нужна здоровая конкуренция! Нужна интродукция сортов, внедрение их у нас можно решить только завозом импортных саженцев», — подчеркивает руководитель.







Гендиректор садоводческого предприятия «Алма Продакшн» (400 га яблоневых садов в Краснодарском крае) Дмитрий Бобков тоже считает, что качество российского посадочного материала не уступает зарубежному, но той вариативности, которая есть на Западе, отечественные питомники пока не достигли. «Жесткие ограничения могут привести к тому, что наши садоводы будут вынуждены довольствоваться лишь традиционными сортами, что затормозит развитие отрасли», — предупреждает он.



Против жестких рамок и Олег Кобец. «В Европе очень много интересного, местные компании не останавливались в те 30 лет, которые мы пропустили, они двигались дальше, и получили очень много перспективного материала, — объясняет он. — И хорошо бы нашим садоводам получать новое, лучшее в мире, так что запрета на это новое вводить не нужно».



Приветствуя идею о необходимости поддержки отечественных питомниководов, Ольга Чернова отмечает, что специалисты «Сургутского» наряду с плюсами видят и минусы категорических запретов. «Ситуация примерно та же, что и с импортными гибридами подсолнечника, кукурузы и прочими агрокультурами, ввоз которых сейчас ограничен квотами, — комментирует она. — Не секрет, что зарубежная селекция превосходит российскую, и чаще всего ее продукты выигрывают по урожайности, устойчивости к агроклиматическим эксцессам, невосприимчивости к разным болезням растений и плодов. Лишать отечественного производителя права выбора и возможного дополнительного профита неверно».



С запретом импорта на рынке будет внутренняя конкуренция, так как количество питомников в стране динамично растет, акцентирует внимание Тарас Фоменко. «У садоводов есть возможность протестировать продукцию разных питомниководческих хозяйств, сравнить и выбрать то качество саженцев, которое им необходимо, — говорит он. — Соответственно, питомники будут работать над качеством, чтобы клиенты выбирали именно их материал».



Перспективные отечественные сорта яблок По информации Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур, в России есть немало интересных для промышленного производства сортов. Так, например, сорт Богатырь обладает исключительной лежкостью плодов — более семи месяцев, и урожай может храниться почти до следующего сезона. Созревает сорт в середине сентября, вес яблока — около 170 г, но бывают плоды и до 400 г.



Один из самых распространенных в средней полосе зимних сортов яблонь — Пепин шафранный. Вовремя собранные яблоки сохраняют вкус в течение шести-семи месяцев. С дерева их снимают в конце сентября — начале октября, а полное созревание плодов приходится на ноябрь. С одной яблони можно собрать до 280 кг урожая. Молодые деревца этого сорта приносят первые яблоки в возрасте трех-четырех лет.



Братчуд относится к среднезимним сортам. Его лежкость составляет четыре-пять месяцев. Взрослое дерево формирует урожай до 120 кг с каждого дерева. При этом сорт скороплодный: первые яблоки получают тоже уже на третий-четвертый год.

Уравнять шансы

Айдын Ширинов полагает, что с помощью запрета на импорт будет формироваться внутренний спрос, российские питомники получат гарантированные заказы, смогут развивать долгосрочное сотрудничество с садоводами. «Мы не против сотрудничества с европейскими селекционерами и питомниководами, — утверждает он. — Им не раз предлагали раньше — и сейчас такое предложение в силе — локализовать производство в России, заложить питомники на нашей территории и продавать саженцы местным садоводам. Это, кстати, позволит сэкономить на логистике и выращивать посадочный материал именно в тех условиях, в которых ему предстоит расти и развиваться». Однако, по словам эксперта, до сих пор ни один из иностранных игроков не изъявил желания организовать такое производство в нашей стране. «Возможно, ограничение ввоза станет для них стимулом развивать свой бизнес на нашей территории и конкурировать с нами в равных условиях», — рассуждает он.



Проблему сортового разнообразия поможет решить закупка маточного материала — клоновых подвоев, черенков, — на импорт которого запретов вводить пока не планируется, предлагает Николай Щербаков. «Действительно, за почти 30 лет наша селекция отстала от европейской, — признает он. — Но в последние годы она активно развивается». Так, по семечковым, в частности яблокам, Россия вполне в состоянии обеспечить сортовое разнообразие. По косточковым сложнее: карликовый подвой черешни пока в стране не научились выращивать, но имеются неплохие аналоги. Например, на Крымской опытно-селекционной станции Всероссийского НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова (Краснодарский край) выведены вегетативные подвои для черешни и вишни, в коллекции собраны новейшие отечественные и зарубежные сорта, проводится селекционная работа, испытываются различные формировки и так далее. Всего сотрудники станции вывели более 30 сортов черешни. В 2024 году площадь собственного черешневого сада составила 30 га — это более 20 тыс. деревьев.



Ограничения нанесут вред науке Олег Кобец, Гендиректор компании «Брянский сад» В канадской провинции Онтарио в 2023 году появился перспективный сорт яблок Snowflake. Свое название — Снежинка — он получил за великолепный внешний вид: на ярко-красной кожуре целая россыпь белых крапинок. И этот посадочный материал интересен не только коммерческими перспективами, но и тем, что сорт выведен в климате, схожем с российским. Есть и другие наработки, это еще не сорта, у них даже пока названия нет на Западе, но их клеточный материал энтузиасты доставляют в отечественные лаборатории и пытаются здесь клонировать. Запреты нанесут огромный вред науке, которая должна быть гибче. Посмотрите на китайцев, готовых использовать любую возможность, поскольку они нацелены на результат. Таким образом, любое ограничение импорта станет ограничением исследовательской работы.

Однако при всех успехах отечественных селекционеров новые перспективные сорта не уйдут дальше опытных станций, если их не будут размножать для промышленного садоводства в маточниках и питомниках. В свою очередь, питомниководы не станут заниматься саженцами новых сортов, пока не появится заказ (спрос). Эксперты отмечают, что одна из главных проблем садоводства, тормозящих развитие импортозамещения, — разрыв цепочки «селекционная станция — маточник — питомник — сад».



Сейчас взаимодействие выстраивается заново, поддержка развития питомниководства дала возможность сформировать резерв собственного посадочного материала, но дефицит маточников, которые занимаются размножением исходных растений, несущих типичные сортовые признаки культуры, — слабое звено российского садоводства. «Закладка и развитие маточников — следующий необходимый и логичный этап укрепления независимости отечественного садоводства», — считает Щербаков.



Дмитрий Бобков тоже соглашается с тем, что собственных мощностей для производства необходимых объемов саженцев (не только для ремонта, но и для закладки новых садов) в стране достаточно, а вот маточников не хватает. Хотя крупные компании уже заинтересовались и этим вопросом. В «Брянском саду» такое производство появилось в этом году. «Подвой и привой получаем сами, сделали свои первые прививки и получили собственный посадочный материал сортов, с которыми давно работаем, такими как Айдаред, Гала, Ред Чиф, Голден Делишес, Фуджи», — перечисляет Олег Кобец. В 2025 году предприятие расширит ассортимент выращиваемых сортов яблок, добавив Honey Сrisp и Red Free. Этот посадочный материал был завезен из Мичуринска (Тамбовская область). «Пока закупили небольшое количество — 25 тыс. привитого подвоя, и уже у себя будем делать доростку», — делится руководитель.







Дороже или дешевле? Говоря о ценах на отечественные и импортные саженцы, садоводы согласны с представителями отраслевых союзов в том, что качественный материал из-за границы обходится дороже качественных отечественных саженцев. Так, по словам Айдына Ширинова из Ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья, российские сертифицированные саженцы плодовых культур стоят в среднем 350-400 руб./шт., тогда как европейские (из питомников Италии и Голландии) — не дешевле 600 руб. Из Восточной Европы, из Сербии в Россию ввозят материал невысокого качества по демпинговым ценам, их питомники получают субсидии от правительства за то, что вывозят продукцию за пределы Евросоюза, утверждает эксперт. «Нужно еще понимать, что в той же Сербии не такие большие площади для садооборота, саженцы из года в год выращиваются на одних и тех же площадях — а это создает опасность специфических заболеваний, ослабляет посадочный материал, — рассказывает он. — Чтобы вырастить такой “дешевый” саженец до товарного дерева, в него необходимо вложить значительно больше, чем в “дорогой” российский».



Цена формируется от спроса, добавляет Олег Кобец из «Брянского сада». «Импортные саженцы могут стоить и €4,5, и €8 за штуку, — говорит он. — Российский же однолетний материал хорошего качества обойдется в 200-300 руб./шт., а, например, наш питомник продает саженцы вишни в среднем по 250 руб.».

Закладка собственного маточника — логичный шаг для серьезного питомника, комментирует директор ГК «Супер-Сад» (Ростовская область и Краснодарский край, 200 га питомников, более 3 млн двухлетних саженцев ежегодно) Сергей Тепляков. Компания имеет свой маточник подвоев, маточно-черенковый сад, прививочный цех и выращивает в питомнике только свои растения. Для маточника предприятие закупало специально выведенный базисный безвирусный подвой и теперь ежегодно получает необходимое количество безвирусного подвоя для производства высококачественных саженцев. «Супер-Сад» обеспечивает своей продукцией различные регионы страны, и, в соответствии с почвенно-климатическими особенностями регионов, производит разные корневые системы, в зависимости от местности, где впоследствии будет произрастать дерево.



Тем не менее пока российские маточники не могут взять на себя обеспечение сортового разнообразия всей отрасли (не хватает мощностей) и полностью удовлетворить спрос опытно-селекционных станций. И все же за последнее десятилетие, благодаря эффективным мерам господдержки, российское садоводство сделало большой шаг вперед и в селекции плодовых культур, и в питомниководстве, обращает внимание Ширинов. Задачи, поставленные Минсельхозом перед отраслью (98% российского посадочного материала к 2030 году), вполне достижимы и раньше этого срока, уверен он. «Нам предстоит большая работа, чтобы сохранить и пополнить сортовое разнообразие, важно как можно скорее наладить не фрагментарное, разовое, проектное, а системное долгосрочное сотрудничество науки и садоводов — полный цикл от выведения нового сорта до новых технологий для сада, — говорит он. — Запрет же на импорт саженцев — не самоцель, а временная мера, которая в сочетании с господдержкой и формированием прочных связей «наука — производство» даст свои результаты и укрепит нашу продовольственную безопасность».

