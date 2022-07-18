Правительство обсуждает отмену НДС на социально значимые товары

Крупнейшие ритейлеры добровольно уже ограничили торговые наценки на социально значимые товары Е. Разумный

Минпромторг совместно с Минфином, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами оценивает целесообразность отмены НДС на социально значимую продукцию и последствия этого решения, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. «Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет», — отметил он, уточнив, что окончательное решение будет принимать Минфин.



Крупнейшие ритейлеры добровольно уже ограничили торговые наценки на социально значимые товары в пределах 5-10%, напомнил замминистра. «Прогнозы зарубежных экспертов о том, что у нас якобы будет галопирующая инфляция на продовольственном рынке, не оправдались. Учитывая реальную текущую ситуацию, нужно все проанализировать, взвесить, и тогда уже принимать решение — отменять НДС или нет», — пояснил Евтухов.



В июне Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с просьбой ввести новые меры поддержки отрасли, писал «Агроинвестор». Среди них — снижение НДС на товары первой необходимости и бананы, продление на год срока уплаты налогов для компаний, которые продают такую продукцию, а также упрощение процедуры признания расходов по налогу на прибыль компаний в случае кражи товаров. Сети заверяли, что эти меры позволит им и дальше сдерживать растущие цены на продовольствие.



В начале июля «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга писали, что ведомство рассмотрит инициативу АКОРТ по снижению НДС, поскольку она «заслуживает внимания». При этом министерство выступает за рыночные методы сдерживания цен. Например, оно советует участникам рынка переходить от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок.



Между тем, крупнейший российский ритейлер X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») отметил, что покупатели переходят на модель бережливого потребления на фоне сокращения реальных доходов. Рост инфляции в апреле привел к снижению реальных заработных плат и пенсий на 7,2% и 8,8% в годовом выражении. Оборот пищевых продуктов в реальном выражении в апреле и мае снизился на 1,7% и 1,8% соответственно, говорится в сообщении ритейлера. Продовольственная инфляция во втором квартале составила 19,5% год к году (13,5% в первом). При этом темп роста цен на продовольственные товары замедлялся в течение всего квартала (до 17,8% в июне). Дефляционными факторами стали укрепление рубля и рост предложения по отдельным категориям (плодоовощная продукция, яйца, сахар), отмечает X5 Group.



Аналитики NielsenIQ подсчитали, что к началу июля доля продаж товаров повседневного спроса (FMCG) со скидками достигла 48% в денежном выражении, что стало новым недельным максимумом для 2022 года. Дискаунтеры вносят более половины вклада в рост денежных продаж FMCG, во многих категориях увеличивается доля дешевого товара, потребители склонны активнее искать выгодные предложения. Аналитики отмечают, что промо-акции — фактически единственный способ поддерживать продажи в условиях снижения доходов населения.

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