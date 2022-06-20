Владимир Путин предложил направить доходы от экспортных пошлин на развитие села

Начать выделять дополнительные средства могут уже в этом году Pixabay

Президент Владимир Путин предложил направить доходы от экспортных пошлин с продажи сельскохозяйственной продукции на дополнительное финансирование программы комплексного развития сельских территорий. «Безусловным приоритетом для нас является комплексное обустройство и развитие сельских территорий. Люди, которые работают на селе, кормят страну — а, как сейчас видно, и значительную часть мира — должны жить в комфортных, достойных условиях, — сказал глава государства в ходе Петербургского международного экономического форума. — В этой связи прошу правительство выделить дополнительные средства на профильную программу. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. Это постоянный источник. Конечно, он может колебаться, но зато будет постоянно действующим».



По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, объем ежегодного дополнительного финансирования комплексного развития сельских территорий за счет средств, полученных от введения пошлин на некоторые сельхозтовары, составит 10 млрд руб., средства могут начать выделять уже с 2022 года. Она также отметила, что в рамках программы развития сельских территорий получено около 500 заявок, которые пока не обеспечены деньгами. Ключевыми проектами благоустройства села стали инфраструктурные и спортивные объекты, а также фельдшерско-акушерские пункты. Объем поступлений средств в бюджет России от экспортных пошлин составил 175 млрд руб., добавила Абрамченко.



Союз экспортеров зерна позитивно относится к идее возврата средств, собранных от экспортных пошлин, обратно в сельское хозяйство, говорит председатель правления союза Эдуард Зернин. По его словам, программа комплексного развития сельских территорий — важная составляющая инвестиционного процесса в отрасли, ее реализация повышает привлекательность агросектора как перспективного работодателя.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда поддерживает любую инициативу, направленную на увеличение финансирования развития сельских территорий. Однако пошлины — это недополученные доходы именно производителей зерна, масличных и подсолнечного масла, подчеркивает она. Поэтому вопрос о том, на что их тратить, может иметь много ответов. «Наш центр обосновывал необходимость использования пошлин, например, по зерну, для перераспределения между зернопроизводителям пропорционально их доле в продажах зерна вне зависимости от того, внутри или вне страны зерно использовалось, так как введение пошлин привело к снижению цен для всех них», — рассказала эксперт «Агроинвестору». По ее мнению, Россия может сохранять свои доминирующие позиции в мире тогда, когда производители будут повышать эффективность своего производства не в меньшей мере, чем это могут сделать аграрии других стран, но введение пошлин снижает эти возможности.



В этом году, согласно Закону о федеральном бюджете, планировалось вернуть в сельское хозяйство существенно меньше средств, чем принесли пошлины, продолжает Шагайда, причем претендовать на средства могли не только производители зерна, но и, например, винограда. С одной стороны, хорошо, что удалось добиться того, что из планируемых на 2022 год 96 млрд руб. (такая сумма была в пояснительной записке к проекту закона о федеральном бюджете) собранных пошлин с экспорта зерна и подсолнечного масла часть средств вернется в сельское хозяйство и на развитие села. Но, с другой стороны, не совсем понятно, почему социальное развитие ставится в зависимость от экспорта, рассуждает Шагайда. «Там живут такие же люди, как и в городе, и они имеют такие же права на доступ к государственным услугам: доступным хорошим школам, больницам, благоустройству», — прокомментировала она.



Летом прошлого года в России заработал механизм плавающей пошлины на пшеницу. При мировой цене пшеницы более $200/т, пошлина составляет 70% от разницы базовой цены и $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну. Также тогда сообщалось, что деньги, полученные от взимания пошлин, предполагается возвращать в сельское хозяйство в виде субсидий. «Субсидии регионам будут распределяться исходя из объема произведенной продукции. Размер ставки субсидии аграриям утвердят власти регионов. За счет господдержки участники рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство продукции», — сообщалось на сайте правительства. Предполагалось, что механизм зернового демпфера должен создать долгосрочные понятные условия для работы зерновой отрасли и привлечь дополнительные инвестиции.



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