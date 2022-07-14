ЦБ: инфляция в России некоторое время может оставаться пониженной

В ближайшие недели инфляцию будет сдерживать удешевление плодоовощной продукции и сахара М. Стулов

Месячная инфляция в России еще некоторое время может оставаться на пониженном уровне под влиянием временных факторов: сезонного удешевление плодоовощной продукции, компенсации мартовского «перелета» цен товаров и услуг с высокой зависимостью от валютного курса на фоне значительного укрепления рубля, говорится в бюллетене Центрального Банка. Однако по мере их исчерпания на динамику цен будут влиять как проинфляционные факторы ограничения предложения, так и дезинфляционные — снижение потребительской активности. Их относительная динамика станет определяющей для дальнейшей траектории инфляции.



Аналитики ЦБ отмечают, что сдерживать общий рост цен будет продолжающаяся корректировка цен на плодоовощную продукцию и сахар, которая, по их оценкам, может растянуться еще на несколько недель, а также снижение или замедление роста цен товаров с высокой зависимостью от динамики курса (электроника, стройматериалы), длительность и масштаб которого будет определяться ситуацией на валютном рынке. «В среднесрочной перспективе факторы на стороне предложения выступают в качестве основных источников риска ускорения роста потребительских цен. Темпы роста цен производителей потребительских товаров остаются заметно выше 4% в пересчете на год, создавая повышательное давление на потребительские цены», — говорится в обзоре регулятора.



По данным Росстата, дефляция в России за период со 2 по 8 июля составила 0,03%, неделей ранее фиксировалась инфляция на уровне 0,23%. С начала июля потребительские цены выросли на 0,17%, с начала января — на 11,6%. В годовом выражении инфляция на 8 июля составила 15,79%. За отчетный период активно дешевели овощи «борщевого» набора, томаты, бананы. Выросли цены на огурцы, детские фруктово-ягодные консервы, маргарин и др.



Дефляция летом в России — традиционное явление, правда в этом году она началась примерно на месяц раньше, чем обычно, говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Это, по его мнению, может быть связано с более ранним поступлением на рынок отечественной плодоовощной продукции, что сдерживает инфляцию. Потом, после активизации импорта, цены на овощи и фрукты начнут расти. «Плодоовощная продукция имеет очень большой вес в корзине инфляции. Плюс, я так думаю, пойдет параллельный импорт, товары наверняка будут дороже, чем раньше, когда мы работали с основными правообладателями. То есть где-то с конца сентября помесячная инфляция будет около 1%», — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович.



Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума министр экономического развития Максим Решетников говорил, что Россия сползает в дефляционную спираль. Поэтому ведомство совместно с Центробанком должны анализировать ситуацию. В мае Решетников также говорил, что дефляция и «переукрепление рубля» создали риск попадания в дефляционную спираль, когда сокращение спроса в экономике приводит к уменьшению производства.



​Годовая инфляция, с учетом дефляции летом, может быть на уровне 15-18% — это общий индекс потребительских цен, и он состоит из продовольственных, непродовольственных товаров и услуг. Но продовольственная инфляция всегда выше, чем общий индекс потребительских цен, и по итогу 2022-го она может оказаться в районе 18-20%. «Никакого риска сползания в дефляционную спираль я не вижу, — говорит Остапкович. — Если у нас инфляция за январь-июль составляет 16%, то о какой вообще дефляции можно говорить? Нам дефляционная спираль не грозит». По его словам, с 1991 года в России ни разу не было годовой дефляции.



Начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский считает, что слова министра Решетникова о дефляционной спирали не стоит понимать буквально, будто дальше цены будут только снижаться. Однако тенденция к медленному разворачиваю дефляционных процессов есть, полагает он. «И связана она прежде всего с падением доходов населения. Если рассматривать базовый вариант прогноза социально-экономического развития России, то по итогам этого года ожидается падение реальных располагаемых доходов населения на 6,8%», — прокомментировал «Агроинвестору» Заверский. Это, продолжает он, означает их сокращение к уровню 2013-го уже на целых 12,1%.



На этом фоне производители, с учетом еще и низкой доступности финансовых ресурсов, часто не готовы вкладываться в реализацию новых инвестпроектов. В результате нет расширения числа высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, в какой-то момент можно ожидать и их сокращения. А это, в свою очередь, будет обеспечивать новое ослабление спроса, рассуждает эксперт. «Поэтому давление со стороны дезинфляционных факторов сейчас довольно значительное. На некоторое время развернуть тенденцию могло бы ослабление рубля, но пока этот процесс застопорился. Плюс, на фоне ограничения импорта и сжавшегося спроса влияние этого ослабление на цены, вероятно, будет несколько меньше, чем раньше», — говорит Заверский. Поэтому, по его мнению, в ближайшие месяцы в случае отсутствия каких-то важных непредсказуемых событий тенденция к пониженным темпам роста цен сохранится. Но вряд ли население это будет рассматривать как положительный момент при опережающем падении доходов. Для принципиального изменения ситуация нужен импульс к росту экономики, заключает эксперт.



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