Росстат вновь зафиксировал дефляцию

Дефляция может быть сигналом о снижении реально располагаемых доходов населения Е. Разумный

По данным Росстата, с 4 по 10 июня в России была зафиксирована дефляция, она составила 0,14%. За отчетный период большая часть продовольственных товаров дешевела, особенно заметно — плодоовощная продукция: томаты (минус 8,87%), огурцы — (8,34%), белокочанная капуста (6,39%). Наиболее заметно за неделю подорожали маргарин (плюс 0,85%), полукопченая и варено-копченая колбаса — на 0,72% и шлифованный рис — на 0,47%.



Согласно оценке Минэкономразвития, с 4 по 10 июня инфляция в стране замедлилась до 16,69% в годовом выражении против 17,02% неделей ранее. По данным министерства, основной вклад в это внесло активное снижение цен на продовольственные товары за счет продолжающейся дефляции плодоовощной продукции и уменьшения цен на большинство товаров длительного хранения.



Снижение цен на товары и услуги потребительской корзины на 0,14% по отношению к предыдущей неделе отражает временное изменение цен в наиболее волатильных и сезонных товарах, таких как плодоовощная продукция (минус 3,1% неделя к неделе) и полеты авиатранспортом (минус 2,3%), при практически отсутствующем изменении цен на товары длительного пользования (прирост цен на непродовольственные товары к предыдущей неделе был нулевым), говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, без учета данных волатильных товаров недельный прирост цен составил +0,05%, отражая наиболее устойчивую динамику повышения потребительских цен.



Дефляция в июле-августе в России — это традиционное явление, говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В недельной инфляции очень большой вес имеет плодоовощная продукция, рост цен на которую в июне-июле и частично в августе всегда сильно замедляется, напоминает он. «Это связано с поступлением на рынок отечественного урожая, который сбивает импортные цены. Следовательно, снижается и вся инфляция», — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович. Он также считает, что повлиять на инфляцию могло падение реально располагаемых доходов населения: люди покупают меньше товаров или более дешевые продукты. По мнению Остапковича, примерно до половины сентября в России может сохраниться нулевая инфляция или дефляция, но осенью активизируется импорт, что простимулирует рост цен.



Снитко говорит, что в теории дефляция дестимулирует текущее потребление, а отсутствие спроса снижает вложения в развитие производства. Но пока об устойчивой дефляции в России говорить рано. Остапкович отмечает, что не стоит прямо связывать потребительскую инфляцию и ВВП, особенно, если речь идет о недельном показателе. «Когда создается ВВП, нужно смотреть не на потребительские цены, а на цены производителей», — добавляет эксперт. По его словам, в апреле цены производителей выросли на 35%, и это негативный сигнал.



Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия-24» в ходе Петербургского экономического форума сказал, что инфляция в России по итогам 2022 года будет ощутимо ниже показателя в 17,8%, заложенного в прогноз социально-экономического развития в 2022—2025 годах, а спад ВВП может оказаться немного ниже прогноза — 7,8%. «Вполне возможно, что мы посмотрим на данные мая, и глубина спада может оказаться чуть ниже, чем мы предполагали», — добавил министр (цитата по ТАСС). Он также отметил, что в целом текущие макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что российская экономика реагирует на санкционное давление лучше, чем ожидалось в марте текущего года.



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