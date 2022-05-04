Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии

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Изменившаяся в последние два месяца действительность грозит очередным витком ухудшения жизни населения. Доходы потребителей в этом году заметно сократятся, безработных станет больше, спрос на продукты питания скорректируется. Многим отраслям АПК тоже придется менять стратегии производства, чтобы подстроиться под возможности покупателей. Впрочем, некоторые сектора могут выиграть от сложившейся ситуации

По оценкам Института исследования и экспертизы ВЭБ.РФ, уровень безработицы в России по итогам текущего года увеличится с 4,8 % в 2021-м и 4,4 % в январе 2022-го до 6-6,2 % в зависимости от сценария. При этом снижение реальных располагаемых доходов населения составит 10-12 %. Такого провала не наблюдалось как минимум с 2014 года (до этого показатели подсчитывались по другой методологии и сравнивать их с цифрой за этот год было бы неправильно). Даже в год начала пандемии — 2020-й — сокращение было гораздо менее значительным — 1,4 %. А в 2021-м реальные располагаемые доходы россиян, согласно информации Росстата, увеличились на целых 3,1 % (до 39,85 тыс. руб.), что стало максимальной прибавкой с 2013 года. На динамику доходов повлияли повышение зарплат, снижение уровня безработицы, рост социальных выплат и объема средств, полученных от предпринимательской деятельности, поясняет Институт ВЭБ.



Инфляция в России в 2022 и 2023 годах превысит прежние прогнозы, но при этом ЦБ не допустит раскручивания инфляционной спирали, заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина в начале весны. «Подстройка относительных цен не может произойти одномоментно. Это означает, что какое-то время инфляция будет оставаться повышенной», — говорила она. Последний доступный на момент подготовки статьи прогноз ЦБ был сделан в первой половине февраля, до начала спецоперации на Украине. Тогда инфляция в 2022 году ожидалась на уровне 5-6 %, в 2023-м — 4 %. Опрошенные в марте аналитики предполагали, что этот показатель может достигнуть и 20 %, а ВВП упасть на 8 %.



Высокая инфляция — основной фактор ожидаемого снижения реальных располагаемых доходов населения, комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. При консенсус-прогнозе инфляции около 20 % в этом году в случае нулевого роста номинальных доходов населения можно будет говорить о падении реальных доходов на 20 %, считает она. И это при росте безработицы. «В то же время власти заявили о намерении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, анонсировали помощь нуждающимся семьям с детьми, поддержку сохранения занятости, — напоминает эксперт. — Это должно притормозить темпы снижения реальных располагаемых доходов, но параметры индексации пока неизвестны». Также доходы могут быть поддержаны ростом банковских процентных ставок по депозитам, а аналогичное повышение стоимости кредитов, напротив, будет сокращать располагаемые доходы. С учетом всех факторов по итогам года спад показателя может составить от 7 до 12 %. Однако не исключено, что снижение окажется и меньше, добавляет Беленькая.



По словам начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, в последние годы доходы населения один из наиболее трудных для прогнозирования показателей, и сейчас особенно непросто давать оценки. По большей части он складывается из заработных плат, доходов от предпринимательства, социальных трансфертов. В номинальном выражении заработные платы в 2022-м вырастут — многие агрокомпании в прошлом году получили исторически рекордную выручку и уже проиндексировали зарплаты работникам. Также индексация ожидается по соцвыплатам и пенсиям. «Тем не менее данные доходы будут проиндексированы ниже уровня инфляции, то есть в реальном выражении они сократятся примерно на 7-9 %», — оценивает эксперт.







Как перераспределится спрос



Продажи продовольствия достаточно устойчивы даже в кризис, так что причин для резкого сокращения покупок нет, считает Дарья Снитко. Совокупный товарооборот продуктов питания в рознице в 2022 году будет несколько меньше, чем в 2021-м — на 1-1,5 %, но такое снижение не превысит того, что было, например, в 2020 году.



Прогнозируемое падение доходов населения вызовет спад потребления прежде всего дорогих продуктов, полагает руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова, академик РАН Александр Петриков. Спрос будет перемещаться в сегменты с низкой эластичностью спроса по доходу (картофель, хлеб, мука, рис, макароны, мясо птицы, дешевые виды рыбы и др.). Произойдет увеличение удельного веса затрат на питание в потребительских бюджетах семей, который в России и без того высок. По данным Росстата, в 2020 году в структуре потребительских расходов домашних хозяйств затраты на продовольствие и безалкогольные напитки составили 33,2 % с существенной дифференциацией в зависимости от уровня благосостояния семей: если в 10 % самых богатых домохозяйств они равны 16,8 %, то в 10 % самых бедных — 44,3 %, рассказывает эксперт.



Наибольший прессинг будут испытывать дорогостоящие продукты, соглашается партнер компании «НЭО Центр» Александр Ракша. Также под давлением окажутся импортозависимые группы продовольствия из-за снижения объема поставок и удорожания. В меньшей степени изменится потребление базовых позиций, прежде всего продукции из зерновых, прогнозирует он.



На рынках крупы и муки сокращение доходов населения в целом негативно не отразится, подтверждает заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. «Это продукты первой необходимости и первоочередного спроса, но речь прежде всего об обычных, ординарных крупе и муке, — подчеркивает она. — В премиальных же сегментах может произойти падение спроса. В частности, это касается дорогих сортов импортного риса (басмати, жасминовый, смеси с диким рисом), различных готовых завтраков на основе круп, специальных, зачастую завезенных из-за рубежа видов муки (для пиццы, домашнего приготовления лапши, пасты и пр.)».



А вот прямой связи между спросом на свежие овощи, особенно борщевого набора, и платежеспособностью россиян нет, уверяет гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. И хотя овощи значительно выросли в цене (та же капуста в разных регионах за последнее время подорожала более чем вдвое), потребители просто не могут их легко заменить. «Не получится купить перловку вместо кочанной капусты или картофеля — это основа питания», — говорит она.



Среди же свежих фруктов и ягод уже наблюдается снижение спроса. Люди выбирают то, что меньше поднялось в стоимости. Например, груши, которые с февраля на прилавках остаются только импортные, «взлетели» в цене вслед за курсом валют, и ранее стоившие 140 руб./кг плоды уже в начале апреля предлагались по 250 руб./кг. «Логично, что потребители делают выбор в пользу более доступных яблок — это не полноценная замена, но в целом допустимая», — считает эксперт.



Ягоды, в межсезонье и так представленные в очень небольших объемах, покупают люди с достатком выше среднего, и в их жизни пока не произошли такие серьезные изменения, которые заставили бы отказаться от красиво упакованных контейнеров с голубикой, земляникой и малиной, продолжает Решетникова. Даже при стоимости в 2 тыс., а то и 3-4 тыс. руб./кг, они находят покупателя. Остальное население закупает ягоды с мая по июль, в основном из южных регионов страны и совсем по другим, значительно более низким ценам — принимать решение о покупке этим летом данная часть потребителей будет исходя из стоимости.



Безусловно, в рамках снижения доходов спрос на продукцию свиноводства скорректируется, констатирует гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Однако серьезного сокращения потребления эксперт не ожидает. «В прошлом году наблюдалось самое высокое за последние 30 лет потребление мяса — 77 кг/чел. в год, и из них 28 кг приходилось именно на свинину, — напоминает он. — И сейчас ее все так же можно назвать вполне доступной для покупателей по цене». Плюс сокращается разрыв в стоимости между свининой и мясом бройлера, что может означать переход части спроса от последнего к первому.



По словам эксперта, цены на свинину сильно расти не будут — их, опять же, будет ограничивать отнюдь не растущая покупательная способность. Рост себестоимости при этом продолжится, то есть разница между этим показателем и отпускной ценой будет сокращаться. Тем не менее производство свинины растет — только в четвертом квартале 2021-го отрасль прибавила 5 %, в первом квартале этого года тенденция сохраняется. Это гарантирует относительную стабильность цен. «Хотя о серьезных скидках и акциях, пожалуй, придется забыть», — говорит Ковалев. Помимо прочего, уже в апреле многие потребители стали переходить от удобно упакованной продукции, полуфабрикатов к сырому мясу в более простой разделке. Ощутимо уменьшается количество желающих приобретать колбасную продукцию.



«Примерно треть расходов российских семей идет на покупку продуктов питания. Доля семей, у которых достаточно средств, чтобы покупать именно ту еду, которая им нравится, не превышает и половины, — обращает внимание директор Молочного союза России Людмила Маницкая. — В этих условиях потребление молочной продукции тоже снижается и в качестве, и в количестве. Акцент перемещается в сторону бюджетных сегментов, эконом-вариантов, в том числе к продуктам, содержащим заменители молочного жира». Например, в структуре сырного производства почти половина всего объема — это полутвердые виды, еще пятая часть — сыры плавленые, наиболее бюджетные и потому доступные для многих потребителей.







Бизнес готов подстраиваться



Сокращение реальных располагаемых доходов населения влияет не только на спрос, но и на ассортимент продукции, акцентирует внимание руководитель инновационного аналитического центра группы «Черкизово» Рустам Хафизов. «В марте-апреле наблюдалось укрепление трендов, сложившихся в период COVID-19, когда потребители стали экономнее относиться к тратам, — рассказывал он тогда. — В этой связи производителям приходится корректировать свой ассортимент, замещая дорогие наименования продуктов питания более доступными по цене». В то же время очевидно, что расходы на продовольствие всегда сокращаются в последнюю очередь, поэтому изменения в поведении потребителей будут только с точки зрения выбора приобретаемой продукции.



Падения спроса на продукцию компании в первый месяц весны не было: динамика продаж мяса в марте этого года к прошлому месяцу оставалась положительной, сообщал Хафизов. «Мы не опасаемся снижения спроса, поскольку ассортимент “Черкизово” охватывает все востребованные категории продукции из охлажденного мяса — как высокого ценового сегмента, так и более демократичного, — говорит он. — В текущих условиях особенно важно обеспечить потребителей высококачественной продукцией. Поэтому для сохранения стабильных поставок основного ассортимента возможна корректировка его отдельных позиций, по которым прогнозируются сложности с закупкой из-за перебоев на рынках упаковки, специй и маринадов».



Последние два года уже изменили потребительскую активность навсегда, комментирует коммерческий директор АО «Эссен Продакшн АГ» Николай Орлов. Изменения произошли на фоне пандемического кризиса и вытекающих из него экономических последствий. «Теперь же перед нами вызов совершенно иного масштаба, когда нарушены логистические цепочки, наработанные годами, — указывает он. — Турбулентность бивалютной корзины вызывает резкие скачки стоимости импортных ингредиентов, что уже в полной мере ощущают на себе многие игроки рынка». В результате на полках наблюдается дефицит некоторых товарных категорий. Иррациональное поведение потребителей корректирует семейный бюджет, рассчитанный на месячную продовольственную корзину, в которую входит и продукция «Эссен Продакшн АГ» (соусы, кондитерские изделия и джемы). «Исходя из этих факторов, можно констатировать как развитие модели отложенного спроса по части нашего ассортимента, так и фактическое сокращение спроса на товары среднего и премиального ценового сегмента, — прогнозирует Орлов. — В первую очередь потребители будут заинтересованы в товарах по доступной цене».



Все отрасли АПК в той или иной степени уже ощутили или ощутят в ближайшее время изменение потребительской активности, отмечает первый вице-президент агрохолдинга «Эко-культура» Мария Бочарова. В складывающейся ситуации покупательский спрос концентрируется на массовой продукции по доступным ценам, вторит она Орлову. Люди продолжают покупать прежде всего основные продукты питания, входящие в их повседневный семейный рацион. А вот на дорогие товары, премиальные линейки спрос снижается: все переходят в режим более рационального расходования денег, в режим экономии.



В продуктовом портфеле компании основная доля приходится на социальную продукцию — круглый и сливовидный красный томат. Для кого-то это продукт не самой первой необходимости, но он используется во многих повседневных блюдах. «Наши томаты — реально массовый товар, многие семьи покупают его, как показывают исследования, в среднем два раза в неделю, и по этой категории мы не ощущаем снижения спроса, — рассказывает Бочарова. — Что касается томатов черри, которые относятся к более дорогой продукции, то здесь определенное сокращение мы наблюдаем, однако их доля в продуктовом портфеле “Эко-культуры” относительно небольшая». К тому же данная категория традиционно ориентирована на наиболее платежеспособные рынки столиц и крупных городов, поэтому ситуацию со спросом на эксклюзивные сорта в целом можно охарактеризовать как более-менее стабильную, уверяет топ-менеджер. Агрохолдинг всегда анализирует ситуацию на рынке, приоритеты запросов покупателей, поэтому в новом производственном цикле, скорее всего, ассортимент выращиваемых гибридов будет скорректирован, добавляет она.



Примерно 16,1 млн жителей России, или 11% от общей численности населения, в 2021 году проживали за чертой бедности. В 2018 году президент России Владимир Путин поручил к 2024-му снизить уровень бедности в стране вдвое по сравнению с 2017 годом. Впоследствии сроки достижения этой цели сдвинули на шесть лет — к 2030 году. По данным Росстата, число россиян, чьи доходы были ниже величины прожиточного минимума, в 2017-м составляло 18,9 млн, или 12,9% населения.

Влияние на отрасль



Изменения в доходах потребителях и переориентация спроса не могут не влиять на АПК в целом. Но продовольственный сектор крупный и диверсифицированный, в некоторых подотраслях пищевой индустрии в 2022 году стоит ожидать даже роста, уверена Дарья Снитко. Например, объем реализации товаров с длительным сроком хранения в первом-втором кварталах увеличивался. Возможно, положительная динамика продаж будет в сегментах, которые замещают импорт, не исключает эксперт. И все же основное снижение ожидается в продаже зарубежной продукции, особенно чувствительной к курсу валют и цене в целом, например фруктов, нишевых товаров и новых категорий, например, растительных заменителей молочной продукции.



По мнению директора Центра научно-технологического прогнозирования Института стратегических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Александра Чулока, поляризация паттернов поведения потребителя, скорее всего, позволит активно развивать направление супердискаунтеров и иных форм предоставления населению продуктов по сниженным ценам. «Эти бизнес-модели продемонстрировали колоссальный рост еще в эпоху пандемии, — акцентирует внимание он. — Возможно, будет возвращение к широкой практике самообеспечения продовольствием, но уже на новой технологической базе: не исключено, что все больше будут проявляться различные форматы фермерства, в том числе на базе экосистем, которые получили активное развитие за последние два-три года». Замена в потребительских корзинах различных групп населения более дорогих и импортных продуктов на более дешевые и отечественные может также выступить драйвером роста российского АПК. Но будет ли он готов к этому в текущих реалиях — остается вопросом, говорит эксперт.







С учетом возникших затруднений с поставкой необходимых для развития эффективного производства импортных технологий в ближайшее время можно ожидать как минимум временное прекращение роста урожайности, а также продуктивности в животноводстве, предупреждает топ-менеджер одного из агрохолдингов. В то же время российский АПК достаточно развит, чтобы обеспечивать все основные потребности населения. На начало 2022 года страна являлась одним из крупнейших мировых экспортеров по некоторым видам сельскохозяйственной продукции, напоминает он. Поэтому ожидать дефицита хлеба и мяса, а также ряда овощей и фруктов точно не стоит. «В нынешней ситуации агропроизводители прекрасно отдают себе отчет, что на ближайшую перспективу прежде всего речь идет не о росте прибылей, а о прямой социальной ответственности бизнеса — выполнении задач по обеспечению населения продуктами питания, а также о сохранении и поддержании производств в эффективном состоянии и сохранении рабочих мест», — заключает руководитель.



Понятно, что себестоимость выпуска продовольствия растет, но в условиях снижения доходов населения пропорционально повышать цены не получится, отмечает Хафизов. В такой ситуации группа «Черкизово» всегда старается оптимизировать расходы и наиболее эффективно наладить производство. «Сохранение доходности на прежнем уровне — вопрос непростой, но оптимизация затрат продолжит совершенствоваться, как и другие наши бизнес-процессы, — заверяет он. — Мы уже приступили к поиску аналогов импортного оборудования в России и в странах, с которыми сохраняются торговые отношения. При этом важно отметить, что компания системно реализует принцип “от поля до прилавка”: наша вертикально интегрированная бизнес-модель позволяет нам сократить зависимость от внешних цепочек поставок».



«Стакан себестоимости» включает в себя не только прямые затраты на производство, но и косвенные расходы — на ATL- и BTL-мероприятия (виды маркетинговых коммуникаций), рассказывает Орлов. А поскольку в любой кризис на первое место выходят факторы доступной цены и уверенность в качестве продукции, поднимать ее стоимость пропорционально росту сырьевых ингредиентов невозможно. «Именно поэтому “Эссен Продакшн АГ” приняла принципиальное решение: жертвовать маркетинговыми мероприятиями, сократить размеры прямых скидок, но сохранить неизменно высокое качество выпускаемой продукции», — констатирует руководитель.



Наши основные расходы в силу специфики отрасли овощеводства защищенного грунта — это энергоресурсы и заработная плата, на них нельзя экономить, говорит Мария Бочарова. «Что касается других статей затрат нашего бюджета, то, конечно, мы тщательно контролируем себестоимость продукции и используем доступные нам возможности, — утверждает она. — Например, из-за удорожания упаковочных материалов мы искали способ оптимизировать расходы на упаковку. В частности, проработали более экономичный вариант картонного короба для транспортировки томатов». По согласованию с торговлей теперь «Эко-культура» использует короба из картона с меньшим количеством слоев и без печати, что дает ощутимую экономию. Покупатели вряд ли обратят внимание на изменение внешнего вида транспортировочной тары, а компания получает возможность сдержать на время рост себестоимости. Хотя, признает топ-менеджер, здесь резервы практически исчерпаны. «Мы, как и весь АПК, рассчитываем на продолжение льготного кредитования, в том числе на пополнение оборотных средств, а также на комплексные меры поддержки со стороны государства», — делится она.



Потребление хлеба поддерживают мигранты Российское производство муки в течение длительного времени сокращалось. Так, если в начале 2000-х оно составляло около 12 млн т, то через 10 лет — уже менее 10 млн т. Во многом такая ситуация была обусловлена сокращением потребления хлеба, объясняет Ирина Глазунова из ИКАР. В предшествующие пандемии коронавируса несколько лет можно было говорить об относительной стабилизации численности постоянного населения и производства муки. Однако за период с ее начала численность жителей сократилась. Также снизилось количество мигрантов (подавляющая доля которых — выходцы из стран бывшего СССР, особенно из Узбекистана и Таджикистана), хотя оно еще и остается достаточно высоким. «Именно мигранты — та группа населения, в которой наблюдается высокий среднедушевой уровень потребления хлеба, — утверждает эксперт. — Данный фактор в большей степени не фиксируется официальной статистикой, поскольку значительная доля хлеба (в том числе различных национальных его сортов) производится в мелких пекарнях, которые не делают отчетов». Не в полной мере учитываются и объемы хлеба и булочных изделий, выпекаемых в различных предприятиях торговли. Что касается другой продукции на основе муки, то ее использование на выработку макарон, мучных кондитерских изделий сектором общепита, а также на так называемое индустриальное производство с каждым годом увеличивается.





Как поддержать потребителя и производителя



Для поддержки доходов населения уже в 2022 году необходимо реализовать ряд мер, считают эксперты Института ВЭБ. Для этого, в частности, нужно провести дополнительную индексацию пенсий, пособий, заработных плат работников бюджетной сферы с учетом оперативных данных об изменении цен. Кроме того, в условиях риска роста уровня безработицы и увеличения продолжительности поиска новой работы необходимо повысить пособие по безработице до величины прожиточного минимума, выплачиваемого в течение шести месяцев всем безработным гражданам. Также для достижения целей сохранения численности населения и поддержки строительной отрасли целесообразно с 2023 года поднять размер материнского капитала до величины, равной средней по стране рыночной стоимости 6 м² жилой площади, которые по стандартам должны приходиться на человека, и приравнять размер материнского капитала, выплачиваемого на первого и второго ребенка. Вместе с тем более эффективным для поддержания уровня доходов граждан в условиях ускорения инфляции может быть проведение индексации чаще одного раза в год, но меньшего масштаба (например, раз в квартал с темпом, сопоставимым с уровнем инфляции за предшествующий квартал).



Широко и давно обсуждается мера поддержки малоимущих слоев населения через «продовольственные карточки», напоминает Дарья Снитко. Это своеобразные целевые выплаты нуждающимся домохозяйствам на покупку определенных продуктов питания, фактически — возможность купить отдельные виды товаров со скидкой до 100 %. Причем современные технологии позволяют направить эти расходы даже на продукцию определенных производителей, сфокусировать продажи так называемых социальных товаров на отдельных категориях потребителей. Введение таких трансферов населению позволит решить задачу доступности основных видов продовольствия и не станет инфляционной мерой, считает эксперт.







Предлагаемые меры направлены на защиту и поддержку беднейших и наиболее уязвимых групп населения, комментирует Александр Ракша. В то же время значительный вклад в падение реальных доходов внесет снижение доходов среднего класса с заработками существенно выше прожиточного минимума, получаемыми за счет высоких заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности, инвестиций и сдачи недвижимости в аренду. Для этой категории не предложено адекватных мер сохранения доходов или защиты на период переобучения и поиска новой работы, обращает внимание эксперт. По его мнению, наиболее пострадавшими группами населения от введенных санкций и сопутствующих ограничений являются не рабочие специальности и бюджетники, а городские жители, задействованные преимущественно в сфере услуг, строительстве и торговле.



Александр Петриков, напротив, уверен, что особого внимания в сложившейся ситуации требуют меры по борьбе с сельской бедностью. «У российской бедности — сельское лицо: в 2019 году, по информации Росстата, доля малоимущего населения на селе составляла 23,6 %, в то время как в городе — 6,9 %, а в 2020-м совокупный доход в расчете на члена домохозяйства в сельской местности был на 32 % меньше, чем в городской», — приводит данные эксперт. При этом наиболее высокий уровень бедности среди работающего сельского населения наблюдается у занятых как раз в сельском хозяйстве, ведь зарплата в аграрной отрасли — лишь 60 % от средней по экономике.



Многоликость сельской бедности, существенная доля малоимущих среди представителей различных демографических и социально-экономических групп диктует необходимость комплексного подхода к ее преодолению, а самое главное — к предотвращению, подчеркивает Петриков. Что предполагает не только социальные выплаты бедным, но и ликвидацию причин, порождающих бедность. Речь идет о диверсификации сельской экономики, развитии малого и среднего бизнеса как в сельском хозяйстве, так и в несельскохозяйственных отраслях, сельской кооперации, повышении товарности ЛПХ, росте социальной ответственности владельцев и менеджеров агропредприятий. «Кстати, о последнем аспекте часто забывают: согласно сводному годовому отчету сельскохозяйственных предприятий России, составляемому Минсельхозом России, доля отчислений на социальные нужды к затратам на производство в агрохозяйствах сейчас ниже, чем в начале 2000-х годов, — 3,6 % против 4,6 % соответственно. Кроме того, уменьшается и соотношение между заработной платой постоянного рабочего и руководителя сельскохозяйственной организации: если в 1993 году этот показатель составлял 61%, то в 2020-м — 51%.



Действенным рычагом против ухудшения качества питания было бы более энергичное содействие конкуренции на агропродовольственном рынке и не только путем проверок ФАС в отношении крупных поставщиков и торговых сетей, продолжает Петриков. Эффективны здесь такие мероприятия, как организация нестационарной торговли, продовольственных ярмарок, кооперативного сбыта продукции малых и средних хозяйств, КФХ и ЛПХ. «Необходимо наконец сформировать реальную альтернативу крупным торговым сетям и большим агрохолдингам и сельхозкомпаниям за счет развития кооперативной торговой сети и широкой ярмарочной торговли, — предлагает эксперт. — Этому помогут меры по стимулированию владельцев личных подсобных хозяйств, садоводов и дачников к расширению своих хозяйств путем продажи им семян, молодняка скота и птицы, улучшения ветеринарного обслуживания поголовья, снятия административных ограничений на содержание животных, предоставления льготных кредитов, улучшения условий реализации излишков продукции на розничных рынках и т. д.».







Массовое возвращение россиян к огородничеству вряд ли можно себе представить, комментирует Тамара Решетникова. «Нельзя сравнивать время новейшей истории и период СССР — тогда распределение жителей по сельским и городским территориям было более равномерным», — считает она. Для сравнения: за последние 30 лет население Дальнего Востока сократилось почти за 30 %, в основном за счет трудовой миграции. Аналогичные процессы заметны также в Сибири, на Крайнем Севере. И жители крупных городов, даже имея дачные участки, не ринутся выращивать на них картофель, уверена она. «Поэтому поддерживать личное производство нецелесообразно, гораздо важнее обратить внимание на фермеров, мелкие хозяйства, которые, например, в Европе и США являются основой АПК», — утверждает эксперт.



В России много крупных компаний, на которых и направлена вся финансовая поддержка, они поделили рынок и диктуют свои цены и правила. И это логично для высокотехнологичных отраслей, таких как тепличная, поскольку там действительно требуются серьезные инвестиции. Однако если говорить об овощах открытого грунта, то их в большом количестве производят и мелкие фермеры, у которых затруднен доступ к краткосрочным кредитам и меньше возможностей для сбыта, говорит Решетникова. Создание закупочно-сбытовых кооперативов могло бы значительно улучшить ситуацию, это звено как раз занималось бы всеми организационно-логистическими вопросами, предлагает эксперт. Плюс, только объединившись, фермеры могут построить дорогостоящие склады и хранилища, без которых круглогодичный сбыт просто невозможен. «Что касается выдачи кредитов, то здесь нужен больший контроль со стороны государства, — полагает она. — Очевидно, что банкам интереснее крупные клиенты, готовые сразу брать сотни миллионов рублей и имеющие отличную техническую базу и хороший земельный банк, что гарантирует получение хорошего урожая и возврат средств. Стоит четко распределять средства — так, чтобы не все уходило большим компаниям». ​



По мнению Рустама Хафизова, в нынешних условиях одной из наиболее действенных мер со стороны государства могло бы стать внедрение системы адресной продовольственной помощи, которая позволила бы поддержать граждан с низким уровнем дохода. Также с точки зрения бизнес-процессов важно наладить взаимодействие с новыми поставщиками из открытых к сотрудничеству стран. При этом необходимо отметить уже принятые и своевременные меры, такие как поддержка оборотных средств, что напрямую влияет на финансовую устойчивость бизнеса.



В подготовке статьи участвовала Алена Белая.

