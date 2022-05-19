Максим Орешкин: к концу 2022 года в мире возможен глобальный голод

Продукты питания существенно подорожали М. Стулов

К концу 2022 года в мире может начаться глобальный голод. Об этом заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», сообщает РИА «Новости». По словам Орешкина, сейчас необходимо сделать так, чтобы Россия не пострадала и была полностью обеспечена продовольствием.



Орешкин подчеркнул, что до 2020 года цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы, но начиная примерно с июля 2020 года начался период довольно резкого роста. По его оценкам, примерно 60% роста цены на пшеницу стало следствием безответственной монетарной политики США, печатания необеспеченного доллара в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут согласен с заявлением Орешкина о глобальном голоде. По его словам, сейчас ситуация сложная, так как цены на продовольствие очень высокие, при этом экономическая ситуация, наоборот, не очень положительная. «В развивающихся странах возникает проблема доходов, чтобы закупить то продовольствие, которые они не могут сами произвести. Это большая и серьезная угроза. И когда она проявится, сказать сложно. В принципе, отдельные всплески уже есть. И то, что сложности сами не рассосутся, очевидно», — считает Корбут.



Говоря о ситуации в России, он отметил, что объемы производства отечественной сельхозпродукции закрывают все потребности населения страны. «Ограничения по основным продуктам нет. Ресурсов достаточно. Единственно, важно, чтобы у населения был тот объем доходов, который позволит покупать эти продукты. Все-таки инфляция высокая, а вместе с ней — и цены», — добавил Корбут. Он подчеркнул, что правительство предпринимает различные меры для помощи населению и отраслям экономики. «Поэтому я надеюсь, что проблема голода нас не затронет», — заключил Корбут.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что «2022 год надо просто как-то пережить». «Людям надо выходить на более высокий доход, может быть, повышать уровень знаний, чтобы работодатель больше ценил труд человека и мог повысить зарплату, или искать дополнительную подработку. Бедным семьям должно помочь правительство», — рассуждает эксперт. По его словам, тренд на рост цен продолжится и будет длиться как минимум до конца 2022 года. «Такой инфляции, которая наблюдается сейчас, не было 30, а то и 35 лет. Надеюсь, в 2023 году ситуация улучшится», — прокомментировал он.​

