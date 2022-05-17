«Роскачество»: качество продуктов питания не должно ухудшаться

Производители продовольственных товаров вынуждены искать новых поставщиков ингредиентов и упаковки, ритейлерам нужно заменять выбывшие с полок бренды новыми Е. Егоров

Сложившаяся геополитическая ситуация не должна негативно повлиять на качество продуктов питания, несмотря на то что сейчас всем участникам рынка приходится непросто. Об этом заместитель руководителя «Роскачества» Елена Саратцева сказала в ходе Всероссийского совещания директоров по качеству пищевой отрасли. Производители продовольственных товаров вынуждены искать новых поставщиков ингредиентов и упаковки, ритейлерам нужно заменять выбывшие с полок бренды новыми. При этом контрольно-надзорным органам сейчас очень сложно из-за либерализации требований к производителям, подчеркнула она. В данном случае важную роль в поддержании уровня качества продовольственных товаров играет институт независимых сравнительных испытаний продукции как достоверный источник информации о качестве.



«У нас на полках порой появляется продукция, цена реализации которой дешевле себестоимости», — отметила Саратцева. Как правило, такие ситуации возникают, когда недобросовестные производители занимаются фальсификацией. Так, по данным эксперта, в ходе последней проверки сливочного масла 30% образцов оказалось фальсификатом. Для исключения в будущем таких ситуаций представители «Роскачества» обратились в Совет Федерации с просьбой отправить в Генпрокуратуру обращение и согласовать проверки предприятий, выпускающих фальсификат.



Сейчас количество контрольно-надзорных мероприятий, в том числе, проверок, которые проводились на постоянной основе, резко сократилось, подтвердил в ходе мероприятия председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. «Однако в этих условиях нам все равно необходимо обеспечить качество и безопасность пищевой продукции, ведь без этого невозможно сохранить здоровье населения», — подчеркнул он. Сегодня для контроля качества появляются новые механизмы, один из них — маркировка. Сейчас она введена для бутилированной питьевой воды и молочной продукции. «Конечно, это дополнительная нагрузка на бизнес, однако в условиях того, что мы снижаем некоторые контрольно-надзорные функции, она остается единственной формой контроля качества для некоторых пищевых продуктов», — считает Майоров.



Оказать надзорным ведомствам существенную поддержку в плане обеспечения качества продуктов могут и отраслевые объединения. Об этом в ходе совещания сказала вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Людмила Хомич. Ежегодно союз исследует более 300 образцов продукции по большому количеству показателей. Производители соковой продукции решили создать свою собственную систему контроля качества в 2010 году. За основу были взяты принципы, успешно зарекомендовавшие себя в других странах, где система саморегулирования уже успешно работала. Причем контролируется продукция как предприятий, которые входят в союз, так и изготовителей, которые в него не входят, рассказала Хомич. «В рамках работы системы за прошедшие годы накопилось большое количество информации о том, на что нужно обращать особое внимание, и какая продукция может нести риски несоответствия качества установленным стандартам. Такие товары мы исследуем специально», — поделилась она.



Директор по качеству торговой сети «Лента» Юлия Батенина отметила, что на сегодня подходы к контролю качества у производителей товаров и у ритейлеров хоть и разные, но во многом дублируют друг друга. «Конечно, перепроверка никогда не мешает, но наша лаборатория работает на западном оборудовании и расходниках, и никаких перспектив сохранения бюджета на лабораторные испытания у нас нет, увеличение расходов однозначно будет. По предварительной оценке, они вырастут в шесть раз», — подчеркнула она. При этом перед тем, как товар попадет на полку, он уже проходит несколько этапов проверки качества, в том числе в виде маркировки и аудитов поставщиков со стороны предприятий торговли. Батенина предложила адаптировать требования к программе производственного контроля и направить их на оценку санитарного состояния самого объекта контроля, ведь поставщики уже и так взяли на себя ответственность за качество своей продукции.



Особенно трудно сегодня приходится экспортерам, поскольку ряд стран для них закрывается, и им нужно переориентироваться на новые рынки, чтобы не потерять выручку. Директор по качеству «Комос Групп» (экспортирует продукты питания в 12 стран, а до введения санкций работал с 18 государствами) Никита Селиванов в ходе совещания озвучил несколько предложений Россельхознадзору по возможностям упрощения работы в части взаимодействия с другими странами. «Сейчас, чтобы выйти на новый рынок, мы должны отправить заявку в Россельхознадзор, и процедура ее рассмотрения может занимать до полугода и более», — посетовал он. Чтобы сэкономить время, Селиванов предложил Россельхознадзору исследовать те предприятия, которые уже аккредитованы на экспорт в какую-либо из стран, при подаче заявки на работу с новым государством, только на соответствие новым требованиям этого государства. Если же таких дополнительных требований нет, то открывать доступ автоматически. Это существенно сэкономит время и надзорному ведомству, и экспортерам, а потенциальным клиентам позволит быстрее получить ожидаемую продукцию, уверен Селиванов.



Также он предложил надзорному ведомству создать регламент, где четко были бы прописаны сроки и порядок проведения обследований площадок и лабораторных исследований продукции, поставляемой на экспорт, чтобы предприятия из всех регионов, желающие выйти на мировые рынки, четко понимали алгоритм действий и сроки процедуры. Еще одно предложение, выдвинутое представителем «Комос Групп», — создание ускоренной методики подтверждения сроков годности.



Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева обратила внимание, что производителям продуктов питания, согласно Доктрине продовольственной безопасности, нужно не просто накормить население, а обеспечить их правильными продуктами — с пониженным содержанием сахара, соли, жира, трансизомеров жирных кислот. Она напомнила, что в Финляндии пропаганда здорового питания среди населения помогла на 85% снизить смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы. К такому же результату мы должны стремиться в нашей стране, уверена она.

