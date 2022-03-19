Поставщики продукции в McDonald’s найдут другие каналы сбыта

Бренд McDonald’s — трафик-лидер, привлекающий покупателей М. Стулов

На этой неделе McDonald’s начал приостанавливать работу своих 850 ресторанов в России. Компания объясняла, что сталкивается с перебоями в цепочке поставок наряду с другими операционными проблемами. При этом более 90% продуктов для блюд сети поставляли отечественные производители, которым теперь придется корректировать каналы продаж.



Уход McDonald’s не будет фактором, который окажет критическое влияние на российских производителей, поставлявших в эту сеть свою продукцию, однако он, безусловно, скажется на них негативно, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Предприятиям, сотрудничавшим с этой сетью, придется переориентировать определенный объем продукции на другие каналы продаж. Какие — пока сказать сложно», — рассуждает эксперт.



Даже если представить, что в ближайшее время в помещениях, где располагались рестораны McDonald’s, откроются другие заведения общепита, это не значит, что их блюда будут пользоваться таким же спросом. «Сам по себе бренд McDonald’s был трафик-лидером: он привлекал покупателей как непосредственно в свои точки, так и через доставку — потребители шли за конкретными продуктами, — рассказывает Корнеев. — Любой новый бренд нужно сначала принять и полюбить, чтобы он начал набирать большие объемы продаж и, соответственно, смог бы закупать у поставщиков продукцию в том же количестве, что и McDonald’s».



ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании, сообщал, что рестораны сети могут вновь открыться к маю. Кроме того, ряд ресторанов McDonald’s, работающих на условиях франчайзинга, продолжают оказывать услуги посетителям, отметило РИА «Новости». В частности, в Москве открыты рестораны в аэропортах и на Ленинградском вокзале, а также окна «МакЭкспресс» около станций метро.



При этом мэр Москвы Сергей Собянин оценивал, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald’s максимум за год. Правда, основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров на свой странице в соцсети написал, что в нашей стране ни у кого нет бизнеса такой же сложности, как у McDonald’s, и нельзя «все это вот так сесть и создать за два-три месяца или два-три года». «Просто потому, что мы так, как они, делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга», — отмечал он.

У производителей птицеводческой продукции доля поставок в McDonald’s была не очень значительной, оценивает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Кроме того, на рынке остаются другие производители фастфуда, и часть продукции, которая поставлялась в McDonald’s, пойдет туда. Оставшаяся часть распределится в другие сегменты HoReCa и в розничные сети. Дополнительное предложение птицеводческой продукции на полке, безусловно, может стать фактором снижения розничной цены, считает Лахтюхов. При этом он подчеркивает, что McDonald’s пока объявил о приостановке деятельности в России, а не об уходе с рынка, поэтому для того, чтобы появилось больше ясности о том, как дальше будут развиваться события, стоит подождать несколько недель.



«Насколько нам известно, поставщики картофеля на завод Lamb Weston, который в том числе производит картофель фри для ресторанов быстрого питания, уже заключают договоры на поставки нового урожая и готовят площади под посадки картофеля. В частности, предприятие «Малино» пока не чувствует на себе снижения интереса к сырью для производства картофеля фри, которое выращивает», — делится руководитель аппарата Картофельного союза, член совета директоров агрохолдинга «Малино» Татьяна Губина.



По мнению директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, производители овощей не сильно пострадают от ухода с рынка сети McDonald’s, даже если такое решение будет принято руководством этой компании. «На его место придут другие предприятия фастфуда, соответственно, без каналов сбыта производители не останутся», — уверен он. Однако в нашей стране есть компании, чья деятельность заточена именно под McDonald’s, хотя их и единицы, добавляет Глушков. «Безусловно, производители салатов и картофеля фри перераспределят объемы выпускаемой продукции на другие каналы сбыта, но на это потребуется время», — говорит глава союза.



Один из главных поставщиков мясной продукции в McDonald’s - «Мираторг» - планирует расширить сеть собственных ресторанов быстрого питания «Стейк & Бургер». В планах компании запуск 15 новых точек в этом году, к концу 2022-го в сети должно работать 41 заведение. В случае получения мер государственной поддержки компания готова рассмотреть возможность открытия дополнительных бургерных, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба «Мираторга». Мясо для бургеров и стейков компания производит сама из 100% говядины, булочки выпекаются по рецепту шеф-повара на заводе в Домодедово, морсы также производятся на заводе в Подмосковье, уточняет агрохолдинг.



Стоимость продукции в сети разная, например, есть специальные предложения — «два гамбургера по цене одного» - за 460 руб., при этом вес котлеты и самого бургера в два раза больше, чем у приостановившей работу сети быстрого питания. Также в ближайшее время будет запущена опция покупки лакомства для собак в ресторанах сети, а в сервисах доставки будет доступна функция заказа полнорационного корма для питомца вместе с бургерами. «Все корма и лакомства для собак и кошек «Мираторг» выпускает на заводе в Курской области из натурального сырья собственного производства», — отмечает пресс-служба компании.



У производителей продуктов питания, которые сейчас решают открывать или расширять собственные сети ресторанов, чтобы заместить McDonald’s, в целом правильная стратегия, однако необходимо, чтобы ассортимент и качество предложения соответствовали ожиданиям покупателей, считает Корнеев. «McDonald’s знали, ему доверяли, и он устраивал покупателей по цене. И хорошо, если у наших инвесторов, которые планируют занять место этой сети, получится добиться таких же результатов», — говорит он.



Между тем, Союз торговых центров ведет переговоры с владельцами турецкой сети ресторанов быстрого питания Chitir Chicken об открытии их точек в России. Первые кафе могут появиться уже в конце мая, сообщил ТАСС со ссылкой на главу союза Булата Шакирова. По его словам, переговоры ведутся в рамках политики по привлечению в Россию новых брендов из Турции, Китая, Индии, Бразилии и других стран, чтобы оперативно заместить компании, которые остановили свою работу. Правда, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев сказал «Известиям», что нет смысла развивать в России иностранные сети фастфуда, нужно поддерживать российские форматы быстрого питания.

