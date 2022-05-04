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Инвестиции

Группа «Велком» будет инвестировать в развитие бизнеса «Валио»

Выход в новый сегмент не означает сокращение выпуска мясной продукции

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Компания намерена сохранить на российском рынке продукты под брендом Viola
Е. Разумный
Компания намерена сохранить на российском рынке продукты под брендом Viola
Е. Разумный

«Велком», крупный производитель мясной продукции, купивший российские активы финского концерна Valio, намерен планомерно развивать мясное и молочное производства, в том числе за счет инвестиций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. При этом выход в новый сегмент не означает сокращение выпуска мясной продукции, подчеркивает она.

Как пишут информагентства, в последние несколько лет «Велком» планировала диверсифицировать бизнес на рынке продуктов питания и рассматривала различные варианты, в том числе по покупке действующих игроков. «Нам было принципиально важно, чтобы приобретаемый актив отличался высоким качеством выпускаемой продукции и эффективностью бизнеса, — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс». — Приобретение российского подразделения финского концерна Valio стало оптимальным решением этой задачи».  

О том, что Valio Group завершила переговоры о продаже российского подразделения группе компаний «Велком», «Агроинвестор» писал в конце апреля. В рамках сделки покупатель получает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в городе Ершово Московской области. Согласно требованиям договора, сумма сделки не раскрывается. Однако «Велком» уточняет, что на протяжении 30 лет своей истории компания развивалась за счет собственных средств. «И в данном случае для осуществления сделки кредитные ресурсы не привлекались», — цитирует пресс-службу компании РИА «Новости».  

Компания намерена сохранить на российском рынке продукты под брендом Viola и допускает расширение ассортиментной линейки. Кроме того, «Велком» имеет право выпускать и продавать продукцию под брендами Valio, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода, который может продлиться до конца года.

Концерн Valio работал в России более ста лет, но в начале марта на фоне проведения военной спецоперации на Украине заявил, что считает невозможным продолжение этой деятельности. Выручка ООО «Валио» по РСБУ в 2021 году выросла на 8,8% до 8,1 млрд руб., чистая прибыль — на 29,3% до 320,5 млн руб.

Татьяна Кулистикова 

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