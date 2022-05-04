Группа «Велком» будет инвестировать в развитие бизнеса «Валио»

Компания намерена сохранить на российском рынке продукты под брендом Viola Е. Разумный

«Велком», крупный производитель мясной продукции, купивший российские активы финского концерна Valio, намерен планомерно развивать мясное и молочное производства, в том числе за счет инвестиций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. При этом выход в новый сегмент не означает сокращение выпуска мясной продукции, подчеркивает она.



Как пишут информагентства, в последние несколько лет «Велком» планировала диверсифицировать бизнес на рынке продуктов питания и рассматривала различные варианты, в том числе по покупке действующих игроков. «Нам было принципиально важно, чтобы приобретаемый актив отличался высоким качеством выпускаемой продукции и эффективностью бизнеса, — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс». — Приобретение российского подразделения финского концерна Valio стало оптимальным решением этой задачи».



О том, что Valio Group завершила переговоры о продаже российского подразделения группе компаний «Велком», «Агроинвестор» писал в конце апреля. В рамках сделки покупатель получает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в городе Ершово Московской области. Согласно требованиям договора, сумма сделки не раскрывается. Однако «Велком» уточняет, что на протяжении 30 лет своей истории компания развивалась за счет собственных средств. «И в данном случае для осуществления сделки кредитные ресурсы не привлекались», — цитирует пресс-службу компании РИА «Новости».



Компания намерена сохранить на российском рынке продукты под брендом Viola и допускает расширение ассортиментной линейки. Кроме того, «Велком» имеет право выпускать и продавать продукцию под брендами Valio, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода, который может продлиться до конца года.



Концерн Valio работал в России более ста лет, но в начале марта на фоне проведения военной спецоперации на Украине заявил, что считает невозможным продолжение этой деятельности. Выручка ООО «Валио» по РСБУ в 2021 году выросла на 8,8% до 8,1 млрд руб., чистая прибыль — на 29,3% до 320,5 млн руб.

