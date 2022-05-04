Чешская PPF Group продала агрохолдинг «РАВ-Агро»

Покупатель может действовать в интересах «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Pixabay

Структуры чешской PPF Group вышли из состава учредителей агрохолдинга «РАВ Агро», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. 27 апреля активы перешли к ООО «Земельный резерв», зарегистрированному в феврале 2022 года в Краснодаре. 99% компании владеет ее гендиректор Евгений Свистула, 1% у «Россельхозбанк-Финанс». Источники издания говорят, что «Земельный резерв» может действовать в интересах «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева. «Агроинвестор» направил запрос в компанию.



PPF Group купила 100% «РАВ Агро» в 2011 году у британской RP Capital, фонда Cargill Venture Holding Ltd и израильских бизнесменов. На тот момент у компании было около 165 тыс. га земли, в том числе почти 96 тыс. га в Воронежской области, 34,9 тыс. га — в Орловской, 27,2 тыс. га — в Пензенской, 6,2 тыс. га — в Ростовской и примерно 500 га — в Курской.



Сейчас под контролем агрохолдинга осталось 66 тыс. га, 99% земельного банка находится в долгосрочной аренде, 1% — в собственности, говорится на сайте агрохолдинга. В частности, в ноябре 2018 года орловский дивизион перешел к «Мираторгу», стоимость сделки могла составить 1,8 млрд руб. Тогда же сообщалось, что PPF Group ищет покупателей на все свои агроактивы. Кроме растениеводства агрохолдинг занимается молочным животноводствам, на сайте компании говорится, что средняя численность стада составляет 4,5 тыс. коров. Также у «РАВ-Агро» есть элеватор емкостью 100 тыс. т.



По оценке аналитического центра «СовЭкон», на конец 2021 года сельхозземли в Воронежской области стоили около 110 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, земельные активы «РАВ Агро» можно оценить в 7,26 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

На сайте «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева говорится, что у него 660 тыс. га земли. При этом, по информации «Коммерсанта», в начале года связанные с компанией структуры купили активы «Агра Групп» («Агронова-Л» группы «Регион» Сергея Сударикова) — около 130 тыс. га в Тамбовской, Липецкой и Рязанской областях. Правда, согласно ЕГРЮЛ, «Агра Групп» по-прежнему принадлежит «Региону», однако источники «Агроинвестора» в отрасли рассказывали, что Судариков действительно намерен выйти из агробизнеса.



В 2020 году в интервью «Агроинвестору» гендиректор «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Евгений Хворостина говорил, что земля — основа бизнеса компании, и она готова и дальше расширять земельный банк. «Земли не будет больше, она не подлежит инфляции, земля — синоним стабильности: при росте населения планеты потребность в питании всегда будет только увеличиваться», — отмечал топ-менеджер.

