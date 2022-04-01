Кредитный маневр. Российский агросектор становится уязвим из-за неполного доступа к «дешевым» деньгам

А. Гордеев

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Рыночные ставки по кредитам выросли после увеличения Центробанком ключевой ставки с 9,5 до 20 % на фоне девальвации рубля и обвала российского фондового рынка, который произошел после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а также начала специальной военной операции на Украине. В марте правительство изменило порядок выдачи льготных кредитов сельхозпредприятиям и направило на эти цели 25 млрд руб. Представители отраслевых сообществ видят необходимость пропорционального увеличения объемов субсидирования еще не менее чем на 60 млрд руб

Вследствие резкой девальвации рубля и роста рисков для финансовой системы страны из-за обострения ситуации на Украине 28 февраля 2022 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 10,5 п. п., до 20 %. Следом пропорционально подняли ставки по новым займам для бизнеса коммерческие банки, по сути создав запретительные условия на рынке кредитования. Правительство, в свою очередь, увеличило лимиты по субсидированию кредитной ставки с 70 до 100 %, а также дополнительно направило транш в размере 25 млрд руб. на выдачу краткосрочных льготных займов, которые востребованы аграриями в период посевной кампании. В итоге общий объем субсидий на выдачу краткосрочных льготных кредитов, по данным Минсельхоза России на 10 марта, превысил 35,4 млрд руб. Это соответствует уровню прошлого года, когда государство компенсировало банковскому сектору 100 % ключевой ставки Центробанка, составлявшей в то время 9,5 %.



Дополнительные 25 млрд руб., которые правительство направило на выдачу коротких льготных кредитов, были «спроектированы» под ключевую ставку 9,5 %, напоминает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. «Сейчас ставка 20 %, поэтому тот минимум, который необходим для покрытия таких займов за счет бюджетных средств, — 60 млрд руб., — подсчитал он. — Исходя из прежних расчетов, которые делались на основе прошлогодней ситуации, хватило бы и 25 млрд руб., что позволило бы сельхозпредприятиям привлечь 150 млрд руб. на пополнение собственных оборотных средств в преддверии сева. Но ситуация в экономике радикально изменилась, выделенной суммы теперь явно недостаточно, поскольку она не покрывает потребности в привлечении льготных кредитных ресурсов для аграриев перед посевной».



По словам эксперта, по коротким кредитам, выдаваемым сроком до 1 года, по состоянию на середину марта государство еще сохраняло ставку кредитования для сельхозпредприятий на уровне прошлого года — до 5 % годовых, установив стопроцентную компенсацию ключевой ставки для банковского сектора. Таким образом, условия льготного кредитования, казалось бы, не изменились, но круг получателей господдержки значительно сузился, отмечает Злочевский.



В стране отмечается повсеместное удорожание ресурсов, которые необходимо задействовать для сева: минимум на 20 % подорожали средства защиты растений (СЗР), в 1,5-2 раза — ремонт и обслуживание техники, выросли в цене минеральные удобрения, электроэнергия, ГСМ, перечисляет глава РЗС. Помимо этого, наблюдаются массовые отказы поставщиков работать по предоплаченным заказам, поскольку многие из них пересматривают цены в сторону увеличения. «В таких условиях аграриям требуется еще больший объем средств господдержки, но получить их они не могут», — констатировал Злочевский в середине марта.



Некоторым российским регионам пришлось начинать посевную в очень непростых условиях в первых числах марта, когда доступ к «дешевым» деньгам был закрыт, отмечает эксперт. Уже в начале весны было понятно, что льготные кредиты смогут получить не все сельхозпроизводители, а это влечет за собой риски пересмотра планов посевной кампании, сокращения объемов урожая, роста себестоимости продукции, увеличения цен на продовольствие в стране. Но представители банковского сообщества открыто заявляют, что видят определенные риски в кредитовании под 5 % годовых, поскольку нет четкого понимания, в каком размере они получат в перспективе компенсацию из госбюджета и сколько будут на тот момент стоить ранее выданные ими займы.







Новый порядок выдачи



В марте Минсельхоз уведомил аграриев о том, что они могут начать активно подавать заявки в ведомство на получение краткосрочных льготных кредитов. Средства третьего транша лимитов по льготным кредитам были доведены до регионов, и банковские организации на местах готовы приступить к оформлению сделок, сообщало министерство. «Мы действительно получили такую информацию от Минсельхоза России, но пока трудно сказать, как развивается ситуация с финансированием на уровне субъектов страны, есть технические моменты в доведении средств господдержки до сельхозтоваропроизводителей, их нужно учитывать, — комментировал тогда гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. — Для птицепрома доступ к льготным краткосрочным кредитам является критически важной мерой поддержки, поэтому надеемся, что в ближайшей перспективе лимиты будут также скорректированы и для предприятий нашего сектора, ведь им в условиях роста цен на сырье и ингредиенты требуется больший объем оборотных средств, а предлагаемые сейчас банками ставки коммерческого кредитования являются практически запретительными».



По словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, львиная доля заявок в начале марта принималась исключительно на короткие кредиты. Первые одобренные банками сделки появятся во второй половине месяца, ожидал он. «По инвестиционным льготным кредитам пока информации почти никакой нет, но главное сейчас — гарантировать доступ к “дешевым” деньгам перед посевной кампанией, — акцентировал внимание эксперт. — Рассчитываем, что в перспективе правительство рассмотрит вопрос по направлению дополнительных средств как по краткосрочным, так и по инвесткредитам».



Получение третьего транша подтвердил Минсельхоз Челябинской области. Объем субсидии составил 615 млн руб., с помощью этой поддержки аграрии смогут привлечь кредитов более чем на 3,5 млрд руб. «Для нашего региона годовой объем субсидий по коротким кредитам сейчас составляет 869,8 млн руб., — рассказывает представитель областного ведомства. — В январе-феврале южноуральские аграрии уже освоили 254,7 млн руб. в виде лимитов по краткосрочным кредитам, а по данным на 14 марта 2022 года федеральный Минсельхоз одобрил 105 заявок на краткосрочные кредиты от челябинских сельхозпроизводителей на общую сумму 4 млрд руб.».



Однако сами агрокомпании сообщают о трудностях с оформлением новых займов. Многие из них по состоянию на середину марта еще не получили ответа на запросы, сделанные в начале этого года. «Подавали заявки на краткосрочные и инвестиционные льготные кредиты в начале февраля 2022-го, и пока никакого ответа, — делится гендиректор компании «УралДон» (Ростовская область) Александр Ярошенко. — И это при том, что изначально мы планировали подавать на 300 млн руб., а в итоге урезали сумму до 30 млн руб. в надежде, что уж точно одобрят, но не случилось». Компания уже закупила под весеннюю посевную минеральные удобрения, ожидала доставку партии семян. Все это пришлось закупать на собственные средства, пришлось отказаться от приобретения новой техники в текущем году, приостановить реализуемый инвестпроект и, собственно, сократить объемы внесения удобрений и СЗР. «Мы понимаем, какая ситуация в стране, поэтому на помощь особо не рассчитываем, обойдемся своими силами, — говорит руководитель. — Но без заемных средств в сельском хозяйстве работать очень непросто, доходы нерегулярны, потому что действует сезонный фактор». Однако оформлять кредит под 20-25 % годовых по рыночной ставке компания тоже не будет, поскольку это верный путь к разорению предприятия, считает Ярошенко.



«Если ситуация с получением краткосрочных льготных кредитов более понятная, то по инвестиционным займам банки нам сразу сказали, что открытия новых кредитных линий на предложенных Минсельхозом условиях в этом году ожидать не стоит, — сообщает заместитель гендиректора «Продимекс» Вадим Ерыженский. — Минсельхоз, конечно, тоже понять можно — возможности госбюджета не безграничные и приходится определять приоритеты, но доступ к инвесткредитам очень важен для предприятий агросектора, поскольку позволяет вкладываться в развитие, проводить модернизацию производства, совершать крупные приобретения в виде техники и оборудования».







По словам топ-менеджера, из-за сложившейся ситуации многие компании вынуждены отказаться от инвестпрограмм, поскольку практически все продавцы техники и оборудования требуют внесения предоплаты, а собственного оборотного капитала у большинства просто нет — эти деньги будут «заморожены» на счетах поставщиков, а они нужны для посевной. «Работать мы будем в любом случае, возможно, пересмотрим план инвестиций, меньше обновим техники, но сельское хозяйство — это не та сфера, где можно производственные процессы поставить на паузу и дожидаться улучшения экономической ситуации», — подчеркивает Ерыженский.



Во второй половине апреля стартует сезон внесения СЗР в садоводческой отрасли, 99 % препаратов закупается за рубежом, информирует Ассоциация садоводов России. Владельцы садоводческих хозяйств уже в начале марта сообщали, что запасов средств защиты растений на складах почти не осталось, придется основной объем закупать, но уже по цене на 50 % выше, чем в прошлом году. «Для покупки СЗР мы подали заявку на привлечение короткого льготного кредита, но одобрения пока не получили, надеемся, что до 10 апреля удастся выйти на сделку, позже — уже не актуально, поскольку есть свои сроки по снесению препаратов, в которые нужно уложиться», — обращает внимание гендиректор компании «Брянский сад» Олег Кобец. Предприятие также формировало заявку на инвесткредит для строительства плодохранилища. Если мощности не будут введены в эксплуатацию вовремя, то хозяйству просто негде будет хранить часть своих яблок, а это значит потери как урожая, так и доходов.



По оценке Ассоциации садоводов, минимальная стоимость возведения плодохранилища составляет 40 млн руб. — оборотных средств ни у одной компании отрасли на покрытие таких расходов не хватит, уверен президент организации Игорь Муханин. «В банках предлагают кредитоваться под 20 %, но это то же самое, что приговор бизнесу подписать, — сетует он. — При этом холодильное оборудование (итальянского и немецкого производства) подорожало в полтора раза, СЗР — в два раза, по таким ценам самостоятельно предприятия закупить их не смогут».



Дополнительная поддержка отрасли Помимо ежегодных мер господдержки, в этом году в агросекторе введены дополнительные в виде освобождения малых предприятий от плановых проверок, возможности пролонгации на год уже выданных краткосрочных кредитов, отсрочки выплат основного долга по льготным инвесткредитам, срок которых истекает в 2022 году. Но опять же не все предприятия смогут воспользоваться этими бонусами. «Кредитные “каникулы” распространяются не на все льготные кредиты, а только на некоторые их виды, причем с определенными сроками погашения, — разъясняет управляющий агробизнесом концерна «Покровский» Станислав Кашуба. — В результате возможность воспользоваться отсрочками по займам и облегчить платежный баланс будет далеко не у всех. Вот если бы кредитные каникулы распространялись на все долгосрочные и краткосрочные займы, которые мы вынуждены погашать, несмотря на галопирующий рост издержек в агробизнесе, это было бы куда более действенной для нас помощью».

Двери банков открыты



В уполномоченных к выдаче льготных кредитов банках «Агроинвестору» заявили, что работа ведется в штатном режиме, никаких дополнительных приказов, ограничивающих выдачу кредитных средств, не принималось, несмотря на санкции и отключение некоторых банков от SWIFT.



Так, Россельхозбанк обещает обеспечить льготное кредитование сезонных работ в АПК на прежних льготных условиях — не выше 5 %. По словам представителя РСХБ, банк работает в штатном режиме, продолжает финансировать сев аграриев, выдавая краткосрочные кредиты, в том числе и по льготной ставке в соответствии с соответствующим постановлением правительства. «Рост ключевой ставки Банка России, направленный на защиту сбережений населения, неизбежно привел к повышению стоимости кредитных ресурсов, но если часть покупок возможно отложить, то поддержку АПК в текущий момент — нельзя. Идет посевная, и кредиты на проведение сезонных работ должны оставаться доступными, — говорится в ответе «Агроинвестору» от РСХБ. — Своевременное финансирование в требуемом объеме — одно из обязательных условий для хорошего урожая. Как опорный банк АПК, мы понимаем свою особую ответственность перед агросектором. Сельхозпроизводители остаются для нас в приоритете. При этом малому и среднему бизнесу мы уделяем особое внимание, понимая, что им сложнее адаптироваться к меняющимся условиям».



В 2021 году Россельхозбанк профинансировал агропромышленный комплекс страны на рекордные 1,7 трлн руб. Помимо 1,3 трлн руб. для крупных предприятий, банк поддержал средний, малый и микробизнес на 242,6 млрд руб., жителей сельских территорий — на 152,9 млрд руб. Из 1,7 трлн руб. порядка 610 млрд руб. пришлось на сезонные работы, при этом более 60 % было выдано по льготной ставке. Для сравнения, в 2011 году на посевную РСХБ выделил кредитов на сумму 92,6 млрд руб. Таким образом, финансирование работ за 10 лет выросло в 3,5 раза. Доля РСХБ в кредитовании посевной по всей России по итогам прошлого года составила 70 %.







Согласно внутренней статистике банков, в основном аграрии берут комплексные кредиты на приобретение горюче-смазочных материалов, семян, минудобрений, запчастей, кормов, однако банки предлагают разные продукты, в том числе целевые на определенные работы или отдельные займы для растениеводческих и животноводческих хозяйств. «Мы считаем необходимым сохранить доступ к кредитным ресурсам банка. Процентные ставки и условия по действующим кредитам пересмотрены не будут. ВТБ продолжает обслуживать всех клиентов, мы готовы индивидуально решать каждый вопрос наших заемщиков. Менеджеры банка консультируют их в полном объеме. Уверены, что мера по “охлаждению” рынка кредитования окажется временной, и скоро банки смогут вернуться к более доступным ставкам», — сообщила пресс-служба ВТБ.



СберБанк тоже уведомил, что работа ведется в штатном режиме, банковские операции реализуются в полном объеме. Клиентам — физическим и юридическим лицам — доступны их средства. Принятые ограничения не влияют на их сохранность и доступность. СберБанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях, прокомментировал представитель банка.



Промсвязьбанк, являясь активным участником и проводником мер государственной поддержки бизнеса, за последние два года значительно перестроил свои внутренние процессы и готов в максимально короткие сроки масштабировать новые программы и льготы для большого числа клиентов — как физических, так и юридических лиц. «Практика 2020 года и безотлагательные условия работы во время пика пандемии, когда были развернуты многочисленные меры поддержки бизнеса и населения, позволили наработать компетенции, которые пригодятся и сейчас, — утверждает руководитель дивизиона малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов. — Было создано большое количество дистанционных сервисов, позволяющих очень быстро масштабировать программы поддержки и за короткий срок довести до большого числа участников экономического обмена новые сервисы, льготы, субсидии». В частности, банк присоединился к обновленной антикризисной программе стимулирования кредитования бизнеса, реализуемой Банком России совместно с Корпорацией МСП, и начал принимать заявки на льготные кредиты по ставке, не превышающей 8,5 %. «Экономика страны в полной мере переориентируется на новые процентные ставки уже к концу марта — и тогда же будут в полном объеме внедрены меры поддержки и субсидирования, — говорил Басманов в середине первого месяца весны. — Мы рассчитываем, что клиенты смогут смягчить эффект влияния более высоких ставок на свои оборотные средства, чтобы возобновить весенний деловой цикл на максимально приближенных к прежним условиях».







Когда бенефициары за рубежом



По словам финансовых аналитиков, из-за усиления санкционного давления коммерческие банки могут временно вносить корректировки в свою работу. Обо всех изменениях оперативно сообщается на официальных информационных ресурсах кредитных организаций. При этом финансисты видят определенные риски по доступу к льготным кредитам российских сельхозпредприятий, имеющих долю зарубежного капитала.



В зерновой отрасли России таких не так много, говорит Аркадий Злочевский. «Конечно, в стране имеются посевные площади, которые находятся под контролем холдингов с иностранными бенефициарами в составе, но это российские компании, имеющие “местную” прописку, — отмечает он. — Это не отделения, не филиалы, не действующая франшиза зарубежного холдинга — такие схемы ведения бизнеса характерны больше для торговой сферы и пищевой промышленности, но никак не для сельского хозяйства и сектора производства зерна».



К примеру, в ведении швейцарской торговой компании Glencore в России находится более 70 тыс. га площадей. Все эти посевы контролируют юридические лица, зарегистрированные в нашей стране, то есть они априори имеют российское происхождение. «Компания имеет бенефициаров за границей, но зарегистрирована она как российское предприятие, работает в соответствии с российскими законами, отчисляет налоги в российский бюджет, — рассказывает эксперт. — А то, что где-то за рубежом есть ее бенефициары, — особой роли не играет, ведь они не имеют даже возможности распорядиться активами предприятия, не имеют влияния на инвестполитику компании и производство».



Предприятия с долей иностранного капитала в бюджете попали под определенные ограничения в рамках Указа Президента «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», напоминает Артем Белов. В результате такие компании исключили из программы бюджетного финансирования. Однако позже на подкомиссии Минсельхоза России было принято новое решение, что они все-таки будут иметь возможность доступа без ограничений к льготному финансированию, но существуют технические моменты, которые следует учитывать. «Думаю, проблем с получением льготных кредитов после разъяснений ЦБ и Минфина не возникнет, вопрос будет решен», — говорил эксперт в середине марта.



По информации «Агроинвестора», часть компаний с долей зарубежного капитала действительно столкнулись с проблемами в получении кредитов в российских банках в преддверии посевной кампании. «Нам элементарно сеять не на что, потому что государство приостановило выдачу краткосрочных льготных займов для предприятий с иностранным участием», — признавался в марте представитель российско-европейского агрохолдинга.



Финансовые аналитики говорят о других возможностях привлечения средств в бизнес, если льготное кредитование с господдержкой для компаний с иностранным участием будет сопряжено со сложностями. «Придется изыскивать возможность обходиться без привлечения займов или продать бизнес российскому партнеру, чтобы он имел возможность кредитоваться под льготные проценты, — предлагает исполнительный директор ИК «Атон» Иван Николаев. — Можно инициировать переговоры с представительством страны на тему разморозки резервов в России, что было бы более правильным решением, но сомневаюсь, что сейчас эту тему вообще кто-то будет обсуждать в виду геополитических событий».



По его мнению, в ближайшей перспективе стоит ожидать консолидации агрорынка. Отрасль будет развиваться по пути укрупнения, уже в этом году можно будет наблюдать результаты поглощений и слияний в сфере АПК. «Более слабые игроки сектора будут уходить с рынка, потому что экономика в сельском хозяйстве меняется не в лучшую сторону — дорогие деньги и сложный рынок не будут прощать низкой операционной эффективности, ошибок менеджмента и провалов финансового планирования, — считает Николаев. — Слабых игроков могут поглощать более сильные. Аналогичную ситуацию мы наблюдали в связи с крахом компании “Иволга”, имевшей когда-то самый большой земельный банк в России: ее активы быстро перераспределились между другими сельхозпредприятиями после банкротства».



При стоимости долгового капитала на уровне 20-25 % годовых нет никакого смысла говорить об инвестициях, уверен эксперт. Нормальная доходность для инвестпроекта в АПК — 25-30 % в год, однако при стоимости долга под 25 % годовых реализация планов становится просто бессмысленной, аграриям придется работать «в ноль» при оформлении таких дорогих кредитов. Николаев полагает, что нет смысла увеличивать объемы субсидий на новые инвестиционные проекты массово, важнее обеспечить завершение тех из них, которые находятся на финальной стадии реализации. «Я ожидаю, что проекты, находящиеся в высокой стадии готовности, будут достроены и введены в эксплуатацию», — оптимистичен он.



Усугубит и без того тяжелое положение игроков зернового рынка, ориентированных на экспорт, введение эмбарго на экспорт пшеницы с 15 марта по 30 июня 2022 года в страны ЕАЭС. «Стоимость фьючерсов на пшеницу в середине марта снижалась после резкого роста, зафиксированного после 24 февраля. Около 30 % мирового экспорта пшеницы приходятся на Россию и Украину. Тем не менее фьючерсы на пшеницу на CBOT торгуются дороже уровня 23 февраля на 21,5 %, а на кукурузу — на 10,4 %. А фьючерсы на сахар на ICE за этот период подорожали на 6,9 %», — информирует аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. Ограничение поставок за рубеж может повлиять на доступность сырьевых товаров на спотовом и форвардном рынках, что вызовет дальнейший рост цен, считает она.

