Гендиректор холдинга уверен, что госрегулирование должно быть очень взвешенным, четким и прогнозируемым "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева

— «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева всегда был достаточно «закрытой» компанией, но в последние годы все активнее взаимодействует со СМИ. Почему решили изменить позицию?



- Мы поняли, что мало вести честный бизнес. Производителю продуктов питания нашего уровня необходим диалог с потребителем. Мы активно растем и развиваемся, внедряем инновации, проводим ребрендинг, становимся еще удобнее, современнее, качественнее. И мы хотим, чтобы об этом знали, чтобы о нас говорили — не только на Юге, но и по всей России.



— Однажды представитель одного крупного агрохолдинга признался мне, что навскидку даже примерно не может сказать, сколько сейчас у компании земли. У «Агрокомплекса» тоже много самых разных активов — насколько подробно вы сходу можете рассказать, что происходит в каждом из них?



- Земля — это основа нашего бизнеса, поэтому я в любой момент могу сказать о ее состоянии в разрезе предприятия. Сейчас у компании 668 тыс. га сельхозугодий, 450 тыс. га расположены в Краснодарском крае, остальные — в Ростовской области и на Ставрополье. Аналогично и с предприятиями: я постоянно держу руку на пульсе и слежу за работой всех наших подразделений. Операционная деятельность — основа моей работы как генерального директора, ей я посвящаю 90% своего времени. А стратегия развития компании — это функция совета директоров.



— Около года назад вы говорили мне, что при той системе управления, которая существует в холдинге, вы не видите проблем, чтобы увеличить земельный банк и до 1 млн га, и до 1,5 млн га.



- При реальной экономике и адекватной стоимости мы готовы и сегодня расширять земельный банк.



— Однако в последние пару лет заметных сделок у компании почти не было, хотя ранее «Агрокомплекс» был в этом плане самым активным игроком в агросекторе. Вы никого не покупаете, или какие-то небольшие сделки проходят незаметно для рынка?



- Наши интересы ограничиваются Южным федеральным округом. И на данный момент мы не видим здесь крупных активов, открытых к продаже. Но готовы рассматривать разумные по цене предложения — экономически целесообразные варианты в области сельского хозяйства и переработки.



— Интересна ли «Агрокомплексу» дальнейшая диверсификация бизнеса, в том числе географическая?



- Диверсификацией мы занимаемся постоянно. В частности, в прошлом году запустили завод по переработке сои, работаем над массой других проектов. Но, повторюсь, пока в интересах нашей компании только бизнес в ЮФО.



— Если бы у вас была возможность потратить неограниченную сумму, но только на что-то одно для развития бизнеса — во что бы вы вложили деньги?



- В покупку земельных активов. Земли не будет больше, она не подлежит инфляции, земля — синоним стабильности: при росте населения планеты потребность в питании всегда будет только увеличиваться.







Пандемия — проверка на прочность для агросектора

— Насколько для «Агрокомплекса» важна господдержка? В этом году на Кубани отменили субсидии на подачу и отведение воды для рисоводов — насколько негативно влияют на бизнес подобные решения?



- Господдержка очень важна для сельского хозяйства, тем более в таких сложных отраслях, как молочное животноводство. Мы, как любой холдинг, используем возможности по привлечению субсидированных кредитов и другие меры господдержки.



Что касается решений, подобных отмене субсидий на рис, то, конечно, они негативно влияют на бизнес. Эти затраты составляют приличную долю в структуре себестоимости продукта, поэтому мы считаем важным донести до властей позицию отрасли: эти субсидии необходимы для экономики растениеводства.



— Как ситуация этого года — экономический кризис, карантинные ограничения — повлияла на ваш бизнес? Какой позитивный опыт удалось извлечь из сложившейся ситуации?



- Мы ужесточили санитарный контроль на предприятиях, научились оперативно реагировать на сложности с отсутствием карантинизации персонала, не снизив при этом объемы производства. Все звенья компании работали четко и слаженно. Думаю, это был очень полезный опыт и хорошая проверка на прочность для всего российского агросектора.



— Из-за девальвации рубля в этом году подорожали зарубежные семена, СЗР, кормовые компоненты и прочее. Насколько бизнес холдинга зависим от импортных средств производства?



- Зависимость, безусловно, есть. В частности, семена сахарной свеклы и других пропашных агрокультур — на 90% импортного производства. Большая доля импорта в сельхозтехнике и, соответственно, запчастях на обслуживание, в средствах защиты растений. Поэтому, конечно, не только наш холдинг, но и все сельское хозяйство еще очень серьезно зависит от импорта.







Работать в агросекторе выгодно и приятно

— Какой вы видите компанию через 5-10 лет? Какие точки роста бизнеса холдинга и агросектора в целом могли бы назвать?



- Концепция «Агрокомплекса» — это замкнутый цикл, производство от поля до прилавка. Поэтому наш главный драйвер на сегодняшний день и ближайшее будущее — переработка сельхозпродукции. Будем развивать это направление. В прошлом году мы запустили самый современный в стране завод сыров, рассматриваем идею запуска производства сыров с плесенью, а также фабрики мороженого. Есть целый ряд перспективных для нас направлений, мы сейчас оцениваем целесообразность участия.



— Насколько «Агрокомплексу» интересно развитие экспортного направления? С какими трудностями приходится сталкиваться при поставках за рубеж? В частности, как влияет излишнее и не всегда предсказуемое госрегулирование агрорынка, в том числе экспорта?



- Экспортом мы занимаемся очень активно. Отправляем на внешний рынок часть собственных зерновых, сухой жом, патоку, сахар, активно развиваем вывоз птицы. Работаем с Европой и Азией: есть контракты со странами СНГ, Китаем, Турцией, Ливией, Ираном и странами Ближнего Востока, прорабатываем вопрос экспортных поставок в Саудовскую Аравию.



Что касается трудностей, то, на мой взгляд, в любом направлении нужна стабильность. И правила игры, понятные на перспективу. Например, в этом году было ограничение экспорта риса. Решение стало очень неожиданным, его спровоцировала паника из-за распространения коронавируса, хотя никаких оснований для нее не было — никаких прогнозов о возможной нехватке риса в стране. Но запрет на май и июнь все равно ввели, что серьезно ударило по нашим контрактам и имиджу, потому что мы частично не смогли выполнить обязательства. И, самое главное, мы не вывезли запланированный объем риса, а соответственно, войдем с большими остатками в новый сезон. Поэтому я считаю, что госрегулирование должно быть очень взвешенным, четким и прогнозируемым.



— Учитывая, что в этом году в Краснодарском крае прогнозируется снижение производства риса, может быть, большие остатки — это не так уж и плохо? Или вас проблема падения урожайности из-за нехватки воды не коснулась?



- Речи о снижении урожайности не идет. Да, действительно, сложности с водой есть, но проблем с урожаем не ждем. На текущий момент состояние риса удовлетворительное.



— Насколько активно компания внедряет новые технологии, в частности цифровые? На ваш взгляд, насколько массово в ближайшие годы у нас может использоваться беспилотная техника?



- Мы уже давно оцифровали свои площади и полностью оснастили GPS-навигацией всю технику, работаем над внедрением искусственного интеллекта в процесс уборки и уже используем для мониторинга дроны. С беспилотной техникой тоже экспериментируем. Дальше на повестке дня — цифровизация в животноводстве. До конца года закончим полную автоматизацию и цифровизацию учета расхода кормов и всех процессов, связанных с движением стада. Мы внедряли и внедряем самые современные программные продукты, потому что понимаем — за инновациями будущее.



— Как у «Агрокомплекса» обстоят дела с кадрами, нет ли проблемы нехватки персонала?



- Проблема кадров для любой компании стоит на первом месте. У нас хорошая управленческая команда — сформированная, эффективная. К сожалению, мы, как любой холдинг в сельском хозяйстве, ощущаем нехватку специалистов среднего звена и линейного персонала. Есть проблемы с работниками животноводства, механизаторами.



— По вашему мнению, почему сейчас люди, особенно молодежь, крайне неохотно идут работать в сельское хозяйство?



- Объяснить это я могу только тем, что в 1990-е и 2000-е годы работа в сельском хозяйстве была непрестижной: сначала людям просто не платили зарплату, или платили, но натурой, потом долгие годы зарплата была крайне низкой. Все это, наверное, наслаивалось, и новое поколение, видя своих родителей, делало выводы, что не нужно связываться с сельским хозяйством. Хотя в последнее время ситуация, на мой взгляд, в корне изменилась.



Сегодня очень достойные зарплаты получают именно растениеводы, животноводы. Они порой гораздо выше, чем у менеджеров среднего звена в городе. Поэтому я уверен, что эти профессии будут востребованы у молодежи, потому что и техника другая, и условия труда мы создаем очень комфортные. Работать в агросекторе сегодня не только выгодно, но и приятно. Так что я уверен, что ситуация будет меняться.



Мы сами активно работаем в этом направлении. Так, в этом году запустили проект со студентами со всей России: привлекаем их к уборке урожая в садах. Несмотря на пандемию, к нам приехали около сотни человек. Мы обеспечиваем им качественное питание, проживание, платим зарплату, сравнимую с любой студенческой подработкой в городе. Часть из них — будущие агрономы, и они уже заявляют, что хотят после окончания вуза к нам вернуться. Мы будем развивать и другие подобные проекты, потому что за молодежью будущее.







Для активного развития агросектора нужны дешевые деньги

— В 2017 году «Агрокомплекс» изучал возможность развития своей торговой сети в столичном регионе и взял в аренду склад для хранения продуктов питания в Подмосковье. От идеи запуска магазинов в итоге отказались или что-то не получилось?



- Дальняя логистика стала для нас проблемой, потому что компания работает исключительно с натуральными продуктами с малым сроком хранения. Поэтому мы переориентировались на развитие в близлежащих регионах — в Ростовской области и Ставропольском крае, закрыв проект в Москве. Мы не хотим изменять своей концепции живых натуральных продуктов. Поэтому в Москве развиваются и будут развиваться мелкооптовое и оптовое направления по тем продуктам, которые мы можем туда довезти. В частности, это сыры, птица и мясо.



— На сайте компании говорится, что сейчас у нее более 700 магазинов в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. Планируете ли дальше развивать свою торговую сеть?



- Розничную сеть мы планируем развивать, но не так агрессивно, как ранее, по мере поиска хороших локаций для открытия магазина. Наша задача сейчас — качественные изменения: мы отказываемся от прилавков и с прошлого года открываем только магазины самообслуживания, проводим ребрендинг всех торговых точек, делая их более удобными для потребителя, стремимся стать любимым магазином для каждой семьи в районах присутствия.



— Если говорить о структуре продаж продовольствия, примерно какая доля продается в собственных магазинах компании, какая — в других сетях? Какова доля онлайн продаж, насколько она увеличилась в период карантинных ограничений?



- Что касается структуры продаж, то это примерно 50/50%: половина продается через собственную розницу, половина — через отделы дистрибьюции и прочие сети — как федеральные, так и региональные. Наша главная зона развития, как я уже говорил, — это Южный округ. На федеральном уровне представлены только те продукты, которые мы можем туда довезти без потери качества.



Развиваемся и в онлайне, в прошлом году одними из первых на Юге запустили интернет-магазин. Сначала он работал в тестовом режиме, а накануне пандемии перешел на полную мощность. Мы бросили все силы на его развитие, расширили географию доставки по Краснодару. В итоге продажи за время пандемии выросли в три раза, к нам пришло более 1,5 тыс. новых клиентов, большая часть которых осталась с нами и после снятия ограничений. Этот формат удобен для потребителя, поэтому мы планируем и дальше его развивать, расширять географию доставки. С 1 августа доставляем в Новороссийск, дальше в планах Сочи, Ростов-на-Дону и другие крупные города ЮФО.



— Насколько сложно конкурировать на полке в других регионах с местными и федеральными игроками?



- Конкуренция — это всегда сложный процесс. Выигрывает сильнейший. Мы считаем, что наша продукция имеет безусловные приоритеты перед многими другими производителями. Прежде всего, потому, что мы контролируем все этапы ее производства и отвечаем за весь процесс, чего большинство производителей просто не могут себе позволить. Мы не боимся конкуренции и успешно соревнуемся с другими крупными, в том числе давно известными, федеральными производителями, постоянно наращиваем свое присутствие на полках магазинов, и будем продолжать это делать.



— Чего не хватает «Агрокомплексу» для еще более динамичного развития?



- Для активного развития нужны дешевые кредиты. Да, есть хорошие программы по льготному финансированию, но они применяются не во всех отраслях сельского хозяйства. Поэтому для активного развития агросектора в России, прежде всего, нужны дешевые деньги.



— На днях была очередная годовщина введения продовольственного эмбарго — шесть лет. Как изменился ваш бизнес с тех пор?



- Введенные санкции, на самом деле, только положительно отразились на сельхозпроизводстве страны. Именно в этот период мы стали захватывать полки магазинов, вытесняя импорт. У нас в стране за эти годы очень активно развивалось садоводство, овощеводство, перерабатывающие мощности. Конечно, санкции были шансом для сельского хозяйства. «Агрокомплекс» им воспользовался: мы построили один из самых современных сыродельных заводов, который производит более 30 видов сыра, занялись выращиванием мидий и устриц.



Потребность в продуктах, запрещенных ко ввозу, никуда не делась, хотя по большей части наименований уже произошло полное импортозамещение. Мы используем эти возможности по максимуму, ориентируемся на запросы потребителей и экономику каждого отдельного проекта. В целом, есть ряд перспективных для нас направлений, которые на сегодняшний день проходят оценку, идет работа с банками для увеличения доли переработки в компании. Тенденция на потребление локальных продуктов только набирает силу. И даже если санкции отменят, уверен, что большая часть потребителей будет продолжать покупать российское. Это и качественнее, и дешевле, и безопаснее. Так что мы развиваемся и будем развиваться в этом направлении.

