«Агроинновация» выкупит имущество и землю сельхозпредприятия в Подмосковье

ООО «Агроинновация» выиграло торги по продаже имущества сельхозпредприятия АО «Ивашково» в Подмосковье (компания зарегистрирована в рабочем поселке Шаховская), следует из данных реестра сведений о банкротстве. В состав лота вошли 45 объектов недвижимости, а также земельные участки общей площадью более 3,7 тыс. га. «Агроинновация» предложила за активы 150,55 млн руб. — на 400 тыс. руб. больше, чем начальная цена лота.
В 2020-м году АО «Ивашково» было признано банкротом по заявлению банка «Траст» из-за долга в 860,8 млн руб. В 2012 году компания была поручителем по кредитному договору перед Промсвязьбанком (ПСБ). В конце 2017-го Центробанк объявил о санации ПСБ, а долг «Ивашково» перешел к «Трасту».
Представитель «Агроинновации» сказал «Коммерсанту», что покупка «Ивашково» рассматривается как возможность для дальнейшего развития агробизнеса. По мнению собеседника издания, знакомого с продажей актива, новый владелец, вероятнее всего, займется производством сырого молока на купленной земле.
Сейчас «Агроинновация» управляет активами в Курской и Белгородской областях. В их числе — сахарные комбинаты «Большевик» и «Льговский» мощностью переработки 750 тыс. т свеклы в год, молочная ферма на 2,6 тыс. голов КРС, а также Льговский молочно-консервный комбинат, выпускающий сгущенное молоко и масло под брендом «Царская буренка». Земельный банк компании — 44 тыс. га. Бенефициаром холдинга является президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.
По оценке гендиректора Национального союза производителей молочных продуктов («Союзмолоко») Артема Белова, на 3,7 тыс. га можно построить молочную ферму примерно на 1,5 тыс. дойных коров. Объем требуемых инвестиций он оценил в 1,5 млрд руб., а потенциальную мощность производства — в 10-12 тыс. т молока в год.
Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что в 2021 году инвестиционная привлекательность молочного сектора немного снизилась на фоне неравномерного роста себестоимости производства и цен на молоко. «Если цены удержатся на текущем уровне, хотя, они, скорее всего, еще подрастут, то инвестиционная привлекательность вернется к первоначальному уровню», — считает эксперт. Он также напомнил об инициативах по индексации господдержки, что также положительно скажется на интересе инвесторов.
По мнению Груздева, Московская область — очень удобный регион для строительства молочной фермы. Во-первых, это дефицитный регион по молоку, во-третьих, там на данный момент реализуется несколько крупных проектов по расширению перерабатывающих мощностей. «С точки зрения спроса на молоко это перспективный регион. К тому же в Подмосковье господдержка выше, чем в других регионах России. Хотя в Московской области есть большие вопросы по стоимости земли», — добавил он.