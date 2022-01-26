«Агроинновация» выкупит имущество и землю сельхозпредприятия в Подмосковье

Московская область — очень удобный регион для строительства молочной фермы М. Стулов

ООО «Агроинновация» выиграло торги по продаже имущества сельхозпредприятия АО «Ивашково» в Подмосковье (компания зарегистрирована в рабочем поселке Шаховская), следует из данных реестра сведений о банкротстве. В состав лота вошли 45 объектов недвижимости, а также земельные участки общей площадью более 3,7 тыс. га. «Агроинновация» предложила за активы 150,55 млн руб. — на 400 тыс. руб. больше, чем начальная цена лота.



В 2020-м году АО «Ивашково» было признано банкротом по заявлению банка «Траст» из-за долга в 860,8 млн руб. В 2012 году компания была поручителем по кредитному договору перед Промсвязьбанком (ПСБ). В конце 2017-го Центробанк объявил о санации ПСБ, а долг «Ивашково» перешел к «Трасту».



Представитель «Агроинновации» сказал «Коммерсанту» , что покупка «Ивашково» рассматривается как возможность для дальнейшего развития агробизнеса. По мнению собеседника издания, знакомого с продажей актива, новый владелец, вероятнее всего, займется производством сырого молока на купленной земле.



Сейчас «Агроинновация» управляет активами в Курской и Белгородской областях. В их числе — сахарные комбинаты «Большевик» и «Льговский» мощностью переработки 750 тыс. т свеклы в год, молочная ферма на 2,6 тыс. голов КРС, а также Льговский молочно-консервный комбинат, выпускающий сгущенное молоко и масло под брендом «Царская буренка». Земельный банк компании — 44 тыс. га. Бенефициаром холдинга является президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. ​



По оценке гендиректора Национального союза производителей молочных продуктов («Союзмолоко») Артема Белова, на 3,7 тыс. га можно построить молочную ферму примерно на 1,5 тыс. дойных коров. Объем требуемых инвестиций он оценил в 1,5 млрд руб., а потенциальную мощность производства — в 10-12 тыс. т молока в год.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что в 2021 году инвестиционная привлекательность молочного сектора немного снизилась на фоне неравномерного роста себестоимости производства и цен на молоко. «Если цены удержатся на текущем уровне, хотя, они, скорее всего, еще подрастут, то инвестиционная привлекательность вернется к первоначальному уровню», — считает эксперт. Он также напомнил об инициативах по индексации господдержки, что также положительно скажется на интересе инвесторов.



По мнению Груздева, Московская область — очень удобный регион для строительства молочной фермы. Во-первых, это дефицитный регион по молоку, во-третьих, там на данный момент реализуется несколько крупных проектов по расширению перерабатывающих мощностей. «С точки зрения спроса на молоко это перспективный регион. К тому же в Подмосковье господдержка выше, чем в других регионах России. Хотя в Московской области есть большие вопросы по стоимости земли», — добавил он.

