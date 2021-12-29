«Талицкое молоко» в три раза увеличит производство в Свердловской области

У предприятия есть серьезное преимущество на региональном рынке «Талицкое молоко»

Собственники компании «Талицкое молоко» планируют построить новый завод по производству молочной продукции в Свердловской области, сообщает РБК. Он станет дополнительной площадкой для увеличения объемов производства молока в три раза. В новые мощности планируется вложить порядка 100 млн евро. Срок окупаемости проекта оценивается в семь лет.



Директор и совладелец Талицкого молочного завода Юрий Окунев рассказал РБК, что сейчас предприятие перерабатывает 150 т молока в сутки. Дополнительный корпус, который уже строят на территории предприятия, позволит увеличить мощности вдвое. Его запустят в 2023 году. Новый завод даст возможность повысить показатель до 500 т молока в сутки. На следующем этапе планируется увеличить мощность еще вдвое — до 1 тыс. т молока в сутки. «Мы видим, что потенциал рынка огромен. У нас грандиозные планы по расширению ассортимента на несколько лет вперед. И мы уже сейчас понимаем, что для достижения таких показателей существующей площадки нам недостаточно», — приводит РБК слова Окунева.



Он подчеркнул, что пока сроки строительства и площадка будущего завода не определены. К проекту приступят не раньше 2023 года, после ввода мощностей, которые сейчас строятся. Новый завод также будет расположен в Талицком районе Свердловской области. Для него потребуется несколько десятков гектаров земли. Рассматривается участок поблизости от действующего завода.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что компания «Талицкое молоко» развивается довольно успешно. За последние три года она «серьезно выросла». По словам эксперта, в 2016 году годовой оборот компании был примерно на уровне 1,2 млрд рублей, в 2020-м показатель вырос до 2,7 млрд руб., в 2022-м, по оценке Груздева, он превысит 3 млрд руб. «Расширение производственных мощностей точно оправдано. К тому же у предприятия есть серьезное преимущество на региональном рынке: кроме классической цельномолочной продукции оно успешно производит йогуртовую группу», — рассуждает эксперт.



По словам Груздева, серьезных проблем при реализации проекта у «Талицкого молока» не будет. «Однако покупательная способность населения не радует. Скорее всего, загрузка завода займет какое-то время. К тому же у компании есть конкуренты — Ирбитский молочный завод, который сейчас является лидером по производству молочных продуктов в Свердловской области», — считает эксперт. Он также рассказал, что регион, где будет строиться новая площадка, профицитный по сырью, поэтому проблем с ним не будет. «В 2023 году компания планирует увеличить объемы производства до 1 тыс. т в сутки. На данный момент это амбиции, сначала предприятие оценит результаты текущего проекта», — заключил Груздев.



Бренд «Талицкое молоко» представлен в Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Тюменской (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) областях. Общий объем рынка этих регионов, по словам Окунева, составляет $1 млрд в год, пишет РБК.

