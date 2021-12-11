«Союзмолоко»: 2022 год будет относительно стабильным для молочной отрасли

Ситуация в молочной отрасли начала кардинально меняться в конце 2020 года из-за роста себестоимости М. Стулов

В 2022 году при условии сохранения нынешнего уровня господдержки рост себестоимости переработки молока будет отыгран. Об этом гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов рассказал в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России-2021». В целом, по его словам, следующий год будет относительно стабильным для отрасли. Текущий год стал «коррекционным» для молочной отрасли. Причиной стал серьезный рост себестоимости производства, и, как следствие, снижения доходности, отметил Белов.



В последние семь-восемь лет устойчиво — в среднем на 3,5% в год — росло производство товарного молока. Также увеличивалась переработка, за это время она прибавила примерно 15% (около 4 млн т). Импорт молочной продукции с 2014 года сократился на четверть, при этом в последние два года достаточно динамично развивался экспорт. «База для вывоза не очень высокая — порядка 3% от объемов производства. Темпы роста экспорта при этом неплохие — около 20%. Расширилась и география поставок, и продуктовая линейка», — сказал Белов.



Ситуация в молочной отрасли начала кардинально меняться в конце 2020 года, когда стал наблюдаться резкий рост себестоимости кормов, всех составляющих производства и переработки. В результате себестоимость в производстве молока год к году выросла примерно на 18%, в переработке — на 13-16%. Все это, а также повышение доходности в растениеводстве, привело к снижению объемов производства и поголовья. «Краснодарский край, один из крупнейших производителей товарного молока, по итогам года покажет снижение примерно на 8% (80 тыс. т). Это приличный объем, серьезно влияющий на ситуацию на рынке», — подчеркнул Белов.



Четвертый квартал показал, что в сырьевом секторе рост себестоимости был практически отыгран. Однако это не касается розницы. «Есть дополнительный риск, что себестоимость будет расти вместе с регуляторной нагрузкой. Все-таки, я думаю, что в следующем квартале мы увидим существенное изменение цены на продукцию. В 2020 году молочная отрасль была дефлятором в части продовольственной инфляции: молочные продукты подорожали примерно на 5%», — сказал Белов.



В ходе конференции он также озвучил основные риски для АПК, которые серьезно повлияют на инвестиционную привлекательность и долгосрочное развитие молочной отрасли. Первый риск — контроль цен со стороны государства. «Если это продолжится, то ситуация на рынке будет серьезно разбалансирована. Есть надежда, что альтернативой регулированию цен станет программа продовольственной помощи населению», — отметил Белов.



Вторым риском, который будет влиять на развитие молочной индустрии в целом, он назвал объем господдержки: в 2022 году она будет примерно такой же, как в 2021-м. «Однако рост ключевой ставки приведет к тому, что объем инвестиционных ресурсов по пониженной льготной ставке, скорее всего, будет существенно снижен. Для молочной отрасли это критическая ситуация, потому что у проектов длительный период запуска и окупаемости», — подчеркнул он.



Третьим риском глава союза назвал регулирование обращения с отходами, что важно для всей животноводческой отрасли. Сейчас «Союзмолоко» совместно с Национальным союзом свиноводов и Национальной мясной ассоциацией пытаются добиться нового регулирования в этой сфере. «Скорее всего, эта регуляторика будет усиливаться и влиять на себестоимость, и, как следствие, на конкурентоспособность», — считает Белов.

