«Союзмолоко»: молочную отрасль ждет волна слияний и поглощений

Активизировать консолидацию могут кризисы, ужесточение кредитно-денежной политики, конкуренция, рост себестоимости и другие факторы М. Стулов

Конкуренция в молочной отрасли будет усиливаться, и через три-пять лет ее ждет волна слияний и поглощений, которые могут быть инициированы как самими участниками рынка, так и внешними инвесторами, которые не связаны не только с молочной, но и с пищевой промышленностью в целом. Об этом сказал гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов в ходе онлайн-конференции, пишет Milknews.



Согласно рейтингу «Союзмолоко», 30 крупнейших компаний на молочном рынке за последние пять лет увеличили объемы продаж почти в 1,5 раза и уже обеспечили более 50% прироста рынка. Это крайне высокие показатели по сравнению с сектором производства молока-сырья, где тенденция к консолидации только набирает обороты.



Кроме того, по словам Белова, сейчас в отрасль входит ряд непрофильных инвесторов с существенным объемом вложений, и эта ситуация представляет большой риск для небольших и средних региональных игроков. «Этот фактор надо иметь в виду и, прежде всего, по сегменту, связанному с сырами, в котором заявлено много проектов с объемами переработки до 1 тыс. т молока в сутки», — добавил он (цитата по Milknews).



По прогнозам аналитиков, несмотря на то что возросшая себестоимость готовой молочной продукции при низких темпах роста розничных цен отрицательно сказалась на общей доходности сектора, в целом положительная динамика в отрасли сохранится и в 2021-м, и в 2022 годах. Кроме того, молочный сектор становится все более интересным в связи с открывающимися в последние годы экспортными возможностями.



Татьяна Козлова, старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Конкуренция, безусловно, усиливается, однако консолидация вероятнее в сегменте переработки, так как там все-таки больше конкуренция. В сегменте сырья пока еще есть, куда расти. Насыщение наблюдается на отдельных региональных рынках, но там ближе находятся рынки сбыта.

Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр подтверждает, что в отрасли идет процесс консолидации, но пока он в зачаточном состоянии и не так заметен, как, например, в свиноводстве или птицеводстве. По его мнению, консолидации способствуют высокие цены на зерно: в растениеводство на хорошие заработки уходят те, у кого молочный бизнес не является профильным. Также рост себестоимости производства молока приводит к уходу из отрасли небольших и неэффективных хозяйств. А поскольку уходят маленькие непрофильные предприятия, на которых сложные условия труда, невысокая заработная плата, то происходит профессионализация молочной отрасли — от колхозного типа к современным технологичным предприятиям. Это способствует тому, что сфера производства молока становится более современной.



«Абсолютно согласна, что данный процесс консолидации — логичное продолжение развития рынка производства и переработки молока, — прокомментировала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. — Я не исключаю, что и в секторе производства, и в переработке, в ближайшее время доля крупнейших компаний будет расти, хотя для переработки концентрация будет выше». По направлениям молочного комплекса наибольшая концентрация сложится в секторе массового сыра, следом будут идти функциональные молочные продукты, а в традиционной молочной продукции (цельномолочная, кисломолочная) сохранится высокая доля местных небольших игроков, считает она.



В производстве молока-сырья консолидация будет идти органическим путем — существующие компании продолжат расширять свои мощности, тем самым наращивая производство и долю на рынке, говорит управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. Но пока в этом сегменте консолидация значительно ниже, чем в переработке (топ-30 компаний занимают 15% рынка), и ожидать крупных сделок M&A в ближайшие годы не стоит. В переработке ситуация более очевидная — консолидация топ-30 игроков уже достигла 50% и дальше она будет проходить только активнее, так что сделки M&A вполне ожидаемы.



Факторами консолидации, чаще всего выступают кризисные явления в экономике, и активы, которые сталкиваются с проблемами обслуживания обязательств, чаще других выступают целями поглощения, говорит Снитко. Что касается стратегических объединений или продажи компаний иностранным инвесторам, то сейчас это менее вероятный сценарий развития — пока компании отрасли успешны и прибыльны, цена активов высока и не позволяет ожидать волны сделок М&А, отмечает она.



Штефан Дюрр, президент группы «ЭкоНива»: Инвестиционная привлекательность молочной отрасли могла бы ускорить процессы консолидации. Но из большинства отраслей аграрной сферы молочное животноводство характеризуется самой низкой рентабельностью, самым длинным производственным циклом и самой большой капиталоемкостью. Поэтому ждать активной консолидации в ближайшее время не стоит.

Активизации консолидации будет способствовать рост конкуренции, который просто вынудит сдаться кого-то из игроков и выставлять активы на продажу. С другой стороны, и на производство сырья, и на переработку давит фактор снижающейся доходности, продолжает Груздев. По мнению старшего руководителя проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяны Козловой, основным драйвером для поиска инвестора или покупателя для работающих активов будет ужесточение денежно-кредитной политики при нехватке оборотного капитала. Кроме того, удорожание инвестиций и увеличение сроков реализации проектов могут стать неприятными факторами даже для крупных агрохолдингов.



Растущая себестоимость влияет на молочную отрасль по-разному. Так, когда она давит на производителя молока-сырья, у него есть возможность маневрировать: он может оптимизировать себестоимость и не сокращать поголовье. Да, выручка сократится, но доходная составляющая изменится не так критично, рассуждает Груздев. «Скорее всего, в производстве молока-сырья ситуация будет развиваться следующим образом: небольшие хозяйства в плодородных регионах, вероятно, будут делать акцент на растениеводстве, потеряв доходность в сырье. С теми, кто изначально специализировался на молочном животноводстве и не имеет альтернативы, уже сложнее — в каждой компании будет своя стратегия, в зависимости от финансовой устойчивости: либо будут активно работать над эффективностью и удерживать высокие надои, либо оптимизируют себестоимость через рационы с потерей в надоях», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.



У переработчиков маневров не так много: 60-70% себестоимости их продукции — это молоко, поэтому возможностей оптимизации затрат значительно меньше, а модернизация производства с автоматизацией и уменьшением потерь для значимого роста эффективности стоит больших инвестиций. Кроме того, ни один завод не может работать с низкой загрузкой мощности — это грозит банкротством. «Так что очевидно, что в переработке небольшие компании просто не смогут выдержать конкуренции и будут уходить с рынка, освобождая долю для более крупных и сильных игроков», — заключил он.



По мнению Козловой, в текущей ситуации снижение или остановка производства ведет к потере рыночной ниши, и отвоевать ее обратно почти невозможно без финансовых потерь. Поэтому продажа бизнеса или объединение — более экономически целесообразное решение. Она добавляет, что небольшие игроки с креативной позицией в период пандемии как раз наращивали объемы за счет продаж онлайн и более плотной работы с клиентом.

