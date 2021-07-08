Себестоимость молока может вырасти из-за жары

Сейчас животноводы обеспечены кормами на 15% Pixabay

Аномальная жара и засуха, которые пришли в некоторые регионы России, создали проблемы с заготовкой корма для скота, эту проблему обсудили на заседании оперативного штаба в Минсельхозе, пишет «Коммерсантъ». По данным министерства на 5 июля, в регионах было заготовлено 4,64 млн т кормов — на 15% меньше прошлогоднего показателя. Объем переходящих остатков составляет 5,4 млн т, что не превышает 17% от годового потребления, уточняет издание.



В общей сложности животноводам необходимо свыше 31 млн т кормов — обеспеченность ими сейчас составляет 15%. «Это, конечно, у нас вызывает определенную тревогу и опасения», — сказал на совещании Минсельхоза директор департамента животноводства и племенного дела Дмитрий Бутусов. Информацию о сложностях с заготовкой кормов в некоторых регионах «Коммерсанту» подтвердил Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Проблемы также связаны с отставанием от графика уборочных работ в связи с неблагоприятными погодными условиями, в нескольких регионах из-за этого уже введен режим чрезвычайной ситуации, отметил Минсельхоз. В частности, сложности возникли в Татарстане, Крыму, Забайкальском и Хабаровском краях, Башкирии, Омской и Оренбургской областях.



Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что себестоимость производства молока действительно выросла, нехватка кормов тоже стала проблемой. «Ситуация непростая, если заложить компенсацию роста себестоимости в конечную цену на молоко, потребление может сократиться, — считает эксперт. — Чтобы решить проблему, нужно увеличивать субсидии на литр молока — это покроет операционный рост себестоимости». По мнению Груздева, любые другие меры будут актуальны только на короткий промежуток времени, а причины роста себестоимости фундаментальные, а не сезонные.



Директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов в ходе заседания оперштаба предупредил, что необходимо обратить внимание на сложившуюся проблему, так как она может привести к сокращению поголовья КРС. Заместитель гендиректора «Дамате» Андрей Григоращенко сказал «Коммерсанту», что некоторые животноводы уже сокращают стадо из-за сложной ситуации. По его мнению, выходом могло бы быть субсидирование части расходов на приобретение кормов или дотации на закупку высокобелковых и концентрированных рационов.



Минсельхоз не ожидает сокращения поголовья скота, а также значительного удорожания кормов в этом году. Несмотря на снижение темпов заготовки кормов в ряде регионов, столкнувшихся с засухой, в целом ситуация находится под контролем, говорится в сообщении министерства. Отдельные регионы ежегодно сталкиваются с неблагоприятными погодными факторами, и эта ситуация является типичной с учетом климатических особенностей страны, напоминает ведомство.



Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов сказал «Коммерсанту», что сейчас необходимо отслеживать ситуацию и адресно оказывать помощь каждому конкретному региону, столкнувшемуся с трудностями. Минсельхоз рекомендовали органам управления АПК регионов провести инвентаризацию на уровне хозяйств, чтобы оценить возможности заготовки. Также, по мнению министерства, вопрос может решить перераспределение кормов между регионами. Однако это потенциально увеличит плечо доставки, что может привести к дополнительному удорожанию грубых и сочных кормов, сказал «Коммерсанту» Белов.



PR-директор «ЭкоНивы» Светлана Вебер сказала «Агроинвестору», что из-за холодной затяжной весны компания не смогла вовремя выйти в поле, отставание составило порядка двух недель, но сейчас ситуация выровнялась. «Мы завершили первый укос кормовых трав, приступили ко второму укосу. Грубые корма заготовим в полном объеме. В настоящий момент заготовлено 235 тыс. т грубых кормов в сухом веществе», — уточнила она.



Пресс-служба «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева сообщила «Агроинвестору», что компания не испытывает проблем с заготовкой кормов для КРС, все работы идут по графику, в соответствии с планами. Соответственно, все стадо компании в этом сезоне будет обеспечено грубыми и сочными кормами надлежащего качества в полном объеме. «Потребность отрасли КРС в кормах полностью удовлетворяется собственным производством, и риск увеличения их себестоимости может быть связан только с повышением стоимости энергоресурсов, — объяснила представитель компании. — Но в период заготовки цены на дизельное топливо остаются стабильными, поэтому и никаких рисков увеличения затрат для себя мы не видим».



Директор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что в регионах присутствия компании погодные условия нельзя назвать засушливыми, «Степь» в плановом режиме заготовила необходимые объемы сенажа двух видов и готовится к заготовке силоса. «Сложности в обеспечении поголовья КРС кормами связаны с ростом себестоимости кормов: стоимость белковых и энергетических кормов выросла более чем на 80%, витамины подорожали на 60% по сравнению с прошлым годом, — сказал Недужко. — Такое существенное увеличение издержек, безусловно, повышает себестоимость производства молока, при этом рост отпускных цен на молоко не покрывает увеличение затрат».



Директор дирекции животноводства предприятия «Рассвет», входящего в группу компаний «Прогресс Агро» Дарья Горских сказала «Агроинвестору», что молочно-товарные фермы «Прогресс Агро» снабжаются собственными кормами, которые выращиваются и убираются растениеводами компании. Это касается как сенажной массы (люцерна и злаковые), так и силоса. В этом году планируется заготовить для всех восьми МТФ, на которых содержатся 8 тыс. фуражных коров, 47 тыс. т сенажной массы, из них на сегодня уже заложено 80%, рассказала Горских. Заготовка силоса начнется с первых чисел августа, предстоит убрать более 3,3 тыс. га. Более того, весь выращенный в компании ячмень, а это более 12,5 тыс. т, также будет переработан в концентрированную часть кормов. По словам Горских, 60% себестоимости молока — это корма. «Сегодня можно констатировать, что их выращивание и уборка незначительно, но неуклонно дорожают. Причем по независящим от растениеводов причинам, а прежде всего, из-за роста стоимости средств защиты растений. Это приведет к увеличению себестоимости молока», — объяснила она.



В начале июня Белов говорил РБК, что молочная отрасль за последние полтора года столкнулась с резким снижением доходности как в производстве сырья, так и в переработке: себестоимость выросла на 18% и на 6-8% соответственно, при этом цены в рознице фактически не повышались. Гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев говорил изданию, что по этой причине стоимость отпускных цен к осени может быть повышена на 7-10%. Компания «А-Молоко» уже подняла стоимость своей продукции в начале года на 10%, по сравнению с показателями конца 2020 года, и в скором времени они вновь увеличатся в пределах 5-7%. По оценке гендиректора «Паритет Агро» (входит в структуру «Прогресс Агро») Дмитрия Попова, к осени цены вырастут от 5% до 8%.



По информации Минсельхоза, за пять месяцев текущего года производство молока сохраняет позитивную динамику — в частности, в сельхозорганизациях оно увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министерство рассчитывает на дальнейший рост и ожидает, что в 2021 году итоговый показатель составит не менее 32,6 млн т. «Поступательное наращивание объемов, а также меры государственной поддержки молочной отрасли позволяют сохранять цены на молоко и молочную продукцию на стабильном уровне несмотря на увеличение себестоимости производства», — говорится в сообщении ведомства.

