«Румелко» построит в Алтайском крае ферму за 5 млрд рублей

Сейчас большой объем молока в регионе производят ЛПХ Pixabay

Компания «Румелко» одного из богатейших бизнесменов России Владимира Лисина планирует до конца 2022 года построить в Заринском районе Алтайского края молочную ферму производственной мощностью 30 тыс. т сырого молока в год. Соглашение об этом на «Дне сибирского поля» подписали правительство региона, администрация Заринского района и входящее в «Румелко» ООО «Блиновское», сообщила пресс-служба администрации Алтайского края. Инвестиции в проект составят 5 млрд руб., работа по его строительству уже ведется. По информации ТАСС, инвесторы планируют создать животноводческий комплекс почти на 3 тыс. коров. Производимое молоко будет отгружаться на местные перерабатывающие предприятия.



Руководитель проекта строительства молочной фермы Александр Уманец позже уточнил, что в проект будет вложено более 4,5 млрд руб. По его словам, комплекс будет рассчитан на 6 тыс. коров с молодняком. «Планируем, что к концу 2022 года уже сможем принять больше половины животных, выйти на полную мощность планируем к середине 2023 года. Приоритет делаем именно на алтайских переработчиках молока — в Заринском, Рубцовском районах, в Барнауле», — пояснил Уманец ТАСС.



Глава «Румелко» Сергей Шерышев заявил, что к 2024 году компания планирует построить животноводческие комплексы в Алтайском крае, Тверской и Калужской областях. Проект в Тверской области включает четыре молочных комплекса. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов — более 20 млрд руб., сказал ТАСС Шерышев. Предприятия при выходе на полную мощность будут производить 200 тыс. т молока в год. О проекте по строительству трех молочно-товарных ферм на 10,8 тыс. голов КРС в Кашинском городском округе Тверской области было заявлено в июле прошлого года. Инвестиции «Румелко» в проект оценивались в 18 млрд руб. Заявленная мощность производства — 240-300 т в сутки.



По словам управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, Алтайский край является одним из крупнейших производителей молока в России, там хорошо развиты перерабатывающие мощности. «С точки зрения рынка сырья в регионе довольно велика доля слабоструктурированного сектора в виде личных подсобных хозяйств и небольших сельхозпроизводителей, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Появление крупной фермы, которая сможет поставлять большие объемы с гарантированным качеством продукта — хороший сигнал для рынка». По словам Груздева, в Алтайском крае достаточно земли, хотя ценовая конъюнктура для крупного проекта достаточно низкая. «Но, я думаю, что компания сможет договориться на более комфортные условия с ключевыми переработчиками, поэтому проект выглядит вполне перспективным», — считает он.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал «Агроинвестору», что Алтайский край — номер один в России по производству сыров. При этом он «импортирует» достаточно большой объем сырого молока из соседних регионов, в том числе из Новосибирской области. Логистическое плечо является достаточно большим и финансово затратным, отметил он. «Поэтому создание крупного товарного комплекса с объемом производства около 100 т молока в сутки — это востребованный проект. Молоко будет качественным, объемы поставок — стабильными», — уверен Белов.



Алтайский край — регион, где значительный объем молока производится в ЛПХ, подтверждает Белов, а это сезонность и непрогнозируемость качества. Поэтому создание нового комплекса — очевидный позитив для региона. «Вопрос только в том, что строительство этого комплекса и дальнейшее развитие промышленного производства молока в Алтайском крае будет серьезно влиять на баланс производства и переработки в целом в Сибири, — считает Белов. — Например, Новосибирская область является профицитной по молоку: из региона ежедневно вывозят около 700 т. Существенную долю этого молока как раз везут в Алтайский край. Поэтому важно анализировать, как в целом в Сибири изменится сырьевой ландшафт».



ООО «Румелко-Агро» зарегистрировано в Тверской области в 2005 году. По данным kartoteka.ru , 78,49% компании принадлежит председателю совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину, остальные 21,51% — ООО «Румелко», которое также считается подконтрольным Лисину.

