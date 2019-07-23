Один из богатейших бизнесменов России вложит 18 млрд рублей в молочное животноводство

Компания «Румелко-Агро» одного из богатейших бизнесменов России Владимира Лисина (второе место в рейтинге Forbes с состоянием $21,3 млрд) намерена реализовать в Кашинском городском округе Тверской области инвестиционный проект по строительству трех молочно-товарных ферм на 10,8 тыс. голов КРС. Планы инвестора обсуждались на совещании в правительстве региона с участием губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба кабинета министров области.



Инвестор планирует вложить в проект в 2020—2022 годах до 18 млрд руб., заявленная мощность производства составит 240-300 т в сутки. «В перспективе инвестор планирует строительство молокоперерабатывающего завода на территории региона», — отмечается в сообщении. Участники совещания обсудили возможные меры господдержки проекта, в том числе обеспечение площадки будущего комплекса инженерными коммуникациями, качественной транспортной инфраструктурой. «Мы готовы рассматривать вопросы о государственной поддержке инвестиционных проектов при условии, что будет понятен экономический эффект для региона: налоговые поступления в бюджет», — подчеркнул Руденя.



ООО «Румелко-Агро» зарегистрировано в Тверской области в 2005 году. По данным kartoteka.ru, 78,49% компании принадлежит председателю совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину, остальные 21,51% — ООО «Румелко», которое также считается подконтрольным Лисину. Выручка «Румелко-Агро» в 2017-м равнялась 7,4 млн руб., чистый убыток — 15 млн руб. В 2019-м, согласно информации правительства Тверской области, посевные площади предприятия составили 12,2 тыс. га, в том числе 10,7 тыс. га кормовых агрокультур и 1,5 тыс. га зерновых. Помимо растениеводства «Румелко-Агро» занималась разведением крупного рогатого скота мясного направления.



Гендиректор «Румелко-Агро» Валерий Нехаев отказался комментировать молочный инвестпроект, пресс-секретарь Лисина на запрос «Агроинвестора» не ответила.



Ранее «Румелко-Агро» уже рассматривала возможность заняться молочным животноводством: был разработан проект на 3 тыс. КРС с объемом инвестиций в 1,5 млрд руб., рассказывал в 2013 году Нехаев «Агроинвестору». Однако тогда компания отказалась от идеи: исследовав рынок, она решила, что слабым местом проекта будет сбыт, а именно закупочная цена сырья. Однако с тех пор ситуация на молочном рынке изменилась, констатирует менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. «Сектор стал более привлекательным для инвестиций вследствие существенной господдержки. Также стоит отметить, что цены на сырое молоко в 2019 году (около 24-25 руб./кг) выше, чем в 2014 году (19,6 руб./кг), хотя и затраты, как операционные, так и инвестиционные, за это время выросли», — сказал «Агроинвестору» Никиточкин.



Тем не менее, сумма инвестиций выглядит завышенной, акцентирует аналитик. Так, по его словам, средняя удельная стоимость строительства молочных ферм составляет 0,7-1 млн руб. за голову дойного стада. «Таким образом, инвестиции в проект в размере 8-11 млрд руб. были бы понятнее», — подсчитывает Никиточкин. Что касается сбыта сырого молока, то в случае организации такого современного проекта в ЦФО проблем с ним не будет, полагает он. «На рынке многие годы, в том числе и сейчас, существует дефицит крупных устойчивых поставок качественного сырого молока высокой жирности (3,7% и выше), а основные переработчики молока (PepsiCo и Danone) готовы платить премию к цене за такое молоко», — добавил Никиточкин.

