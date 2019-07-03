Артем Белов, «Союзмолоко»: «Ситуация на рынке останется стабильной»

С 1 июля на часть молочной продукции необходимо оформлять электронные ветсертификаты в системе «Меркурий». Кроме того, правительство утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке отдельных видов товаров этой категории. Однако пока участвовать в нем не хотят даже те компании, которые ранее выступали за маркировку. Нужна ли молочной отрасли двойная система прослеживаемости, а также о ценовой ситуации на рынке молока «Агроинвестору» рассказал гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.



— Как вам кажется, целесообразно ли начинать эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции с учетом того, что уже начала работать система «Меркурий»?



— С 1 июля предприятия молочной отрасли активно вступили в стадию внедрения системы «Меркурий». Процесс будет проводиться в два этапа, так как часть товарных позиций получила отсрочку на оформление электронных сертификатов до 1 ноября. Принято решение реализовывать систему прослеживаемости «от поля до прилавка» на базе системы «Меркурий». С учетом этого, внедрение еще одной, дублирующей системы выглядит как минимум странно и будет сопряжено с дополнительными издержками для бизнеса. Поэтому участие игроков молочного рынка в новом эксперименте должно быть исключительно добровольным.



— Есть ли компании, которым было бы интересно в нем участвовать?



— На данный момент я таких предприятий не знаю.



— Увеличится ли финансовая нагрузка на компании, участвующие в эксперименте?



— Потенциальные затраты для бизнеса однозначно вырастут, но оценить их можно будет только по итогам пилотного проекта.



— Каковы первые результаты работы с «Меркурием? Сталкиваются ли участники рынка с какими-либо сложностями?



— Сейчас электронные сертификаты оформляются на сухое молоко, сгущенку, сливочное масло, сыры. Как с точки зрения физического объема, так и с точки зрения числа товарных позиций, это не очень большие масштабы. Система внедряется стабильно, и небольшие технические ошибки, которые иногда возникают при работе с ней, оперативно устраняются. Серьезных проблем у крупного и среднего бизнеса в работе с «Меркурием» не возникает. С 1 ноября количество SKU, которые необходимо будет сопровождать электронными ветсертификатами, значительно увеличится. Ветеринарная сертификация распространится на йогурты, кефир, молоко в потребительской упаковке и некоторые другие виды молочных товаров. Но мы надеемся, что к тому моменту работа системы уже будет отлажена и при необходимости усовершенствована.



— Ранее некоторые переработчики молока предупреждали, что из-за старта сертификации в «Меркурии» могут быть перебои с поставками и рост цен на продукцию. При этом закупочные цены на сырое молоко сейчас приблизились к историческому максимуму.



— В этому году мы практически не видим выраженной сезонности цен на молоко. Конечно, они колебались в некоторых регионах, но при этом были относительно стабильны. Сейчас средняя цена находится практически на уровне начала года — января-февраля, а в некоторых регионах — даже немного выше.



— С чем это связано?



— На ситуацию с ценами повлияло много факторов. В первую очередь, снижение сезонности производства молока — сейчас в течение года объемы надоев более стабильны. Также важную роль сыграла активная позиция государства в борьбе с фальсифицированной молочной продукцией: массовые проверки, разделение полки (молочные продукты должны стоять отдельно от тех, в которых содержатся растительные жиры), изменения в техрегламенте в части наименования продукции с использованием заменителей молочного жира. Все эти меры способствовали дальнейшему сокращению на рынке доли фальсификата и повышенному спросу на сырье, в первую очередь на молочные жиры.



— По вашим прогнозам, что дальше будет с ценами на молоко?



— Предполагаем, что в ближайшие месяц-два не произойдет резкого изменения тренда — ситуация на рынке останется стабильной.

