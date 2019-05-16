Потребление сыров выросло на четверть

В первом квартале 2019 года потребление сыров в России выросло на 26% к аналогичному периоду 2018-го, до 184 тыс. т, говорится в отчете аналитического центра Milknews, составленном на основе статистики Росстата, ФТС и собственных данных. При этом потребление сырных продуктов за этот же период снизилось на 19,5% до 56,9 тыс. т. Всего в январе-марте потребление составило 241 тыс. т сыров и сырных продуктов, что на 11,2% больше первого квартала прошлого года.



Как отмечают аналитики Milknews, такая динамика является продолжением тенденции 2018 года, когда рост заработной платы и общего благосостояния населения способствовали переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры. По итогам 2018-го спрос на сырные продукты упал на 7,4% (до 284 тыс. т), на сыры — увеличился на 10,1% (696 тыс. т), несмотря на рост цены (+4,9% за год).



В то же время потребление цельномолочной продукции в первом квартале 2019-го снизилось на 3% до 2,9 млн т. В том числе питьевого молока — на 1,7%, кефира — на 5,8%, сметаны — на 10,2%, творога — на 7,1%. Одновременно продолжился рост потребления йогуртов (+9,9%) и мороженого (+4,5%), после падения в 2018-м стало восстанавливаться потребление сливочного масла (+6,7%).



«Однако во многом указанный прирост обеспечивается импортной продукцией», — констатируют аналитики центра. Так, по данным Росстата, производство сыров в стране в январе-марте составило 115,6 тыс. т, что на 10,5% больше соответствующего уровня 2018-го, молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра, — 42,3 тыс. т (-8,6%), молока, кроме сырого, — 1,3 млн т (-1,9%). Доля импорта в потреблении сыров в первом квартале увеличилась на 11 п. п. до 38,9%, импортных сырных продуктов — снизилась на 0,9 п. п. до 30,5%.



Спрос на традиционные сыры действительно растет, однако показатель в 26%, который следует из данных Росстата, вероятно, будет позднее скорректирован в сторону снижения, комментирует гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. «Есть предположение, что в данных Росстата по февралю из-за всплеска импорта цифры посчитаны ошибочно. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим корректировку», — сказал «Агроинвестору» Белов. «Агроинвестор» направил запрос в Росстат.



Тем не менее тенденция существенного увеличения потребления сыров действительно наблюдается, заверил Белов. «Причем позитивная динамика отмечена впервые как минимум за последние пять лет», — сказал он. По словам гендиректора «Союзмолоко», рост обусловлен несколькими факторами. Во-первых, увеличился спрос на ряд категорий доступных продуктов, например, на молодые сыры. Во-вторых, свою роль сыграло ужесточение законодательства в отношении сыроподобных продуктов: изменилась маркировка, что сделало эту категорию для потребителя более прозрачной, кроме того, в прошлом и в этом году был ограничен импорт сыроподобных продуктов из третьих стран, прежде всего из Украины. «Плюс в производстве традиционных сыров появился целый ряд крупных проектов, которые серьезно повлияли на конъюнктуру рынка, привели к усилению конкуренции и определенной корректировке цен в первые четыре месяца этого года», — добавил Белов.



За 2014-2018 годы производство сыров и сырных продуктов увеличилось на 33%, в результате чего эта категория стала самой быстрорастущей в молочной отрасли, говорится в годовом отчете «Русагро». В прошлом году на полутвердый сыр и сырные продукты пришлось 62% всего производства сыра в России. Третьим по популярности является плавленый сыр с долей 16%. Рынок сыров остается крайне привлекательным для инвестиций из-за своих размеров, низкого уровня консолидации, а также потенциала роста за счет последовательного импортозамещения и экспорта в страны Азии, сказано в отчете. Крупнейшими производителями сыров (без учета мягких и плавленых) являются «Доминант» и «Савушкин продукт» с долей рынка 5% у каждого.

