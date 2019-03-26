«Русагро» намерена войти в топ-3 производителей сыра

В 2018 году группа «Русагро» Вадима Мошковича реализовала свои первые 1,6 тыс. т сыра и сырных продуктов, 4,2 тыс. т сухих смесей на основе молочной сыворотки и 0,7 тыс. т сливочного масла и спреда. Как говорится в годовом отчете холдинга, такие показатели достигнуты в течение сентября-декабря после того, как компания приобрела 900 млн руб. долга АО «Алев», одного из крупнейших в Поволжье производителей масла и спредов, и арендовала его мощности. В 2019 году «Русагро» планирует выкупить часть активов ГК «Алев» в рамках процедуры банкротства.



Выручка молочного сегмента «Русагро» в 2018-м составила 854 млн руб. В 2019 году группа намерена сформировать стратегию развития данного направления бизнеса. «В этом документе будет выстроен план по захвату рынка и выходу в топ-3», — указано в отчете. Сейчас мощности «Алев» позволяют производить 9 тыс. т сыра и сырных продуктов в год, что даст возможность «Русагро» занять 13-е место среди российских игроков с долей рынка 2%.



По мнению компании, сегмент производства сыров является крайне привлекательным своим объемом и низким уровнем консолидации, а также потенциалом роста на фоне политики импортозамещения и развития экспорта в Азию. «За последние пять лет рынок сыра вырос на 33% и продолжит расти», — говорится в годовом отчете. При этом крупнейшие поставщики сыра на российском рынке — «Доминант» и «Савушкин продукт» - имеют долю лишь по 5% каждый (25 тыс. т сыров в год).



У группы «Алев» два перерабатывающих завода — маслосырзавод «Кошкинский» в Самарской области и молочный комбинат «Заволжский» в Ульяновской области, в начале 2019-го оба предприятия были признаны банкротами. Производственные мощности «Кошкинского» позволяют перерабатывать 300 т молока в день. По данным «Русагро», завод находится в «приемлемом состоянии» и требует лишь незначительных инвестиций для улучшения работы. «Заволжский» производит только сухие смеси, его мощности позволяют ежегодно выпускать 14,2 тыс. т. В 2019 году «Русагро» планирует запустить на предприятии производство молочных и растительных напитков под брендом Normula.



После приобретения активов на банкротных торгах группа намерена инвестировать в расширение мощностей предприятий. Кроме того, согласно стратегии развития молочного сегмента, компания намерена принять решения о дальнейшем расширении бизнеса — от развития текущих производственных мощностей до запуска кластера в других регионах. Среди перспективных регионов «Русагро» рассматривает Приморский край, где кластер из молочных ферм и перерабатывающего завода будет работать как для насыщения внутреннего рынка, так и для экспорта продукции в азиатские страны, такие как Китай, Японию и Южную Корею, следует из отчета.



По данным Росстата, в 2018 году производство сыров в России выросло на 2,4% до 473 тыс. т, сырных продуктов — на 5,3% до 193 тыс. т. При этом в России потребляют как минимум в 2,5 раза меньше сыра, чем в среднем в Европе, а от Франции и Германии по объемам потребления этого продукта наша страна отстает в пять раз, ранее отмечала гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова. Увеличение потребления сдерживает рост цен (стоимость полутвердых сортов с 2016-го по 2018 год выросла практически на 30%), а также снижающиеся в последние годы доходы населения. По информации Petrova Five Consulting, EBITDA успешных компаний в среднем составляет 12-16%, но за 2018 год у ряда производителей этот показатель сократился до 8%.



В то же время в прошлом году наметилась и позитивная тенденция: спрос перестал смещаться в сторону сырных продуктов, а, напротив, наблюдалось небольшое увеличение спроса на натуральную продукцию и сыры в частности, ранее говорил гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. Согласно его прогнозу, если господдержка молочной отрасли останется на нынешнем уровне, то производство товарного сырого молока в стране продолжит прирастать на 3% в год, то есть на 600-700 тыс. т. И эти объемы прежде всего пойдут на выпуск сыра.

