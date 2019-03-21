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Инвестиции
«АгриВолга» вложит 1,8 млрд рублей в сырный завод в Угличе
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
21 марта 2019
Первый этап модернизации завершится к осени
Сейчас завод в Угличе работает на 10-20% своей мощности
Фото: «АгриВолга»

Холдинг «АгриВолга» (входит в группу «Агранта» Сергея Бачина) намерен вложить 1,8 млрд руб. в модернизацию Угличского сыродельно-молочного завода (УСМЗ), приобретенного в 2018 году. Об этом сообщил президент холдинга Андрей Молев. Год назад объем инвестиций оценивался в 1,5 млрд руб. Как пояснил Молев, со времени сумма была уточнена. «У проекта никаких кардинальных изменений не произошло, мы идем, как запланировали», — заверил он.

Проект модернизации реализуется в два этапа, рассказал гендиректор завода Сергей Ключников. Первый этап стоимостью почти 1 млрд руб., в том числе 800 млн руб. кредитных средств, планируется закончить в конце третьего квартала. По его завершении завод будет выпускать молоко, творог и сметану. «На сегодняшний день завод «АгриВолги» [возле села Головино в Ярославской области] перерабатывает от 15 т до 25 т молока в сутки в зависимости от поступающих заказов, а первоначально мощность планировалась до 15 т в сутки. То есть завод уже не может выполнить все заказы», — отметил Ключников. Он уточнил, что после ввода новых мощностей завод «АгриВолги» рядом с Головино будет выпускать только органическую продукцию под брендом «Углече Поле» (органическая продукция), а УГМЗ — остальную продукцию.

На втором этапе «АгриВолга» предполагает реконструировать сыродельные цеха завода в Угличе. По словам Ключникова, сейчас этот проект обсуждается со Сбербанком. Начальник управления крупного и среднего бизнеса ярославского отделения Сбербанка Виктор Абидин подтвердил «Агроинвестору» эту информацию. «Находимся в активной стадии рассмотрения этого проекта. Мы заявили его в Минсельхоз на получение субсидии, планируем в середине апреля принять решение и к концу апреля начать финансирование», — сообщил Абидин. По его словам, и первую, и вторую очереди предполагается финансировать за счет льготного кредитования в рамках постановления 1528. Как отметил Ключников, в случае заключения кредитного договора старый сыродельный цех будет остановлен осенью. «Летом мы сделаем много сыра и положим в сырохранилище, в конце осени остановим сыродельный цех и запустим туда строителей», — спрогнозировал руководитель.

История сыродельного завода в Угличе ведется с 1930-х годов. В 1970-х годах предприятие перерабатывало 150 т молока в сутки и производило около 15 т сыра. Сейчас, по словам Ключникова, завод работает на 10-20% от той мощности, выпуская от 1 т до 5 т сыра в сутки, а также масло и лактозу. В марте 2018 года «АгриВолга» выкупила ФГУП «Экспериментальный сыродельный завод» на торгах в рамках процедуры банкротства за 158 млн руб., до этого завод находился в ведении Россельхозакадемии. Согласно kartoteka.ru, сейчас юридическое лицо ФГУП «Экспериментальный сыродельный завод» находится в стадии ликвидации, в конце 2017-го было зарегистрировано ООО «УСМЗ», единственным собственником которого с 18 апреля 2018-го является «АгриВолга». Модернизация на предприятии проводится без закрытия производства.

Также в начале 2018 года «АгриВолга» купила 63% акций Даниловского сыродельно-маслодельного завода у нескольких акционеров и объявила о создании сырного кластера. Как сообщил «Агроинвестору» Молев, модернизация Даниловского завода (мощность — около 20 т молока в сутки) начнется по завершении работ на угличском предприятии.

Холдинг «АгриВолга» (бренды «Углече Поле», «Из Углича», «Углицкие колбасы») создан в 2007 году и, согласно собственным данным, является лидером в России по производству органических продуктов питания. Земельный банк — более 50 тыс. га, компания занимается молочным скотоводством (5 тыс. голов КРС), мясным скотоводством (5 тыс. голов КРС), овцеводством (около 8 тыс. животных), переработкой мяса и молока. Продукция реализуется через сеть фирменных магазинов.

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