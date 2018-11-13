«Русагро» хочет стать одним из крупнейших производителей сыра

Группа «Русагро» Вадима Мошковича планирует инвестировать в переработку молока, став одним из крупнейших производителей в России. Как заявил гендиректор «Русагро» Максим Басов, такое решение принято на уровне совета директоров, сообщает «Интерфакс». В европейской части страны группа планирует построить свой бизнес на основе мощностей компании «Алев», которая сейчас проходит процедуру банкротства.



«Алев» владеет двумя заводами — в Самарской и Ульяновской областях. 10 сентября «Русагро» объявила о начале реализации сыров и сливочного масла, произведенных на маслосырзаводе «Кошкинский» в Самарской области. Представитель группы рассказывала «Агроинвестору», что компания разместила на предприятии заказы на производство продукции. Басов сообщил, что сейчас предприятие проходит процедуру банкротства, и когда она закончится в следующем году, «Русагро» планирует «купить один или оба завода «Алева» и на их основе построить молочный бизнес в европейской части России». Основными продуктами будут сыр, масло и спреды. Группа «Алев» на запрос «Агроинвестора» не ответила.



Одновременно «Русагро» намерена заняться переработкой молока в Приморском крае. «Прежде всего, на уровне совета директоров мы приняли решение начать инвестиции в производство сыра и молока для российского рынка, для рынка Китая и, возможно, Японии», — рассказал топ-менеджер. Сейчас группа ведет переговоры с региональными властями о субсидиях и условиях кредитования. В будущем компания рассчитывает построить крупный бизнес и «стать одним из крупнейших производителей в России», сообщил Басов.



Ранее «Русагро» неоднократно заявляла, что заинтересована в инвестировании в молочную отрасль. В августе холдинг учредил ООО «Молочные продукты «Русагро», основной вид деятельности — производство сливочного и топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей. В сентябре сообщалось также, что Вадим Мошкович стал 100% владельцем ООО «МСК-Строительство», которое управляет Бондарским сыродельным заводом в Тамбовской области. «Мы рассчитываем, что подразделение молочных продуктов станет крупным бизнесом, сопоставимым с нашими другими дивизионами, и внесет вклад в нашу прибыль», — сообщил Басов.



Также он рассказал о ситуации с приобретением права на покупку холдинга «Солнечные продукты». По его словам, сейчас подписано опционное соглашение для приобретения 85% этой компании. «Причина, по которой мы еще не купили эту компанию — стоимость этого актива на данный момент неясна, она отрицательна. Долг компании превышает 40 млрд руб., что слишком много даже для такой большой компании», — заявил Басов.



Сейчас группа ведет переговоры с кредиторами «Солнечных продуктов» о реструктуризации задолженности. После нее «Русагро» приобретет интересные для нее активы, сообщает «Прайм». «Это будет долгий процесс, — признал Басов. — Мы профинансируем эту сделку с помощью долга, и мы договорились с одним из банков для финансирования». Представитель «Солнечных продуктов» на запрос «Агроинвестора» не ответил.



Группа «Русагро» основана Вадимом Мошковичем в 1995 году и сейчас работает в четырех бизнес-направлениях — свиноводство, производство сахара, масложировой и растениеводческий сегменты. Накануне группа объявила финансовые результаты по итогам девяти месяцев 2018 года: прибыль по МСФО в январе-сентябре выросла в 2,8 раза до 8,6 млрд руб. против 3,1 млрд руб. за девять месяцев прошлого года. Выручка снизилась на 5% и составила 52,2 млрд руб., EBITDA увеличилась на 19% до 10,2 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, при этом в третьем квартале выручка выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 14% до19,4 млрд руб. «благодаря росту цен на сельхозпродукцию в мире». Общий долг на конец сентября вырос на 10% по сравнению с показателем на конец 2017 года до 51,4 млрд руб., чистый долг — в 2,3 раза до 15,1 млрд руб.



Финансовые результаты «Русагро» за третий квартал оказались позитивными, комментируют аналитики инвесткомпании «Атон». «Выручка группы оказалась на 4% выше консенсуса на фоне улучшения макроэкономической конъюнктуры и роста цен на сельскохозяйственную продукцию», — отмечают они. На финансовые показатели значительно повлияла сделанная группой переоценка биологических активов, однако и скорректированная на этот фактор валовая прибыль также продемонстрировала бы рост примерно на 29%. В то же время рынок может с настороженностью отнестись к идее приобретения «Солнечных продуктов» из-за высокой долговой нагрузки, предупреждает «Атон».



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