«Русагро» подтвердила переговоры о покупке маслосырзавода

Группа «Русагро» Вадима Мошковича ведет переговоры о приобретении маслосыродельного завода «Кошкинский» в Самарской области, подтвердила «Агроинвестору» представитель компании. В то же время она опровергла информацию, что сделка уже завершена. По ее словам, в настоящее время «Русагро» разместило на предприятии заказы на производство продукции.



Ранее в четверг газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Русагро» уже стала владельцем завода. По данным издания, сделка была совершена в сентябре, перед вступлением в стадию ликвидации предыдущего владельца предприятия — АО «Алев». Информацию о том, что «Русагро» может приобрести производственные мощности в Самарской области у АО «Алев» СМИ сообщали еще в августе, однако стороны тогда эту информацию не комментировали. АО «Алев» на вопросы «Агроинвестора» не ответило. При этом, как отмечает «Коммерсантъ», еще в начале лета «Алев», один из крупнейших в Поволжье производитель масла и спредов, прекратил расчеты с партнерами. За последние несколько месяцев к компании подано 12 исков о ненадлежащим исполнении обязательств по договорам поставки на общую сумму более 83 млн руб.



О начале реализации сыров и сливочного масла, произведенных в Самарской области, «Русагро» объявила 10 сентября. Как говорилось в сообщении, продажи осуществляются компанией ООО «Молочные продукты «Русагро». Согласно данным kartotekа.ru, ООО было зарегистрировано в Самарской области в августе, основной вид деятельности — производство сливочного и топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей.



Маслосырзавод «Кошкинский» является старейшим предприятием в Самарской области, выпускал продукцию под ТМ «Кошкинское». По данным DairyNews, объем переработки сырого молока в 2016 году составил 76,8 тыс. т при производственных мощностях в 120 тыс. т. Завод выпускает 15 тыс. т сыра и творога, 2,4 тыс. т сухих молочных продуктов, 7,2 тыс. т сливочного масла. Выручка «Кошкинского» в 2017 году составила более 2,4 млрд руб. В конце 2017 года компания «Алев» сообщила о завершении модернизации завода, была запущена новая испанская линия для сыроделия. Как указано на сайте «Алев», в результате объем производства увеличился до 900 т в месяц, срок годности продукта — до шести месяцев, также расширился ассортиментный ряд выпускаемой продукции. Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов оценивает стоимость маслосырзавода «Кошкинский» примерно в 4 млрд руб. без учета долгов. Директор департамента оценки и консультационных услуг российского офиса швейцарской Swiss Appraisal Алексей Сергеев оценивает возможную стоимость сделки в значительно меньшую сумму — 500-700 млн руб. При этом он заметил, что выручка «Кошкинского» с 2012 по 2017 год выросла вдвое, а чистая прибыль — втрое, до 100 млн руб.



Между тем, само АО «Алев» 1 октября вступило в стадию ликвидации, сообщает kartoteka.ru. Компания основана в 1994 году и, помимо завода «Кошкинский», имела молокозавод «Алев» в Ульяновской области. Объем переработки сырого молока на ульяновском предприятии «Алев» в 2016 году составил 75,4 тыс. т при производственных мощностях в 109,5 тыс. т, следует из данных DairyNews. Основной поставщик сырья — ОАО «Красный восток Агро».



Сама по себе ликвидация АО «Алев» не может повлиять на сделку по продаже активов группе «Русагро», комментирует партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Наоборот, вполне обыкновенно сначала при ликвидации продать активы, а потом уже распределять деньги между учредителями», — пояснил «Агроинвестору» Клеточкин. С другой стороны, заметил он, подача исков в связи с неплатежами предприятия может означать, что компания в предбанкротном состоянии, а процедура банкротства, безусловно, остановит сделку.



Группа «Русагро» создана в 1995 году, основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича (71% на конец 2017-го). Согласно составленным «Агроинвестором» рейтингам, группа является десятым в стране производителем мяса по итогам 2017 года и четвертым агрохолдингом по посевным площадям по итогам 2016-го. До последнего времени компания развивала четыре вертикально-интегрированных бизнес-направления — мясной, сахарный, масложировой и сельскохозяйственный. При этом «Русагро» неоднократно заявляла об интересе к инвестированию также в молочную отрасль. В частности, в середине августа пресс-служба Самарской области заявлял, что «Русагро» может создать животноводческий комплекс в Самарской области, который будет включать восемь ферм на 5 тыс. дойных коров каждая, а также мощности по переработке 1 тыс. т молока в сутки.

