«Русагро» купила хозяйство в Тамбовской области

Группа «Русагро», один из крупнейших в стране производитель сахара, свинины и масложировой продукции, сообщила о приобретении 100% акций ООО «Возрождение». Оно работает в Мичуринском районе Тамбовской области и контролирует 11 тыс. га земель. Поскольку хозяйство находится недалеко от «Никифоровского» сахарного завода холдинга, купленные земли планируется использовать для выращивания сахарной свеклы, а также развивать там оросительную систему, уточняет «Русагро». Сумма сделки не раскрывается. Поскольку «СовЭкон» оценивает стоимость земли в регионе на уровне 50 тыс. руб./га, она могла составить около 550 млн руб.



По данным kartoteka.ru, ООО «Возрождение» зарегистрировано в январе 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Предприятие специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур. С 19 сентября владельцем компании является «Русагро». Ранее 75% принадлежало Екатерине Струковой, 20% — Константину Клемешову, 5% было у Юрия Фридемана. Последний также является соучредителем и владельцем пяти компаний, которые торгуют топливом, а также занимаются арендой и управлением недвижимостью. Выручка «Возрождения» за 2017 год составила 335,8 млн руб. против 378 млн руб. в 2016-м, чистая прибыль снизилась с почти 81 млн руб. до 25,5 млн руб.



Благодаря сделке земельный банк «Русагро» увеличился с 675 тыс. га до 686 тыс. га. Холдинг планирует и дальше увеличивать площадь земель под контролем, уточнил «Агроинвестору» гендиректор компании Максим Басов. При этом на планы будут влиять цены на участки и на сельхозпродукцию. Компанию интересуют активы в регионах присутствия — это Белгородская, Тамбовская, Воронежская, Орловская, Курская, Самарская области, а также Приморье. В половине регионов компания ведет переговоры, добавил топ-менеджер.



Крупные агрохолдинги в целом продолжают расширять свои земельные банки и будут это делать в будущем, считает партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. Средние и небольшие — оптимизируют свои портфели, стараясь избавиться от низкокачественных активов. «Сейчас темпы немного замедлились, но мы связываем это с ограниченностью предложения крупных качественных участков, — говорит он. — Интерес к покупке земли достаточно высок, но именно у профессиональных игроков, тогда как у непрофильных инвесторов, которые планировали выходить в агросектор для диверсификации существующего бизнеса, он снизился». При этом в первую очередь компании смотрят на наличие подходящих участков в регионах своей операционной деятельности, продолжает эксперт. Выход в новые регионы — больше необходимость из-за достижения пределов роста и усиления конкуренции в своих домашних регионах.



Группа «Русагро» основана в 1995 году, основным владельцем является семья основателя холдинга Вадима Мошковича. Компания занимается растениеводством, производством сахара, свинины и масложировой продукции. По итогам первого полугодия 2018 года выручка «Русагро» снизилась на 13% до 32,8 млрд руб., чистая прибыль выросла в 10 раз до 2,3 млрд руб, скорректированная EBITDA увеличилась на 6% до 5,8 млрд руб.



Согласно рейтингам «Агроинвестора», по итогам прошлого года компания стала десятой по объему производства мяса и третьей по посевным площадям под урожай 2018 года. Она засеяла почти 547 тыс. га, всего компания обрабатывает около 564 тыс. га (3% в структуре пришлось на пары, которые не учитывались для рейтинга). В севообороте преобладают пшеница (163,5 тыс. га), соя (147 тыс. га) и сахарная свекла (89 тыс. га). В этом году посевы последней были снижены на 4%, несмотря на то, что холдинг является вторым в стране производителем свекловичного сахара. А вот площади под пшеницей и соей увеличились на 10% и 13%.

