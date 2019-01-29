«Щелково Агрохим» займется производством твердых сыров

Компания «Бетагран Липецк» (входит в группу «Щелково Агрохим») планирует построить мини-завод по выпуску твердых сыров и сливочного масла. Как рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, технологическая линия будет поставлена до конца этого года, ее стоимость составит около 300 тыс. евро (23 млн руб. по текущему курсу).



Генетический центр «Бетагран Липецк» был запущен в конце 2014 года и занимается производство эмбрионов молочного и мясного КРС. По словам Каракотова, сейчас «Бетагран Липецк» запускает комплекс в Липецкой области с небольшим дойным стадом. «Оно будет составлять не более 200 голов элитного КРС. Сейчас в хозяйстве установлено оборудование для доения и хранения молока. До конца года планируется закупить и линию по производству сыров. Таким образом, мини-завод будет осуществлять переработку собственного молока, которое эти коровы будут давать, и производить небольшие партии хороших, элитных сыров», — прокомментировал Каракотов.



Мощность линии переработки составит 2 т молока в смену, уточнил гендиректор «Бетагран Липецк» Владимир Седых. По его словам, сейчас в животноводческое хозяйство завозятся нетели из Германии, Нидерландов и из Карелии. «На данном этапе предполагается содержание трех пород — голштинской, англерской и айрширской. В марте-апреле планируем начать получать молоко, и выпускать на начальном этапе до 250-280 кг сыра в сутки», — рассказал «Агроинвестору» Седых. Он подчеркнул, что производство молока будет совмещено с производством эмбрионов КРС. «Эмбрионы — это основное наше направление. Но раньше мы использовали в качестве доноров коров, которые не доятся. Сейчас мы также будем производить продукцию, но коровы у нас еще и будут давать молоко», — добавил Седых.



Кроме того, «Бетагран Липецк» начал продажу собственных высокопродуктивных нетелей. «Если раньше мы поставляли эмбрионы и оказывали услуги по имплантированию, то сейчас перешли и на продажу нетелей из собственного поголовья», — сообщил Каракотов. По его словам, в квартал компания готова поставлять на рынок в среднем по 170-200 нетелей, стельных сексированными эмбрионами.



«Бетагран Липецк» логично расширяет свою линейку выпускаемых продуктов, комментирует руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Максим Никиточкин. «"Молочка" — не приоритетное для компании направление, поэтому возможны подобные эксперименты. Федеральные сети заполнены недорогими белорусскими сырами и удачными продуктами небольших российских компаний. Встать на сырную полку маленькой непрофильной компании довольно сложно, но начинать проект следует как раз таким образом», — сказал «Агроинвестору» Никиточкин.



По оценке «Руспродсоюза», за время действия продовольственного эмбарго доля отечественных сыров на российском рынке выросла с 50% до 75%. Согласно данным Росстата, в 2018-м производство сыров в России увеличилось на 2,4% до 473 тыс. т. Однако рынок действительно качественных сыров в России остается незаполненной нишей, отмечает Никиточкин. «"Бетагран" занимается элитными породами скота, таким образом молоко, производимое ими, должно быть хорошего качества. Что касается сыров — тут все будет зависеть от технологий производства, которых у России пока что не так много», — подчеркивает Никиточкин.

