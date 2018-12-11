Завод плавленых сыров «Карат» сменил владельца

Новым владельцем Московского завода плавленых сыров «Карат» стала компания Gleden Invest, управляющая активами бизнесмена Александра Клячина, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора Gleden Invest Рафика Магжанова. Представители завода на запрос «Агроинвестора» не ответили.



Клячин занимает 66-е место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России с состоянием в $1,5 млрд. Предпринимателю принадлежат компании Azimut (управляет сетью Azimut Hotels) и девелоперская KR Properties, совокупный арендный доход которых в 2017 году составил $320 млн. Как пояснил Магжанов, «Карат» заинтересовал инвестора популярными брендами (плавленые сыры «Дружба», «Янтарь», «Волна», творожный сыр Violette) и лидерскими позициями на рынке. Кроме того, компания увидела возможность применить на заводе плавленых сыров свой опыт управления проблемными активами.



«Карат» был основан в 1996 году Владимиром Корсуном на базе завода плавленых сыров №1, располагающегося в Москве на улице Руставели. В 2013-м завод допустил дефолт перед основным кредитором — Связь-банком, который впоследствии реструктуризировал долг, выкупил у Корсуна контрольный пакет и обязательства перед другими банками. Сейчас Gleden Invest выкупила доли Связь-банка и других акционеров, став владельцем контрольного пакета, сообщил «Ведомостям» представитель Gleden Invest. Пресс-служба Связь-банка подтвердила «Агроинвестору», что сейчас банк не является акционером «Карата». Корсун сообщил «Ведомостям», что продал оставшиеся 40%.



Московский завод плавленых сыров работает с 1934 года. В 2015-м он впервые за 81 год провел ребрендинг всей ретро-линейки плавленых сыров, модернизировав дизайн и технологию упаковки. В 2016-м была запущена новая торговая марка «Карат Домашний», под которой продаются свежие молочные продукты. Выручка ОАО «Карат» в 2017-м составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 556 млн руб., следует из данных kartoteka.ru.



Сумма и условия сделки сторонами не раскрывается. Директор департамента оценки и консалтинговых услуг российского офиса Swiss Appraisal Алексей Сергеев оценил стоимость сделки в размере 2-2,5 млрд руб.



По данным Nielsen, «Карат» производит около 20 тыс. т плавленых сыров в год и входит в тройку крупнейших российских производителей вместе с «Хохланд Русланд» и Valio. В целом плавленый сыр занимает 17% в структуре потребления россиянами сыра и сырных продуктов, отмечает зампредседателя комитета по развитию предпринимательства в АПК Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова. «И можно утверждать, что затянувшийся на 10 лет экономический кризис вернул нам статус «страны плавленого сыра», — прокомментировала она «Агроинвестору». По словам эксперта, уровень потребления плавленого сыра в России остается стабильным на протяжении последних трех лет и составляет 95 тыс. т. При этом импорт после введения эмбарго и прекращения поставок плавленых сыров фирмы Valio сократился почти в пять раз и сегодня локализован в России.



Поэтому приобретение завода «Карат» является грамотным и своевременным решением, уверена Петрова. «Это завод с историей, а сырки «Дружба», «Карат» и «Янтарь» культовые для потребителей из стран бывшего СССР. Важно также и то, что конкурентами завода «Карат» являются транснациональные компании Valio, Hochland и «Lactalis Восток». Конечно, у завода есть сложности, но при правильной ассортиментной стратегии и позиционировании они вполне преодолимы», — полагает Петрова.



Между тем, «Карат» намерен расширять ассортимент выпускаемой продукции. Из базы kartoteka.ru следует, что в сентябре 2018-го ОАО «Карат» учредила дочернюю компанию «Карат-Тольятти», которая планирует построить в ТОСЭР «Тольятти» завод по производству сыра. Общая стоимость проекта составляет 4,4 млрд руб., запуск намечен на конец 2020 года, сообщала городская администрация. Предприятие в Тольятти планирует перерабатывать до 450 т молока в сутки.

