Потребление молочной продукции стало расти

Одной из особенностей 2018 года на молочном рынке стало оживление спроса на готовую молочную продукцию: падение сменилось небольшим ростом. Так, по прогнозу Национального союза производителей молока («Союзмолоко), по итогам года потребление увеличится на 0,5-1%. Хотя пока эта тенденция очень неустойчива, обращает внимание исполнительный директор организации Артем Белов. Главный стимулирующий фактор — повышение реальных доходов населения. По данным Росстата, в первом полугодии они увеличились на 2,6%. «Но в третьем квартале показатель все-таки снизился, и это приведет к тому, что прирост потребления будет минимальным», — сказал эксперт «Агроинвестору». Потребление молока и молокопродуктов в расчете на душу населения в 2017 году, по данным Росстата, составило 231 кг при рациональной норме 325 кг.



Вместе с тем, если потреблять стали и не намного больше, то, по крайней мере, теперь спрос не смещается в пользу дешевых товаров, как это было в последние годы, отмечает Белов. Например, доля сырной продукции увеличилась с 15% в 2014 году до 27-28% в 2017-м. Но в 2018-м рост объемов ее потребления остановился, а вот на натуральные продукты, в частности, сыры, спрос наоборот немного повысился. Тем не менее, пока производство сырных продуктов увеличивается более активными темпами, чем сыров. Согласно информации Росстата, если выпуск первых за январь-октябрь прибавил 3,6%, составив 159,5 тыс. т, то вторых — вырос на 3% до 396,6 тыс. т.



В перспективе производство сыров продолжит увеличиваться. Этому будет способствовать появление новых проектов. Так, в этом году завод по выпуску сыров мощностью переработки до 500 т молока и до 450 т сыворотки в сутки запустил «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Объем капитальных вложений составил около 10,5 млрд руб. 1,5 млрд руб. в развитие молокоперерабатывающих мощностей в 2018 году вложил воронежский молочных холдинг «Молвест». По словам гендиректора компании Анатолия Лосева, сейчас в активной стадии модернизации находится Калачеевский сырзавод компании. Новое оборудование и технологии позволят предприятию расширить линейку сыров. Пока оно выпускает до 10 тыс. т сыра в год. «Мы уже начали производство таких видов сыров как сулугуни и буррата, а также запустили и совсем новую продукцию — овощные йогурты с тыквой и морковью», — делится топ-менеджер. Около 700 млн руб. инвестировал в реконструкцию и производитель свежих сыров «Умалат». Как утверждает гендиректор компании Алексей Мартыненко, на протяжении последних 10 лет предприятие ежегодно увеличивает объем производства на 15-20%. 2018 год тоже не стал исключением. «Умалат» также расширил линейку выпускаемых сыров. Теперь предприятие делает моцареллу кубиками для пиццы, сулугуни для хачапури и т. д.



Производство других основных молочных продуктов в январе-октябре сокращалось. Например, выпуск сливочного масла и кисломолочных продуктов уменьшился на 3,3% и 2,2%. В то же время суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями на переработку растет. По данным Минсельхоза, на 26 ноября этот показатель составил 40,9 тыс. т, что на 5,1% больше показателя годом ранее (38,9 тыс. т). Максимальные объемы реализации молока за сутки достигнуты в Татарстане (2,9 тыс. т), Краснодарском крае (2,6 тыс. т) и Воронежской области (1,8 тыс. т).



Потребление традиционной молочной продукции — сметаны, творога, сливочного масла, а особенно кефира и питьевого молока сейчас снижается, тогда как современных категорий — растет, отметила в ходе V Международного агропромышленного молочного форума региональный вице-президент по корпоративным связям в России и СНГ группы Danone Марина Балабанова. С одной стороны, это выгодно переработчикам, поскольку повышаются продажи более маржинальной продукции, однако в объемном выражении они падают. Государство должно поддерживать потребление молочной продукции, уверена Балабанова. «В конце 1980-х годов уровень потребления в стране был одним из самых высоких в мире, и на эти показатели вполне можно вернуться», — считает она. По мнению руководителя направления фермерских продуктов сети «Азбука вкуса» Елены Воронцовой, потребительские вкусы меняются, поэтому для повышения уровня потребления молочной продукции, в том числе необходимо расширять ассортимент. Причем это важно и для выхода на внешние рынки: то, что покупают в России, может быть не востребовано за рубежом.

