Рентабельность молочных ферм в 2018 году снизится

Рентабельность молочных ферм по итогам 2018 года снизится, хотя «падение не будет значительным», прогнозирует руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Екатерина Михалева. Уменьшение цен на сырое молоко и увеличение затрат на основные компоненты себестоимости (корма, оплата труда, энергоресурсы) отчасти будет скомпенсировано ростом интенсификации производства (увеличение надоев, сокращение поголовья). В среднем рентабельность молочных комплексов по EBITDA в этом году колеблется от 20% до 25%, рассказала эксперт «Агроинвестору».



Цены на сырое молоко резко устремились вниз еще в конце ноября 2017-го и падали всю первую половину 2018 года. По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), с января по конец июля стоимость закупки снизилась с 24,8 руб./л до 21,4 руб./л. Лишь с августа этого года цена стала увеличиваться, и, по данным Минсельхоза, на 23 ноября составила в среднем 23,8 руб./л.



Ситуация с ценами на сырое молоко сильно зависит от региона, отмечает исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов. В некоторых, например, в Поволжье, летом она опускалась до 15-16 руб./л. На начало ноября, когда в среднем молоко стоило 23,5-24 руб./л, в центральной России, на Северо-Западе и юге из-за повышенного спроса цена была выше. А в Поволжье, Сибири, Алтайском крае, наоборот, оставалась ниже средней.



Негативным фактором для производителей молока в этом году стало и увеличение затрат, добавляет Белов. «Только за последний месяц индекс операционной себестоимости увеличился на 3,5%, — оценивает он. — А с начала 2017-го индекс вырос на 15 п. п.». По его мнению, это было связано с несколькими основными факторами: в течение года наблюдались существенные валютные колебания, а также серьезно подорожали корма и ГСМ. Это, безусловно, негативно влияет на доходность бизнеса. И если в следующем году эта тенденция продолжится, то позитивная динамика, которая была наработана в последние пару лет, будет нивелирована, предупреждает эксперт.



Руководитель СХПК «Пламя» (Свердловская область, 590 дойных коров) Елена Стафеева отмечает, что в прошлом году цена за литр молока с жирностью 3,3% и белком 3% составляла 24-25 руб., а в начале 2018-го она опустилась ниже 20 руб. и к началу ноября так и не вернулась к уровню 2017-го. На разнице в цене за девять месяцев этого года хозяйство потеряло 11 млн руб. Если в 2016, 2017 годах прибыль сельхозпредприятия составляла около 30 млн руб., то по итогам 2018-го она снизится до 13 млн руб., считает руководитель. «Конечно, многим аграриям нашего региона намеченные планы по развитию в основном удалось выполнить, несмотря на снижение цен, но за счет кредитных средств, — добавляет она. — В итоге эта история еще аукнется нам в следующем году — вместо реализации новых инвестиционных программ придется гасить кредиторскую задолженность».



Несмотря на серьезное падение цен, производство молока продолжает расти. По данным Минсельхоза, в январе-октябре валовой надой во всех хозяйствах составил 27,1 млн т и увеличился относительно уровня прошлого года на 1,2%, в том числе в сельхозорганизациях — на 3,6% до 13,6 млн т. Валовой надой повысился благодаря увеличению продуктивности молочного скота. Так, в январе-октябре 2018 года в сельскохозяйственных организациях надой на одну корову составил 5450 кг (+3,1% к аналогичному периоду 2017 года). По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к концу года производство молока в целом может достигнуть примерно 31,4 млн т, в сельхозорганизациях — около 16 млн т.

