К 2030 году мировой спрос на молоко вырастет на треть

К 2030 году спрос на молоко и молочную продукцию в мире вырастет на 35% или 304 млн т за счет роста численности населения и увеличения его доходов. Такой прогноз сделал исследовательский центр International Farm Comparison Network (IFCN). «Потребуется больше молока на рынке. Рост потребления произойдет не только за счет увеличения населения в мире, но также и подушевого потребления в результате растущего благосостояния и инвестиций в производство молочной продукции по всему миру», — отметил гендиректор IFCN Торстен Хемм.



Согласно оценке IFCN, к 2030 году добавится 1,2 млрд новых потребителей молочной продукции, при этом среднедушевое потребление (в 2017-м — 116 кг/чел.) вырастет в среднем на 16%. Сейчас в мире производится около 876 млн т молока всех видов (95% приходится на коровье и бйволиное молоко), лидерами являются Океания, Евросоюз и Индия. К 2030 году, по прогнозу IFCN, Океания нарастит производство на 22%, Западная Европа — на 14%, при том что в странах Латинской Америки рост составит 33%, в Африке — 36%, а в Южной Азии — на 64%. «В следующие 13 лет число молочных ферм сократится до 104 млн, таким образом, около 14 млн ферм будут закрыты. Одновременно размер одной фермы в среднем увеличится на четыре коровы», — отмечается в прогнозе аналитиков. Сейчас, согласно приведенным данным, самые большие фермы располагаются в Океании (в среднем 414 коров) и Северной Америке (340), в то же время в Западной Европе этот показатель составляет 98 животных, в Африке — пять животных, а в Южной Азии — три коровы.



Чтобы удовлетворить растущий спрос в целом мировое молочное стадо увеличится на 12% до 417 млн голов против 372 млн в 2017-м. Средние надои, как ожидается, также возрастут — если в прошлом году в среднем по миру они составляли 2200 кг в год, то к 2030 году увеличатся до 2700 кг.



В 2017 году производство молока в мире увеличилось почти на 4%, в то же время в начале 2018-го этот рост стал замедляться в связи с аномальными климатическими условиями в Новой Зеландии, Евросоюзе и Аргентине и «неблагоприятной ситуации для молочных фермеров в США», отмечают аналитики IFCN. Согласно прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), производство коровьего молока в мире в 2017-м увеличилось на 1,4% до 501 млн т, в 2018-м рост составит 1,8%. На Россию в мировом производстве приходится около 6% — 30,6 млн т (Минсельхоз США не учитывает Крым).



Уровень потребления в России молочной продукции сейчас находится на достаточно низком уровне, поэтому потенциал внутреннего спроса очень высокий, говорит исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «Например, потребления сыров у нас — 5 кг на человека в год, тогда как во Франции — 28 кг, и по многим позициям ситуация очень похожа», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». Поэтому, по его словам, прогнозируемый IFCN рост потребления молока на 35% до 2030 года может быть обеспечен в том числе за счет России. «Молочный сектор становится интересным, особенно для тех, кто готов инвестировать в проекты с окупаемостью 8−10 лет», — добавил Белов. В России будут появляться новые проекты как профильных, так и непрофильных инвесторов, в том числе продолжат развиваться «ЭкоНива», TH Milk, уверен он.



Спрос в России на молочную продукцию рос до 2014 года, но в последние три года он неуклонно снижался, констатирует член совета директоров Молочного союза Александр Поляк. «За последние три года падение спроса составило примерно 10% из-за скачка цен. Однако этот уровень гарантированно можно восстановить, как только либо скорректируется цена, либо увеличится благосостояние граждан», — сказал Поляк «Агроинвестору». При этом он сомневается, что в России, как и в мире, потребление может вырасти на треть к 2030 году. «Это связано с тем, что в нашей стране слабая сырьевая база. Ежегодный прирост товарного молока составляет примерно 500 тыс. т, однако в целом в стране продолжается сокращение поголовья», — отметил Поляк. Кроме того, по его словам, не способствует росту спроса и негативный информационный фон об объемах некачественной продукции и фальсификата. «Это очень сильно влияет на потребительское поведение — люди не знают, что покупать», — добавил он.



По подсчетам Минсельхоза, в последние годы среднедушевое потребление молока в России сокращалось и в 2017-м составляло 233 кг при рекомендованной норме 325 кг. Аграрное ведомство объясняет падение как снижением уровня общих ресурсов молока, так и удорожанием молочной продукции в условиях уменьшения реальных располагаемых доходов населения.

